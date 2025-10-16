ETV Bharat / state

అవసాన దశలో క్యాన్సర్ రోగులకు సాంత్వన - రుయా ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేక కేంద్రం ఏర్పాటు

ఈ నెల 11న ప్రారంభం చేసిన రెండో బ్రాంచ్ - అందుబాటులో 15 పడకలు

Published : October 16, 2025 at 7:39 PM IST

RUIA Hospital in Chittoor District : ఎంతోమంది క్యాన్సర్‌ రోగులు సరైన చికిత్స పొందలేక అవస్థలు పడుతుంటారు. వారికి ఎక్కడ చికిత్స పొందాలో తెలియని దుస్థితిలో ఉంటారు. ఈ పరిస్థితిని దగ్గర నుంచి చూసిన ఎస్వీ వైద్యకళాశాల 1976 బ్యాచ్‌కు చెందిన రుయా ఎంఎస్‌ డాక్టర్‌ భారతి, విశ్రాంత ఎస్వీఎంసీ ప్రిన్సిపల్‌ డాక్టర్‌ చంద్రశేఖరన్‌తో పాటు కొందరు బాధితుల కోసం ఏదైనా చేయాలని సంకల్పించుకున్నారు. రోటరీ క్లబ్‌తో కలిసి రుయా ఆసుపత్రిలో పాలియేటివ్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేశారు. దీన్ని రెండు సంవత్సరాల కిందట ప్రారంభించగా, ఎంతో మందికి ఉపశమనం కలిగించారు.

సౌకర్యాలు విషయానికి వస్తే : పాలియేటివ్​ కేంద్రంలో 15 పడకలను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. క్యాన్సర్‌ బాధితులకు సహాయం అందిస్తున్నారు. అలాగే ఆంకాలజీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఓపీ సైతం చూస్తున్నారు. చివరి దశలో ఉన్న వారిని ఇక్కడికి తీసుకెళ్తే గనక ఆసుపత్రిలో చేర్చుకొని అండగా నిలుస్తారు. రోగికి అటెండర్‌ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

తాజాగా 2వ బ్రాంచ్ : ఈ నెల 11న ఎస్వీ వైద్య కళాశాల ప్రాంగణంలోని ఓ భవనంలో రెండో బ్రాంచీని ప్రారంభించారు. 15 పడకలు అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చారు. బాధితులకు వివిధ రూపాల్లో వైద్య సేవలు అందించేందుకు వైద్యులు, సైకాలజిస్టులు అందుబాటులో ఉంటారు. వివిధ రకాల పుస్తకాలను అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. ఆయా సేవలన్నీ పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తారు.

వాలంటీర్లకు ట్రైనింగ్ : కొత్తగా ప్రారంభించిన కేంద్రంలో పాలియేటివ్‌ కేర్‌ ఇన్‌ఛార్జి డాక్టర్‌ కె. రోజారమణి పర్యవేక్షణలో వాలంటీర్లకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు. మందులు ఎలా ఇవ్వాలి, గాయాల శుభ్రత మొదలైన అంశాల పై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఫిజియోథెరపీని ఆసక్తి ఉన్న రోగుల సహాయకులు, నర్సులు, ఏఎన్‌ఎంలకు నేర్పించాలని నిర్ణయించారు. దీనికి సంబంధించి హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లను అందుబాటులోకి తీసుకు రానున్నారు.

ఏమిటి : పాలియేటివ్‌ కేంద్రంలో క్యాన్సర్, పక్షవాతం తదితర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి చికిత్స అందిస్తూ రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఈ సెంటర్​ను ఎస్వీ వైద్య కళాశాల 1976 బ్యాచ్​ విద్యార్థులు, రోటరీ క్లబ్​ సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేశారు. పాలియేటివ్‌ సెంటర్‌ తిరుపతిలోని రుయా ఆసుపత్రిలో ఉంది. దీన్ని అక్టోబరు 16న 2024లో ఏర్పాటు చేశారు. దీని కోసం రూ.27 లక్షల నిధులు వెచ్చించారు. 15 పడకలను ఏర్పాటు చేశారు.

ప్రత్యేకతలు : నయం కాని రోగాలతో బాధపడుతూ అవసాన దశకు చేరుకున్న వారికి మానసిక సాంత్వన చేకూర్చడమే లక్ష్యంగా ఈ కేంద్రాన్ని నెలకొల్పారు. సీనియర్ సిటిజన్లకు అండగా నిలుస్తూ, వైద్య సేవలను అందిస్తారు. వృద్ధాప్యంలో భావోద్వేగం, సామాజిక, ఆరోగ్య పరమైన సవాళ్లతో కూడిన దశలో వారికి అండగా ఉంటూ ధైర్యాన్ని ఇస్తారు. రుయా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో పాలియేటివ్‌ కేంద్రం మెరుగైన వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు.

