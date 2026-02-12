ETV Bharat / state

జగ్గారెడ్డిపై కేసు నమోదు - కాంగ్రెస్ నేత రియాక్షన్ ఇదే

సంగారెడ్డి పీఎస్​లో మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డిపై పోలీసు కేసు నమోదు - ఎన్నికల్లో అధికారుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారని కేసు నమోదు - సంగారెడ్డి పీఎస్‌లో ఫిర్యాదు చేసిన ఎఫ్‌టీఎస్‌ టీమ్‌

CASE FILED AGAINST JAGGAREDDY (ETV Bharat)
Case Filed Against Jaggareddy Over Election Rules Violation : కాంగ్రెస్​ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పురపాలక ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా ఎన్నికల సిబ్బంది విధులకు ఆటంకం కలిగించారని సంబంధిత అధికారులు పోలీసుకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే జగ్గారెడ్డిపై సంగారెడ్డి ఠాణాలో 223, 351, 352, 132, 329 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

తప్పు ఎవరిదనేది కోర్టులో తేలుతుంది : మరోవైపు తనపై కేసు నమోదవ్వడంపై కాంగ్రెస్ నేత జగ్గారెడ్డి స్పందించారు. దొంగ ఓట్లను అడ్డుకున్న కాంగ్రెస్​ నేతపై సీఐ చేసుకున్నారని జగ్గారెడ్డి ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్​ నేతను సీఐ గల్లా పట్టి ఈడ్చుకొచ్చి కొట్టారని ఆయన తెలిపారు. తమ నేతను కొట్టినందుకే సీఐను తిట్టాల్సి వచ్చిందని జగ్గారెడ్డి వివరించారు. సీఐ శివకుమార్ బీఆర్ఎస్​ అభ్యర్థికి సహకరించారని ఆయన ఆరోపించారు. ఎన్నికల నిబంధనలను ఎవరు ఉల్లంఘించినప్పటికీ చర్యలు ఉండాలన్నారు. నిన్న జరిగిన ఘటనలో తప్పు ఎవరనేది న్యాయస్థానంలో తేలుతుందని జగ్గారెడ్డి అన్నారు.

