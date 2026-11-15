అక్రమ అండాల సేకరణ వ్యవహారంలో దర్యాప్తు ముమ్మరం - ఒక్కో మహిళకు రూ.65 వేలు!
Illegal Egg Collection Case : అక్రమంగా అండాల సేకరణ కేసులో పోలీసులు ముమ్మర దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అండాల సేకరణ కోసం ఒక్కోమహిళకు రూ.65 వేల వరకు చెల్లించాలని చేసుకున్న ఒప్పందాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
Published : November 15, 2026 at 1:03 PM IST
హైదరాబాద్లో అండాల సేకరణ అక్రమ వ్యవహారంలో పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లా డీఎంహెచ్వోల ఫిర్యాదుల మేరకు జూబ్లీహిల్స్, ఫిల్మ్నగర్, మియాపూర్, మహంకాళి, మలక్పేట పోలీసు స్టేషన్లలో 5 ఐఎఫ్ఆర్లు నమోదు చేశారు. ఒయాసిస్ ఫెర్టిలిటీ క్లినిక్స్ నిర్వాహకులపై కేసులు నమోదు చేశారు. పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల నుంచి మహిళలను హైదరాబాద్కు తీసుకొచ్చి అండాల దానానికి ప్రలోభపెట్టినట్లు విచారణలో గుర్తించారు.
ఒక్కో మహిళ ద్వారా రూ.65 వేలు చెల్లింపు
ఒక్కో మహిళకు రూ.30 వేల ఇస్తామని ఆశ చూపి ఈ ప్రక్రియకు ఒప్పించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. అంతేకాకుండా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండానే మహిళలకు హార్మోన్ ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ వ్యవహారంలో మహిళలను తీసుకొచ్చే ఫెసిలిటేటర్లతోనూ ప్రత్యేక ఒప్పందాలు చేసుకున్నట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక్కో మహిళను తీసుకొస్తే రూ.65 వేల వరకు చెల్లించేలా ఒప్పందాలు చేసుకోగా అండాల సంఖ్య, నాణ్యత తగ్గితే ఫెసిలిటేటర్లకు చెల్లించాల్సిన మొత్తంలో 50 శాతం కోత విధించేలా నిబంధనలు పెట్టినట్లు గుర్తించారు.
ఏఆర్టీ చట్టం కింద కేసు నమోదు
మొత్తం 66 మంది మహిళల నుంచి అండాల సేకరణ చేసినట్లుగా తెలుస్తున్నా, అధికారులకు మాత్రం 47 మంది మహిళలకు సంబంధించిన రికార్డులే లభించాయి. మిగిలిన 19 మంది మహిళల వివరాలను ఏఆర్టీ బ్యాంక్ దాచిపెట్టినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఇప్పటికే ఈ వ్యవహారంలో మల్కాజిగిరి పోలీసులు మూడు కేసులు నమోదు చేసి, ఎనిమిది మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. భారతీయ న్యాయ సంహితతోపాటు ఏఆర్టీ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేశారు. తాజాగా మరో ఐదు కేసులు నమోదుకావడంతో ఈ అక్రమ దందాలో మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశముంది. పరారీలో ఉన్న ఇతర నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
మహిళా కమిషన్ విచారణ వాయిదా
అక్రమ అండాల సేకరణ వ్యవహారాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ విచారణను కొనసాగిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం మహిళా కమిషన్ ఎదుట హాజరుకావాలని 8 ఏఆర్టీ కేంద్రాలు, అండాల బ్యాంకులకు నోటీసులు జారీ చేయగా, ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులు విచారణకు హాజరయ్యారు. ఆ సంస్థల యాజమాన్యాలు స్వయంగా విచారణకు హాజరుకావాలని కమిషన్ స్పష్టంగా ఆదేశించినప్పటికీ, కొన్ని కేంద్రాల నుంచి కేవలం ప్రతినిధులు, సిబ్బంది మాత్రమే హాజరుకావడంపై ఛైర్పర్సన్ నేరెళ్ల శారద తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తదుపరి విచారణ తేదీన తప్పనిసరిగా యాజమాన్యాలు వ్యక్తిగతంగా హాజరవుతామని హామీ ఇవ్వడంతో విచారణను వాయిదా వేశారు.
ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి 90 శాతం డోనర్లు
శుక్రవారం విచారణలో ఆయా ఏఆర్టీ కేంద్రాలు, అండాల బ్యాంకులు సమర్పించిన నివేదికలు, రికార్డులు, డోనర్ల వివరాలను కమిషన్ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించింది. ఈ సందర్భంగా డోనర్ల వివరాల్లో పలు అవకతవకలు, అనుమానాస్పద అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు ఛైర్పర్సన్ తెలిపారు. సమర్పించిన వివరాల ప్రకారం సుమారు 90 శాతం మంది డోనర్లు ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందినవారని ఛైర్పర్సన్ నేరెళ్ల శారద పేర్కొన్నారు. వారంతా ఎలాంటి పారితోషికం లేదా ఆర్థిక ప్రతిఫలం తీసుకోకుండా కేవలం స్వచ్ఛందంగానే అండాల దానం చేయడానికి వస్తున్నారని ఆయ ఏఆర్టీ కేంద్రాలు, అండాల బ్యాంకులు పేర్కొనడం ఆశ్చర్యకరం కలిగించడమే కాకుండా అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోందని శారద తెలిపారు.
వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కమిషనర్తో చర్చలు
మహిళా కమిషన్ విచారణకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కమిషనర్ ఇటీవల హాజరయ్యారు. ఈ వ్యవహారంపై ఆ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న విచారణ పురోగతిని నేరెళ్ల శారద అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రస్తుత ఏఆర్టీ చట్టం, దాని అమలు విధానాల్లో ఉన్న లోపాలు, పర్యవేక్షణలో ఎదురవుతున్న సమస్యలపై చర్చించారు. ఈ అంశంపై సమగ్రంగా చర్చించేందుకు త్వరలో రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లను కలిసి పరిస్థితిని వివరించి, అవసరమైన చర్యలు, చట్టపరమైన మార్పులపై చర్చిస్తామని ఛైర్పర్సన్ తెలిపారు.
మరిన్ని సంస్థలకు నోటీసులు
ఈ అక్రమ అండాల సేకరణ కేసులో మరికొన్ని ఏఆర్టీ కేంద్రాలు, అండాల బ్యాంకుల ప్రమేయానికి సంబంధించి కీలక వివరాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయని ఛైర్పర్సన్ తెలిపారు. వాటి పాత్రపై కూడా సమగ్ర విచారణ జరిపేందుకు యాజమాన్యాలను త్వరలోనే మహిళా కమిషన్ ఎదుట హాజరుకావాలని నోటీసులు జారీ చేస్తామని నేరెళ్ల శారద వెల్లడించారు. మహిళల ఆరోగ్యం, గౌరవం, హక్కులకు భంగం కలిగించే ఎలాంటి అక్రమ కార్యకలాపాలనూ మహిళా కమిషన్ ఉపేక్షించదని పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంలో బాధ్యులైన వారిని గుర్తించి చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకొనేలా సంబంధిత శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ విచారణను కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
అక్రమంగా అండాల సేకరణ కేసు - చీకటి దందా వెనక రూ.కోట్ల వ్యాపారం