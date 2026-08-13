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'ముఖంపై యాసిడ్​ పోస్తా' - నిశ్చితార్థం రద్దు చేసుకుందని యువతికి వేధింపులు

నిశ్చితార్థం రద్దు చేసుకుందన్న కక్షతో యువతిని వేధిస్తున్న వ్యక్తిపై కేసు - గతేడాది డేటింగ్​ యాప్​లో పరిచయమైన వ్యక్తి - నిశ్చితార్థానికి ముందే బయటపడిన యువకుడి అసలు స్వరూపం

Man for Harassing a Women Due to Cancellation of Engagement
Man for Harassing a Women Due to Cancellation of Engagement (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 12:40 PM IST

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Man for Harassing a Women Due to Cancellation of Engagement : ఇటీవల ఎక్కడ చూసిన ప్రేమ వివాహలే జరుగుతున్నాయి. మరి ఆ పెళ్లిళ్లు చేసుకునే వ్యక్తులు ఏమైనా తెలిసిన వారాంటే? కనీసం ముక్కు, మొహం కూడా తెలియని వాళ్లతో పరిచయాలు ఏర్పచుకొని పెళ్లికి రెడీ అవుతున్నారు. ఆ తర్వాతే అసలు కథ మొదలవుతుంది. అదేలాగా అంటారా? ప్రస్తుత డిజిటల్​ యుగంలో రకరకాల యాప్​ల పేరిట పరిచయాలు సోషల్​ మీడియాలోనే జరుగుతున్నాయి. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఓ యువతికి డేటింగ్​ యాప్​లో ఓ వ్యక్తి పరిచయం అయ్యాడు. ఆ తర్వాత వారి ప్రేమను పెద్దల అంగీకరించడంతో పెళ్లి వరకు తీసుకొచ్చారు. పలు కారణాలతో నిశ్చితార్థం రద్దు చేసుకుందని యువతిపై కక్ష పెంచుకొని వేధించి, సోషల్​ మీడియాల్లో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న వ్యక్తిపై మల్కాజిగిరి సైబర్ ​క్రైమ్​లో కేసు నమోదైంది.

పూర్తి వివరాలు ఇలా : రంగారెడ్డి జిల్లా వనస్థలిపురంలో ఉండే యువతి ఓ బీమా కంపెనీలో డిప్యూటీ మేనేజర్​గా పని చేస్తున్నారు. ఆమెకు ఏపీలోని తిరుపతి పోస్టల్​ కాలనీకి చెందిన అంబవారి రెడ్డివారి వంశీ అనే యువకుడితో గతేడాది డేటింగ్​ యాప్​లో పరిచయమైంది. ఇద్దరూ తరచూ ఫోన్​లో మాట్లాడుకునే వారు. రొమ్ము క్యాన్సర్​కు విరుగుడుగా ఔషధాలు కనిపెట్టేందుకు యూకే కేంద్రంగా ఒక సాఫ్ట్​వేర్​ కంపెనీ పెట్టి పరిశోధనలు చేయాలనుకుంటున్నానని వంశీ ఆమెతో చెబుతుండేవాడు.

పెళ్లికి ముందే కట్నం ఇవ్వాలంటూ వేధింపులు : ఇందుకోసం డబ్బు అవసరం ఉందంటూ గతేడాది డిసెంబర్ నుంచి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకూ దాదాపు రూ.15 లక్షలు యువతి నుంచి తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్​లో యువతికి వంశీతో నిశ్చితార్థం జరిగింది. ఈ వేడుక తర్వాత వంశీ తన నిజ స్వరూపం బయటపెట్టాడు. పెళ్లికి ముందే అడ్వాన్స్ కింద కట్నం ఇవ్వాలంటూ వేధించడం ప్రారంభించాడు. విసిగిపోయిన యువతి కుటుంబ సభ్యులకు విషయం చెప్పడంతో వివాహం రద్దు చేసుకున్నారు. గతంలో ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగివ్వాలని యువతి వంశీని అడగడంతో మరింత వేధింపులకు గురిచేయడం మొదలుపెట్టాడు.

తిరుపతిలో యువతిపై తప్పుడు కేసు : యువతి డ్రగ్స్​కు బానిసైందని, ఆమె సోదరుడు ఉగ్రవాదులకు నిధులు సమకూరుస్తున్నాడని ఆమె పని చేస్తున్న ఆఫీసుకు ఈ-మెయిళ్లు పంపాడు. బాధితురాలి ముఖంపై యాసిడ్​ పోస్తానని బెదిరించాడు. అతడు శారీరకంగా హాని చేస్తాడేమోనని భయపడిన బాధితురాలు, ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాలంటేనే భయపడే స్థితికి చేరుకుంది. ఇంటికే పరిమితమైనా వంశీ వేధింపులు మాత్రం ఆగలేదు. స్విగ్గీ, బ్లింకిట్​లో అనవసర వస్తువులను ఆమె ఇంటికి డెలివరీ పెడుతూ ఇబ్బంది పెట్టేవాడు. ఈ వేధింపులు భరించలేక యువతి వనస్థలిపురం పోలీస్​ స్టేషన్​లో మేలో కేసు పెట్టింది. అయినప్పటికీ వేధింపులు ఆగకపోవడంతో జూన్​లో మరోసారి ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు అతడిపై రెండో కేసు నమోదైంది. ఇదిలా ఉండగా, తనను యువతి బెదిరిస్తోందంటూ ఈ నెల 4న తిరుపతి తూర్పు పోలీస్​ స్టేషన్​లో వంశీ ఫిర్యాదు చేయగా, అక్కడి పోలీసులు యువతిపై కేసు నమోదు చేశారు. అయితే తన వాదన వినకుండానే తిరుపతి తూర్పు పోలీసులు తనపై కేసు నమోదు చేశారని బాధితురాలు మరోసారి వనస్థలిపురం ఠాణా మెట్లెక్కింది. ఈ మేరకు ఈ నెల 5న మరోసారి ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీసులు ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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MAN FOR HARASSING WOMAN
MAN HARASSING A WOMAN IN TIRUPATI
యాసిడ్​ పోస్తానని బెదిరింపులు
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MAN FOR HARASSING A WOMEN

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