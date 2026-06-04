యూకేలో ఉద్యోగాలంటూ ఎర - ప్రముఖ యూట్యూబర్ రమా నందన దంపతులపై కేసు
గత ఏడాది నవంబరులో ఓ బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కేసు నమోదు - డెస్టినీ కన్సల్టెన్సీ పేరిట ఉద్యోగాలు, వీసా రెన్యువల్ పేరుతో పలువురి నుంచి పెద్ద మొత్తంలో వసూలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 10:38 AM IST
Case Filed On Social Media Influencers : ప్రముఖ యూట్యూబర్, ‘నందూస్ వరల్డ్’ ఛానల్ నిర్వాహకురాలు రమా నందన దంపతుల మోసాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. డెస్టినీ కన్సల్టెన్సీ పేరిట వీరు ఉద్యోగాలు, వీసా రెన్యువల్ పేరుతో పలువురి నుంచి పెద్ద మొత్తంలో వసూలు చేసి ముఖం చాటేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం స్టేషన్లో గత ఏడాది నవంబరులో ఓ బాధితుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ విషయం ఆలస్యంగా బయటకు వచ్చింది.
యూకేలో స్థిరపడ్డ రమా నందన దంపతులు : గుంటూరుకు చెందిన జాగర్లమూడి మధుకర్, అన్నే రమా నందన దంపతులు యూకేలో స్థిరపడ్డారు. ‘నందూస్ వరల్డ్’ పేరుతో రమా నందన యూట్యూబ్ ఛానల్ నిర్వహిస్తోంది. ఆమె ఫ్యామిలీ వ్లాగ్స్ చేస్తుంటారు. వీరు గుంటూరు, విజయవాడ, హైదరాబాద్, తదితర ప్రాంతాల్లో డెస్టినీ కన్సల్టెన్సీ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేశారు. విద్య, ఉపాధి నిమిత్తం యూకే వెళ్లే వారి కోసం వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం కొత్తూరుకు చెందిన శివ క్రాంతి కుమార్ లండన్లో చదువుకునే సమయంలో మధుకర్ పరిచయం అయ్యాడు. అక్కడ కొన్నాళ్లు ఉద్యోగం చేసి, తిరిగి ఇబ్రహీంపట్నం వచ్చారు. అతని భార్య వినీల కూడా లండన్లోనే చదువుకుంది. వీరికి ఇక్కడే వివాహమైంది.
మధుకర్ సూచించిన ఖాతాలకు రూ. 15 లక్షలు : వీసా రెన్యువల్తో పాటు భార్య వినీలకు సీవోఎస్ (సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్), ఉద్యోగ అవకాశం కోసం శివక్రాంతి మధుకర్ను సంప్రదించారు. గుంటూరులోని డెస్టినీ కన్సల్టెన్సీ కార్యాలయానికి వెళ్లాలని, అక్కడ తన తండ్రి మోహన్రావు ఉంటారని, మొత్తం రూ. 15 లక్షలు అవుతుందని చెప్పాడు. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేసి పదవీ విరమణ చేసిన మధుకర్ తండ్రి హరిబాబును గుంటూరులో 2023లో శివక్రాంతికుమార్ కలిశారు. డబ్బులను రెండు ఖాతాలకు బదిలీ చేయాలని వివరాలను మధుకర్ వాట్సాప్లో పంపించాడు. వ్యక్తిగత రుణంతో పాటు బంధువుల నుంచి డబ్బును సమకూర్చుకున్నారు. హరిబాబును తీసుకుని, ఇబ్రహీంపట్నంలోని బ్యాంకుకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి మధుకర్ సూచించిన ఖాతాలకు రూ. 15 లక్షలు బదిలీ చేశారు.
నగదు చెల్లించి రెండు నెలలు అయినా వీసా రెన్యువల్, సీవోఎస్ జాడ లేకపోవడంతో శివక్రాంతి ఒత్తిడి చేశాడు. అగార్డ్ సొల్యూషన్స్ పేరుతో మధుకర్ సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ స్పాన్సర్షిప్ను పంపించారు. దీనిపై ఆ కంపెనీలో ఆరా తీయగా దాని యజమాని ఫైజల్, కొంత కాలం వేరే దేశంలో ఉన్నానని, ఆ సమయంలో తన పేరుతో మధుకర్ తప్పుడు లేఖ ఇచ్చి ఉండొచ్చని సమాధానమిచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఉద్యోగం వద్దని, కనీసం డబ్బులు అయినా ఇవ్వమని గట్టిగా నిలయదీయడంతో రూ. 2 లక్షలు మాత్రమే తిరిగి ఇచ్చారు. దీంతో గత ఏడాది నవంబరులో శివక్రాంతి ఫిర్యాదు చేయగా ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఏ1గా మధుకర్, ఏ2గా రమా నందన, ఏ3గా మోహన్రావులను చేర్చారు. వీరికి విచారణ నిమిత్తం పోలీసులు నోటీసులు పంపించినా స్పందన లేదు.
ఒకొక్కరి నుంచి రూ. 20 లక్షలు : ఈ కేసును క్వాష్ చేయాలని నిందితులు హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. ఇది విచారణ దశలో ఉంది. ఏపీ, తెలంగాణతో పాటు గుజరాత్, రాజస్థాన్, బీహార్, తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు బాధితులు ఉన్నట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ. 20 లక్షలు చొప్పున వసూలు చేసినట్లు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.
ఈ ఆరోపణలపై యూట్యూబర్ రమా నందన ఆమె ఛానల్లో వివరణ ఇచ్చారు. ‘తమ కుటుంబం గురించి కొందరు వ్యక్తిగత కక్షతో నెగిటివ్ ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు. కొందరు వ్యక్తులపై యూకేలో చట్టపరంగా చర్య తీసుకున్నామన్నారు. ఇక్కడి నుంచి భారత్ వెళ్లి.. పనిగట్టుకుని ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు. నాపైన, నా భర్తపైన ఇండియాలో ఎటువంటి కంపెనీలు లేవని, మా పేర్లు చెప్పి కొందరు ఇండియాలో సొమ్ము చేసుకుంటున్నారని ఆమె అన్నారు. మా కంపెనీ పేర్లను కొందరు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఇటువంటి వాటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి’ అని వివరించారు.
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