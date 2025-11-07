ETV Bharat / state

'బైక్​ ఎందుకులే! - కొంటే కారే కొంటాం' : రాష్ట్రంలో జోరుగా 4 చక్రాల బండ్ల అమ్మకాలు

మారుతున్న వాహన కొనుగోళ్లు, వినియోగ ధోరణి - 2014-15తో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో 69.76 శాతం కార్ల వృద్ధి - ద్విచక్ర వాహనాల పెరుగుదల 4.56 శాతమే

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 7, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
Car Purchases Increases in Telangana : బైక్​ చేతిలో ఉంటే ఎలాంటి రోడ్లపైనైనా దూసుకెళ్లొచ్చు. ఇరుకు సందుల్లోనూ, ట్రాఫిక్​ల్లోనూ పరుగులు పెట్టొచ్చు. పల్లెలు, పట్టణాలు, నగరాలు అనే ఎలాంటి తేడా లేకుండా విద్యార్థి, ఉద్యోగి ఇలా భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరి అవసరాలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడేది ద్విచక్ర వాహనం. కానీ క్రమంగా వీటి కొనుగోళ్లలో జోరు తగ్గుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాటి అమ్మకాలు, రిజిస్ట్రేషన్లు చాలా వరకు తగ్గిపోతున్నాయి. ఇదే సమయంలో కార్ల కొనుగోళ్లలో పెరుగుదల నమోదవుతోంది. ద్విచక్ర వాహనాల ధరల్లో సరైన నిలకడ లేకపోవడం, కొత్త బండి ధరకు పాత కార్లు రావడంతో ఇంకా పాత కారు ఎందుకని కొత్తదే కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

వాహన ప్రయాణాల ధోరణి మారింది : రాష్ట్రంలో వాహన ప్రయాణాల ధోరణి వేగంగా మారుతోంది. గతంలో అవసరం ఏదైనా, ప్రయాణం ఎక్కడికైనా బైకులు, స్కూటీలపై తీసుకెళ్లేవారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. ఈ మధ్యకాలంలో మానవ జీవన విధానం మారడం, ఆదాయాలు పెరుగుతుండటం కూడా ద్విచక్ర వాహనాల కొనుగోళ్లు తగ్గడానికి కారణాలని రవాణా శాఖ అధికారులు, వాహన డీలర్లు చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు ఎలక్ట్రిక్​ కార్లతో ఇంధన వ్యయం తక్కువ ఉండటం వల్ల కార్లు కొనేవారి సంఖ్యా పెరుగుతోంది.

రహదారులపై కార్ల ఆధిపత్యం : ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువ మంది ఉపాధి, ఉద్యోగాల కోసం పట్టణాలకు వలస రావడం బాగా పెరిగింది. దీంతో ఎక్కువ మంది సొంతూరుకు వెళ్లి రావడానికి వీలుగా కార్ల కొనుగోలు చేయడం మేలనే అభిప్రాయానికొచ్చారని డీలర్లు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని రహదారులపై కార్ల ఆధిపత్యం పెరుగుతోంది. 2014-15, 2024-25 శాతాలను పోల్చితే ద్విచక్ర వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లలో కేవలం 4.56 శాతం వృద్ధి ఉండగా, కార్ల రిజిస్ట్రేషన్లు ఏకంగా 69.76 శాతం పెరిగాయి. సుప్రీంకోర్టు కమిటీ ఇటీవల రాష్ట్రానికి వచ్చిన సందర్భంలో రహదారి భద్రతపై రవాణా శాఖ ఇచ్చిన నివేదికలో ఈ విషయాలు వెల్లడియ్యాయి.

ఆర్థికస్థాయి, జీవనశైలిలో మార్పులు : కేవలం దూర ప్రాంతాలకే కాదు, దగ్గరి ప్రాంతాలకూ కార్ల వినియోగం పెరుగుతోంది. ఇక కారణాలు పరిశీలిస్తే గతంతో పోలిస్తే రాష్ట్ర ప్రజల ఆర్థిక స్థాయి పెరిగింది. అలాగే జీవనశైలిలో మార్పులు వచ్చాయి. ఫలితంగా ద్విచక్ర వాహనాల కంటే కార్ల కొనుగోళ్లు, వాడకంలో వృద్ధి భారీగా పెరిగినట్లు తెలుస్తోంది. తెలంగాణ ప్రజల తలసరి ఆదాయం రూ.3.87 లక్షలు. జాతీయ సగటు రూ.2.05 లక్షలతో పోల్చి చూస్తే దాదాపు రెట్టింపుగా ఉంది. రెండు చక్రాల నుంచి నాలుగు చక్రాల వైపు దృష్టి మళ్లింది. ప్రజల ఆర్థిక స్థాయి, జీవనశైలి, ప్రాధాన్యాల్లో వచ్చిన మార్పులను కూడా ఇది ప్రతిభింబిస్తోంది.

కొవిడ్‌ ప్రభావంతో : బైకుల విక్రయాలు 2019 నుంచి తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. గత ఆరేళ్లుగా ఇదే పరిస్థితి. దీనికి కొవిడ్​ ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది. 2020 జనవరిలో దేశంలో మొదలైన కొవిడ్​ ప్రభావానికి అన్ని రంగాలు కుదేలయ్యాయి. అందులో ఈ ద్విచక్ర వాహన రంగం ఒకటి. ఆ తర్వాత ఒక్కో రంగం కోలుకుంటూ వస్తుండగా, బైకుల కొనుగోళ్లలో మాత్రం పురోగతి కన్పించడం లేదు. కొవిడ్​ టైంలో కరోనా బారిన పడకుండా ఉండేందుకు చాలా మంది సొంత వాహనాలు (కార్లు) కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపారు. అప్పటినుంచే ద్విచక్ర వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లు తగ్గడం ప్రారంభమైంది.

