క్యాన్సర్ బాధితుల కోసం కార్-టి సెల్స్ - ముందుకు వచ్చిన ‘హీలిక్స్ సెల్’ సంస్థ
అమరావతిలో కార్-టి సెల్స్ తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్న హీలిక్స్ సెల్ - విశాఖ సదస్సులో ప్రభుత్వంతో ఎంఓయూ - అమెరికాలో ఈ కంపెనీని ప్రారంభించిన డాక్టర్ కొడాలి మురళీకృష్ణ
Published : November 14, 2025 at 1:54 PM IST
Car T Cell Theraphy For Cancer Patients in Amaravati: అత్యాధునిక క్యాన్సర్ చికిత్సా విధానమైన ‘కైమెరిక్ యాంటీజెన్ రిసెప్టర్ టి-సెల్ (కార్ టి) థెరపీలో వినియోగించే కార్-టి సెల్స్ తయారీ, దీనికి అనువుగా శిక్షణ కేంద్రాన్ని రాజధాని అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసేందుకు ‘హీలిక్స్ సెల్’ అనే సంస్థ ముందుకు వచ్చింది.
విశాఖలో నేడు ప్రారంభంకానున్న పెట్టుబడిదారుల సదస్సులో ఏపీ ఎన్ఆర్టీ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఎంఓయూ చేసుకోనుంది. అమెరికాలోని ప్రఖ్యాత ‘ఎండి ఆండర్సన్ క్యాన్సర్ సెంటర్’లో సెల్ థెరపీ, ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ స్పెషలిస్ట్గా పనిచేస్తున్న డాక్టర్ కొడాలి మురళీకృష్ణ కార్-టి సెల్ జీన్ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసి, ఈ కంపెనీని ప్రారంభించారు.
సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తేవడమే లక్ష్యం: విజయవాడలోని సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్న మురళీకృష్ణ 2000 సంవత్సరంలో అమెరికా వెళ్లి సెల్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీలో మాస్టర్స్, షికాగోలో ఇంటర్నల్ మెడిసిన్లో రెసిడెన్సీ, వాషింగ్టన్ యూనివర్సిటీలో ఆంకాలజీ, హెమటాలజీలో ఫెలోషిప్, స్టాన్ఫర్డ్లో సెల్ థెరపీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో పోస్ట్ డాక్టొరల్ ఫెలోషిప్ చేశారు.
అమరావతిలో కార్-టి సెల్ తయారీ కేంద్రం నెలకొల్పి ఈ చికిత్స ఖర్చును తగ్గించి సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తేవడం తమ లక్ష్యమని మురళీకృష్ణ చెబుతున్నారు. అసలు ఈ చికిత్సా విధానం ఏంటి? అది ఎంత సమర్థంగా పని చేస్తుందనే అంశాలను ఆయన వివరించారు.
ఖరీదైన వైద్య ప్రక్రియ: కార్-టి సెల్థెరపీ అత్యంత సంక్లిష్టమైన, ఖరీదైన వైద్య ప్రక్రియ. 2017లో దీనికి అమెరికాలోని ఎఫ్డీఏ అనుమతిచ్చింది. ఇప్పటికీ ఆ దేశంలో 30 రాష్ట్రాల్లోనే అందుబాటులో ఉంది. అక్కడ ఒక రోగికి చికిత్స చేసేందుకు 4 లక్షల డాలర్లు (అంటే దాదాపు రూ.3.54 కోట్లు) ఖర్చవుతోంది. మన దేశంలో 2024వ సంవత్సరంలో ఐఐటీ బాంబే, టాటా మెమోరియల్ క్యాన్సర్ ట్రస్ట్తో కలిసి అక్యూట్ లింఫోసైటిక్ లుకేమియా, లింఫోమా అనే క్యాన్సర్లకు కార్-టి థెరపీని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి.
ఇందుకు ఒక్కో రోగికి రూ.40లక్షల వరకు ఖర్చవుతోంది. బెంగళూరుకు చెందిన మరో సంస్థ స్పెయిన్ నుంచి జీన్ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చి కార్-టి సెల్స్ను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. తద్వారా ఒక్కో రోగికి రూ.70 లక్షల వరకు ఖర్చవుతోంది. మేము అమరావతిలో యూనిట్ ప్రారంభించి రెండేళ్లలోపే ఖర్చును రూ.20 లక్షలకు తగ్గించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని నిర్వాహకులు వివరించారు. క్రమంగా ఆ వ్యయాన్ని ఇంకా తగ్గించి, రాష్ట్ర ప్రజలకు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తేవాలన్నది మా లక్ష్యంమని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
స్థానిక వైద్య సిబ్బందికి శిక్షణ: కార్-టి సెల్స్ తయారీకి నిపుణులైన మానవవనరులు, ప్రత్యేకమైన ల్యాబ్, సాధన సంపత్తి అవసరం. కొన్ని డిస్పోజబుల్స్ విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలి. ఒక బ్యాచ్ మందు తయారుచేసి దాన్నే ఎక్కువమందికి ఉపయోగించడం కుదరదు. రోగి నుంచి టి లింఫోసైట్స్ సేకరించి, వాటిలో జన్యుపరమైన మార్పులు చేసి దాన్ని మళ్లీ ఆ రోగికే ఎక్కించాలి. కాబట్టే ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది.
దీనిలో కార్-టి సెల్స్ ఉత్పత్తి ఒక ఎత్తయితే వాటిని సేకరించి, తిరిగి ఎక్కించేందుకు ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు ఎంతో అవసరమవుతాయి. మేం అమరావతిలో కార్-టి సెల్స్ ఉత్పత్తి, చికిత్స కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు స్థానికంగా ఉన్న ఆస్పత్రుల సిబ్బందికి శిక్షణ ఇస్తాం.
తొలిదశలో 600 మంది రోగులకు చికిత్స: హైదరాబాద్లోని సీసీఎంబీలో ఏడాదికాలంగా టి లింఫోసైట్స్ తయారీకి కావలసిన ప్రాసెస్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నామని డాక్టర్ కొడాలి మురళీకృష్ణ అన్నారు. అక్కడ పూర్తిస్థాయిలో కార్-టి సెల్స్ ఉత్పత్తి చేసేంత సౌకర్యాల్లేవని తెలిపారు. అమరావతిలో పూర్తిస్థాయి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని వివరించారు. ప్రాథమికంగా రూ.70 కోట్ల వరకు వెచ్చించి ఉత్పత్తిని ప్రారంభించి, క్రమంగా దాన్ని విస్తరిస్తామని పేర్కొన్నారు. తొలిదశలో ఏడాదికి 600 మంది రోగులకు కార్-టి సెల్స్ ఉత్పత్తి చేయగలమని స్పష్టం చేశారు.
