స్వయంకృషితో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి సీఈఓ - కారు డ్రైవర్ కుమారుడి సక్సెస్ స్టోరీ
ఈ-కార్ట్ సాఫ్ట్ లాబ్స్ ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ స్థాపించిన కుంజా రాము - సంస్థ వార్షిక లావాదేవీలు సుమారు రూ.10 కోట్లు - ఆగ్రోస్ నెక్సస్ పేరుతో ఏఐ ఆధారిత అగ్రిటెక్ ఎకో సిస్టం
Published : August 4, 2026 at 12:47 PM IST
E cart Soft Labs Digital Transformation Partner : కారు డ్రైవర్ కుమారుడుకు పట్టుదలతో స్వయం కృషిపై ఎదిగారు. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని స్థాపించి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అయ్యారు. తండ్రి నుంచి చదువు విలువ తెలుసుకున్న ఆయన చాలామందికి ఉపాధి కల్పించే ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారు. హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ ప్రైమ్ టైకూన్ మీడియా సంస్థ తెలంగాణ గ్లోబల్ ఎలైట్-2026 అవార్డులను ఆదివారం హైదరాబాద్లోని ఓ హోటల్లో ప్రదానం చేసింది. ఉత్తమ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంపెనీ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డును దక్కించుకోవడంతో రాము టాలెంట్ ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
అమెరికా to హైదరాబాద్ : కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలానికి చెందిన కుంజా రాఘవులు ఐటీడీఏ పీఓ రాహుల్ వద్ద కారు డ్రైవర్గా డ్యూటీ చేస్తున్నారు. ఈయన కుమారుడు రాము ప్రైమరీ చదువు భద్రాచలం, సమీపంలోని పాల్వంచలో పూర్తి చేశారు. సత్తుపల్లిలో ఇంజినీరింగ్ కోర్సు పూర్తి చేశారు. రాము తొలినాళ్లలో అమెరికాలో ఉద్యోగం చేశారు. కొన్ని రోజుల అనంతరం హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చి వేరే సంస్థలో పని చేస్తూ 2016లో రూ.50 లక్షల పెట్టుబడితో ఈ-కార్ట్ సాఫ్ట్ లాబ్స్ ఐటీ, సాఫ్ట్వేర్ అనే కంపెనీని స్థాపించారు. అంకుర సంస్థలు, చిన్న, మధ్య తరహా స్టార్టప్లు ఎదుర్కొంటున్న వ్యాపార సమస్యలను లోతుగా విశ్లేషణ చేసి వాటికి అత్యాధునిక టెక్నాలజీ పరిష్కారం చూపారు. సంస్థ వార్షిక లావాదేవీలు ఇప్పటివరకు సుమారు రూ.10 కోట్ల వరకు ఉంటాయి. ఈ-కార్ట్ సాఫ్ట్ లాబ్స్ సంస్థలో 15 మంది వరకు ఉపాధి అవకాశాలు పొందారు.
అన్నదాతలకు ఏఐతో సహకారం : కొవిడ్ విజృంభనకు జనాల్లో చాలా మార్పులు సంభవించాయి. తర్వాత ప్రజల్లో ఎక్కువ శాతం ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెరిగింది. నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు ఎక్కడ ఉన్నాయో వివరించేందుకు ఆగ్రోస్ నెక్సస్ పేరుతో ఏఐ బేస్డ్ అగ్రి టెక్ ఎకో సిస్టంను రాము అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. పంటలు మధ్యలో దళారీలు లేకుండా నేరుగా కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఎంత ధాన్యం కావాలో చెప్పి ముందుగానే రైతు ఖాతాలో నగదు జమ చేయిస్తున్నారు. పంట పండిన తర్వాత ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసిన వారు వచ్చి తీసుకుంటారు.
బెస్ట్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంపెనీ ఆఫ్ ది ఇయర్ : ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్లు ఈ కార్ట్ సాఫ్ట్ ల్యాబ్స్ సంస్థ అభివృద్ధి బాటలో పరుగులు పెడుతోంది. నాయకత్వ పటిమ, డిజిటల్ విప్లవం, మోడ్రన్ టెక్నాలజీ సోల్యూషన్స్ చూపినందుకు బెస్ట్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంపెనీ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు ఈ-కార్ట్ సాఫ్ట్ లాబ్స్కు దక్కింది. ప్రముఖ సినీ నటి ఆదాశర్మ చేతుల మీదుగా సీఈఓ రాముకు అవార్డును అందజేశారు. ఈ అవార్డు తనలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపిందని రాము తెలిపారు.
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