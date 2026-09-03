కార్పూలింగ్ పేరుతో అనధికారిక ట్యాక్సీ సర్వీసులు - ఆందోళనకరంగా ప్రయాణికుల భద్రత
ప్రయాణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి కార్పూలింగ్ వైపు - గమ్యస్థానాలకు ప్రయాణించే సమయంలో పలు సమస్యలు - కార్పూలింగ్ యాప్లలో తప్పుడు సమాచారం నమోదు చేసి టాక్సీ సేవలు
Published : September 3, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : September 3, 2026 at 12:41 PM IST
Safety Lapses In Carpooling : ప్రయాణ ఖర్చులను ఆదా చేసుకోవడానికి ప్రజలు 'కార్పూలింగ్' యాప్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నప్పటికీ, ప్రయాణికుల భద్రత ఆందోళనగా మారుతోంది. ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించిన ఈ పద్ధతి, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్, వరంగల్, విజయవాడ వంటి గమ్యస్థానాలకు ప్రయాణించే వారికి కొత్త సమస్యలను సృష్టిస్తోంది. కొంతమంది వ్యక్తులు బ్లాబ్లాకార్ ఇతర కార్పూలింగ్ యాప్లలో తప్పుడు వివరాలను నమోదు చేసి, జేబీఎస్, ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్ క్రాస్రోడ్స్ వంటి కేంద్రాల నుంచి అనధికారిక టాక్సీ సేవలను నడుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ట్రాఫిక్ ఉందని డబుల్ ఛార్జీ : రామ్నగర్కు చెందిన ఒక ఉద్యోగి రాఖీ పౌర్ణమికి ఒక రోజు ముందు తన సొంత ఊరు జగిత్యాలకు వెళ్లడానికి 'బ్లాబ్లాకార్' యాప్ను ఉపయోగించాడు. అతను యాప్లో ఇన్నోవా కారులో జగిత్యాల యాత్రను సూచించే నోటిఫికేషన్ను ఎంచుకున్నాడు. డ్రైవర్ రూ.560 ఛార్జీ చెప్పగా ప్రయాణికుడు దానికి అంగీకరించాడు. వాహనం వేచి ఉండాల్సిన జేబీఎస్కు అతను వెళ్లాడు. అయితే అక్కడికి చేరుకున్నాక, అతనికి ఇన్నోవాకు బదులుగా ఒక హ్యుండాయ్ ఐ20 కారు కనిపించింది. వేరొక వ్యక్తి అనధికారిక టాక్సీ సర్వీసును నడుపుతున్నాడు. జేబీఎస్ వద్ద భారీ ట్రాఫిక్ ఉందని చెప్పి, డ్రైవర్ ఛార్జీని రూ.1,200కి పెంచాడు. ఆశ్చర్యపోయిన ఆ ప్రయాణికుడు మరో కారులో వెళ్లడానికి ప్రయత్నించగా అది కూడా కార్పూలింగ్ ముసుగులో నడుస్తున్న అనధికారిక టాక్సీ అని తెలిసింది. చివరికి ఆ ప్రయాణికుడు ఇంటికి చేరుకోవడానికి ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కాడు. కార్పూలింగ్లో జరిగిన తన అనుభవాన్ని ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నాడు.
నిశితంగా పరిశీలిస్తే ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్ కూడలి వద్ద ఈ పద్ధతి తరచుగా జరుగుతుందని తెలుస్తుంది. పండుగలు, వరుస సెలవుల్లో వేలాది మంది హైదరాబాద్ నగరవాసులు తమ సొంత ఊళ్లకు ప్రయాణిస్తారు. తరచుగా బస్సులో సీట్లు దొరకడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని, కొందరు వ్యక్తులు తమ ప్రైవేట్ కార్లను "కార్పూలింగ్" అనే ముసుగులో టాక్సీలుగా ఉపయోగిస్తారు.
కార్పూలింగ్ అంటే ఏమిటి : కార్పూలింగ్ అంటే కారు యజమాని ఒంటరిగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, అదే దిశలో వెళ్లే ఇతర ప్రయాణికులకు లిఫ్ట్ ఇచ్చి, వారి నుంచి రుసుము వసూలు చేస్తాడు. ఇది ట్రాఫిక్ రద్దీ, ఇంధన వినియోగం, ప్రయాణ ఖర్చులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
సమస్యలు ఇలా ఉన్నాయి :
- జేబీఎస్, కరీంనగర్ మధ్య కార్పూలింగ్ యాప్లను ఉపయోగించి ప్రైవేట్ కార్లలో ప్రతిరోజూ డజన్ల కొద్దీ ప్రయాణాలు జరుగుతాయి. ప్రయాణం ప్రారంభమైన తర్వాత కొంతమంది డ్రైవర్లు అధిక ఛార్జీలు డిమాండ్ చేస్తారు. మొబైల్ యాప్లకు ఇలాంటి వేలాది ఫిర్యాదులు వస్తుంటాయి. బ్లాబ్లాకార్ వంటి యాప్లు విదేశీ యాజమాన్యంలో ఉన్నాయి. అవి భారతదేశంలో చట్టబద్ధంగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ భారతీయ వినియోగదారుల కోసం పూర్తిస్థాయి కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్లను నిర్వహించడం లేదు. ఫలితంగా ప్రయాణికులకు వారి ఫిర్యాదులపై తరచుగా ఎలాంటి స్పందన లభించదు.
- కొన్ని సందర్భాల్లో సేవను అందిస్తున్న వాహనం, డ్రైవర్, ఫోన్ నంబర్, యాప్లో నమోదు చేసుకున్న వాటికి భిన్నంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఒకవేళ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగితే, ప్రయాణికులు చట్టపరమైన చిక్కులను ఎదుర్కోవచ్చు. వాహన బీమా క్లెయిమ్ల విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనవలసి వస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- హైదరాబాద్ నుంచి పనిచేస్తున్న కార్పూలింగ్ యాప్లపై కర్ణాటక, విజయవాడ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా, హైదరాబాద్లోని కీలక ప్రదేశాలలో తనిఖీలు నిర్వహించి, కార్పూలింగ్ వ్యవస్థ దుర్వినియోగం కాకుండా చూడాలని పోలీసులు, రవాణా శాఖ అధికారులను కోరుతున్నారు.
నగరంలో నానాటికీ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్య - కార్ పూలింగే సరైన పరిష్కారమా?