జగ్గారెడ్డిపై కేసు నమోదు - కాంగ్రెస్ నేత రియాక్షన్ ఇదే
సంగారెడ్డి పీఎస్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డిపై పోలీసు కేసు నమోదు - ఎన్నికల్లో అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారని కేసు నమోదు - సంగారెడ్డి పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేసిన ఎఫ్టీఎస్ టీమ్
Published : February 12, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : February 12, 2026 at 5:37 PM IST
Case Filed Against Jaggareddy Over Election Rules Violation : కాంగ్రెస్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పురపాలక ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా ఎన్నికల సిబ్బంది విధులకు ఆటంకం కలిగించారని సంబంధిత అధికారులు పోలీసుకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే జగ్గారెడ్డిపై సంగారెడ్డి ఠాణాలో 223, 351, 352, 132, 329 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
తప్పు ఎవరిదనేది కోర్టులో తేలుతుంది : మరోవైపు తనపై కేసు నమోదవ్వడంపై కాంగ్రెస్ నేత జగ్గారెడ్డి స్పందించారు. దొంగ ఓట్లను అడ్డుకున్న కాంగ్రెస్ నేతపై సీఐ చేసుకున్నారని జగ్గారెడ్డి ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ నేతను సీఐ గల్లా పట్టి ఈడ్చుకొచ్చి కొట్టారని ఆయన తెలిపారు. తమ నేతను కొట్టినందుకే సీఐను తిట్టాల్సి వచ్చిందని జగ్గారెడ్డి వివరించారు. సీఐ శివకుమార్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి సహకరించారని ఆయన ఆరోపించారు. ఎన్నికల నిబంధనలను ఎవరు ఉల్లంఘించినప్పటికీ చర్యలు ఉండాలన్నారు. నిన్న జరిగిన ఘటనలో తప్పు ఎవరనేది న్యాయస్థానంలో తేలుతుందని జగ్గారెడ్డి అన్నారు.