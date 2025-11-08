ETV Bharat / state

బస్సు షెల్టర్‌లో వేచి ఉన్నవారిపైకి దూసుకెళ్లిన కారు - ముగ్గురు మృతి

కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి మండలంలో ఆరుగురిపైకి దూసుకెళ్లిన కారు - ముగ్గురు మృతి, మరో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు

Car Accident
Car Accident (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Car Rams Into People Waiting at Bus Shelter: కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి మండలం సోమవారం గ్రామం వద్ద జాతీయ రహదారిపై కారు బీభత్సం సృష్టించింది. అదుపుతప్పి బస్సు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారిపై దూసుకెళ్లింది. ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే చనిపోయగా మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అన్నవరం నుంచి రాజమహేంద్రవరం వైపు వస్తున్న కారు సోమవారం వద్ద వ్యక్తులపైకి దూసుకెళ్లినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఇద్దరు విద్యార్థినులు సహా ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు: ప్రమాదంలో ముగ్గు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురు గాయపడ్డారు. ఇందులో ఇద్దరు విద్యార్థినులు ఉన్నారు. క్షతగాత్రుల్ని ప్రత్తిపాడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి, అక్కడ నుంచి మెరుగైన చికిత్స కోసం కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. జగ్గంపేటకు చెందిన వేములకొండ జోగారావు తన కుటుంబ సభ్యుల వివాహానికి అన్నవరం సత్యదేవుని ఆలయానికి వెళ్లి ఈ ఉదయం తిరిగి వస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏడున్నర గంటల సమయంలో సోమవరం వద్ద జాతీయ రహదారి వద్ద ఉన్న బస్సు షెల్టర్​ను కారు వేగంగా ఢీ కొట్టింది.

దీంతో కారు టైరు పేలిపోవడంతో మూడు పల్టీలు కొట్టింది. ఇదే సమయంలో ఇంటి నిర్మాణ సామాగ్రిని తొట్టె రిక్షాపై వేసుకుని జాతీయ రహదారిపై తోసుకుంటూ వెళుతున్న సోమవరం గ్రామానికి చెందిన మోర్త ఆనందరావు (60), మోర్త కొండయ్య (30) ఏలేశ్వరానికి చెందిన కాకాడ రాజు (61) అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. వీరితో పాటు పనికి వెళుతున్న సోమవరానికి చెందిన బత్తిన భద్రం తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

కళాశాలకు వెళ్లేందుకు బస్సు షెల్టర్ వద్ద నిరీక్షిస్తున్న ఇర్రిపాక గ్రామానికి చెందిన చీపురుపల్లి ఫణిశ్రీ, కొండ్రపు చైతన్య కారు ఢీకొనడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అతివేగంతో పాటు నిర్లక్ష్యంగా కారు నడపడమే ప్రమాదానికి కారణమని పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో కారులో నలుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు. వారంతా స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు.

ఘటనాస్థలికి హుటాహుటిన వెళ్లిన ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ: నిరుపేదలైన కూలీలు ప్రమాదంలో మృతి చెందడంతో వారి బంధువుల రోదనలతో ప్రత్తిపాడు, జగ్గంపేట ప్రభుత్వాసుపత్రులు మిన్నంటాయి. ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ హుటాహుటిన ప్రత్తిపాడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని వైద్యులకు సూచించారు. అనంతరం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పోలీసుల నుంచి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రత్తిపాడు ఎమ్మెల్యే వరపుల సత్యప్రభ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించి బాధితుల్ని ఓదార్చారు. బస్సు షెల్టర్​ను ఢీ కొట్టిన తర్వాత కారు టైరు పేలినట్టు మృతుడి కుటుంబీకులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోద చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

