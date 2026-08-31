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లారీని ఢీకొట్టిన కారు - ఇంజిన్‌లో చెలరేగిన మంటలు - డ్రైవర్​ సజీవదహనం

ఆనందపురం-పెందుర్తి రహదారిపై ప్రమాదం - లారీని ఢీకొన్న కారు, డ్రైవర్‌ మృతి - భాకరాపేట రహదారిలో కొండగుట్టను ఢీకొని పైపుల లోడుతో వెళ్తున్న లారీ దగ్ధం

ఆనందపురం-పెందుర్తి రహదారిపై ప్రమాదం
కారు ఇంజిన్‌లో నుంచి మంటలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 8:57 AM IST

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Lorry Accident at Visakhapatnam Anandapuram Pendurthi Highway: విశాఖ జిల్లా ఆనందపురం-అనకాపల్లి 16వ నంబరు జాతీయ రహదారిలోని ఆనందపురం-పెందుర్తి సర్వీస్‌ రోడ్డులో ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. గండిగుండం పరిధి సత్తరువు కూడలి వద్ద అర్దరాత్రి ముందు వెళ్తున్న లారీని కారు బలంగా ఢీకొంది. దీంతో కారు ఇంజిన్‌లో నుంచి మంటలు చెలరేగి క్షణాల్లో వాహనం మొత్తం దగ్ధమైంది. డ్రైవర్‌ బయటకు రాలేక కారులోనే చిక్కుకుని సజీవ దహనమయ్యాడు.

పూర్తిగా కాలిపోయిన కారు: సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, 108 సిబ్బంది, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకునేలోపే కారు పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఆనందపురం ఎస్సై శివ సంఘటనా స్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు. ప్రమాద సమయంలో కారు నంబర్‌ ప్లేట్‌ లారీకి చిక్కుకున్నట్లు గుర్తించారు. దాని ఆధారంగా మృతుడి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

లారీ దగ్ధం: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మం. భాకరాపేట రహదారిలో కొండగుట్టను ఢీకొని పైపుల లోడుతో వెళ్తున్న లారీ దగ్ధమయ్యింది. మహారాష్ట్రలోని బరంపూర్ నుంచి తిరుపతి వైపు వస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. సకాలంలో కిందకు దూకి లారీ డ్రైవర్ ప్రాణాలు దక్కించుకున్నాడు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేసింది.

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