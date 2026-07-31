మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు - పంజాగుట్ట పీఎస్లో కేసు
బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై కేసు నమోదు - స్థిరాస్తివ్యాపారంలో పెట్టుబడుల పేరుతో డబ్బు తీసుకున్నారని, వివాహం పేరుతో లైంగికంగా వేధించారని ఫిర్యాదు - కేసు నమోదు చేసిన పంజాగుట్ట పోలీసులు
Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : July 31, 2026 at 4:51 PM IST
Case Filed Against EX MLA Rega Kantarao : భదాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పినపాక మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావుపై పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలపై కేసు నమోదైంది. స్థిరాస్తి వ్యాపారంలో పెట్టుబడుల పేరిట తన వద్ద ఉన్న డబ్బులు తీసుకుని, వివాహం పేరుతో లైంగికంగా వేధించినట్లుగా యువతి పంజాగుట్ట పీఎస్లో రేగా కాంతారావుపై ఫిర్యాదు చేసింది. 2002లో యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరిట తన వ్యక్తిగత ఫోటోలు సేకరించి బెదిరించాడని బాధితురాలు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఈ మేరకు పోలీసులు బీఎన్ఎస్ 69, 351(2) కింద కేసులు నమోదు చేశారు.