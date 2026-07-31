ETV Bharat / state

మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు - పంజాగుట్ట పీఎస్​లో కేసు

బీఆర్‌ఎస్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై కేసు నమోదు - స్థిరాస్తివ్యాపారంలో పెట్టుబడుల పేరుతో డబ్బు తీసుకున్నారని, వివాహం పేరుతో లైంగికంగా వేధించారని ఫిర్యాదు - కేసు నమోదు చేసిన పంజాగుట్ట పోలీసులు

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 4:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Case Filed Against EX MLA Rega Kantarao : భదాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పినపాక మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై పంజాగుట్ట పోలీస్​ స్టేషన్​లో లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలపై కేసు నమోదైంది. స్థిరాస్తి వ్యాపారంలో పెట్టుబడుల పేరిట తన వద్ద ఉన్న డబ్బులు తీసుకుని, వివాహం పేరుతో లైంగికంగా వేధించినట్లుగా యువతి పంజాగుట్ట పీఎస్​లో రేగా కాంతారావుపై ఫిర్యాదు చేసింది. 2002లో యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరిట తన వ్యక్తిగత ఫోటోలు సేకరించి బెదిరించాడని బాధితురాలు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఈ మేరకు పోలీసులు బీఎన్​ఎస్​ 69, 351(2) కింద కేసులు నమోదు చేశారు.

TAGGED:

CASE FILED AGAINST EX MLA KANTARAO
రేగా కాంతారావుపై పోలీసులు కేసు
FIR AGAINST BRS EX MLA R KANTARAO
CASE FILED AGAINST EX MLA KANTARAO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.