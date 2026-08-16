కాలువలోకి దూసుకెళ్లిన కారు - ఐదుగురు యువకులు గల్లంతు - ముగ్గురి మృతదేహాలు లభ్యం
పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో అదుపుతప్పి కాల్వలోకి దూసుకెళ్లిన కారు - ఐదుగురు యువకులు గల్లంతు - ఓగిడి గ్రామం నుంచి తూర్పుగోదావరి జిల్లా మోరి వెళ్తుండగా ప్రమాదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 9:23 AM IST
Tragedy Incident in Iragavaram : పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది.ఇరగవరం మండలం ఐతంపూడిలాకుల వద్ద నరసాపురం కాల్వలోకి ఓ కారు దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు గల్లంతవ్వగా, సంతోశ్ అనే యువకుడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఓగిడి నుంచి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని మోరికి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ క్రమంలోనే ముగ్గురి మృతదేహాలు లభ్యం, మరో ఇద్దరి కోసం గాలిస్తున్నారు. మృతులు లక్ష్మీభాను (18), నాగిరెడ్డి (18), వీరమల్లుసాయి (19)గా గుర్తించారు. గల్లంతైన రాజారాం (17), సాయిసూర్య (19) కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
"పెళ్లి నుంచి తిరిగి వస్తూ, మరో స్నేహితుడిని కలవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, డ్రైవర్ దారి తప్పిపోయాడు. కారు అదుపుతప్పి ఒక కాలువలో పడిపోయింది. తమను తాము కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో, కారులో ఉన్న మిగతా నలుగురు బయటకు వచ్చి అవతలి ఒడ్డుకు ఈదగలిగారు. లోపల చివరిగా మిగిలింది నేనే. నేను కారు పైకప్పు మీదకు ఎక్కి సహాయం కోసం గట్టిగా అరిచాను. అటుగా మోటార్సైకిల్పై వెళ్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు నన్ను రక్షించడానికి ప్రయత్నించారు కానీ విఫలమయ్యారు. చివరికి, దగ్గరలో ఉన్న ఒక కొమ్మను పట్టుకుని నేను కాలువ నుంచి ఈదుకుంటూ బయటకు రాగలిగాను. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కారులో మేము ఐదుగురం ఉన్నాము. మిగిలిన వారు ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయారు. నీటిలో మునిగిపోయిన కారును తర్వాత ట్రాక్టర్ సహాయంతో బయటకు తీశారు"- మట్టా సంతోశ్, ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వ్యక్తి
కాలువలోకి కారు దూసుకెళ్లి ముగ్గురు చనిపోవడంపై మంత్రులు కొలుసు పార్థసారథి, గొట్టిపాటి రవికుమార్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఎస్పీతో మాట్లాడారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను మంత్రి కొలుసు పార్థసారథికి, ఎస్పీకి వివరించారు. గల్లంతైన మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు వేగవంతం చేయాలని పార్థసారథి ఆదేశించారు.
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