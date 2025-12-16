కృష్ణాజిల్లాలో కారు బీభత్సం - ఒకరి మృతి, మరో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు

ETV Bharat / state

Car Causes Havoc in Challapalli Krishna Dist
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 16, 2025

Car Causes Havoc in Challapalli At Krishna Distrcit: ఏపీలో కారు బీభత్సం సృష్టించింది. కృష్ణా జిల్లాలోని చల్లపల్లి పోలీస్‌స్టేషన్‌ బజారులో ఓ కారు బీభత్సాన్ని సృష్టించింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందగా, మరో ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి.

స్థానికులు తెలిపిన వివరాల మేరకు స్థానికంగా వాటర్‌ప్లాంట్‌ నిర్వహిస్తున్న కూరెళ్ల శ్రీనివాసరావుకు పూర్తిస్థాయిలో కారు డ్రైవింగ్‌ రాదు. అయినప్పటికీ సోమవారం సాయంత్రం ఆయన కారుతో రోడ్డుపైకి వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో పోలీస్‌స్టేషన్‌ రహదారిలో ఒక స్కూటీని ఢీకొట్టాడు. ఆపై మరో ముగ్గురు వ్యక్తులను ఢీకొట్టి ముందుకు దూసుకెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో కంగారుతో బ్రేక్‌ వేసేందుకు ప్రయత్నించి యాక్సిలరేటర్‌ నొక్కడంతో వాహనం పూర్తిగా అదుపు తప్పింది.

ప్రమాదంలో ఒకరి మృతి: అనంతరం పోలీస్‌స్టేషన్‌ ఎదురుగా ఫోన్​లో మాట్లాడుకుంటూ వెళుతున్న పురిటిగడ్డ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం సూపర్‌వైజర్‌ నందిగామ కమలాకరరావు(60)ను ఢీకొంది. తర్వాత అక్కడి మండపాన్ని ఢీకొట్టి కారు ఆగింది. కారు ప్రమాదంలో కమలాకరరావు కారు బానెట్‌పై ఎగిరిపడి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలను కోల్పోయారు. ఈయనది నాగాయలంక స్వగ్రామం. ఈయనకు భార్య, కుమార్తె ఉన్నారు.

కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు: ఈ ఘటనలో గాయపడిన చల్లపల్లికి చెందిన నాన్నమ్మ, మనుమరాలైన కూతాడి నాగమల్లేశ్వరి, జలీనియా, ద్విచక్ర వాహనంపై వెళుతున్న మరో వ్యక్తి గెల్లి రాధాకృష్ణలను చల్లపల్లి ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనలో నాగమల్లేశ్వరి, జలీనియాలు తీవ్ర గాయాలకు గురవ్వడంతో మచిలీపట్నం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. వారి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత కారు నడిపిన శ్రీనివాసరావును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని, కేసు నమోదు చేశారు.

How To Prevent Car Accidents in AP : ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఈ ప్రమాదాల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఎందరో తమ జీవితాంతం వైకల్యంతో బతకాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం నుంచి విజయవాడ దుర్గగుడికి ఓ కుటుంబం కారులో ప్రయాణిస్తుండగా బాపులపాడు మండలం వీరవల్లి పైవంతెన సమీపంలో వాహనం ఆగిపోయింది. వెంటనే మంటలు వ్యాపించాయి. దీన్ని గమనించిన ప్రయాణికులు హుటాహుటిన కిందకు దిగడంతో ప్రాణాపాయం తప్పగా వాహనం పూర్తిగా ఆహుతైంది.

నిర్వహణ లోపాలే కారణం: సజావుగా సాగుతున్న కారు ఒక్కసారిగా ఆగిపోతోంది. దట్టమైన పొగ కమ్మేస్తుంది. వెనువెంటనే మంటలు వ్యాపిస్తాయి. ఏమైందని తేరుకునేలోపే కాలి బూడిదవుతుంది. అందులో ప్రయాణిస్తున్న వారు అప్రమత్తం కాకుంటే ప్రాణాల మీదకొస్తుంది. కారు నిర్వహణలో చిన్నచిన్న లోపాలే ప్రాణాంతక ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణమవుతున్నాయి. శనివారం బాపులపాడు పరిధిలో ప్రమాదం అక్షరాలా ఇలాంటిదే! అసలెందుకు ఇలా అవుతుంది. ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: కారును ఉపయోగించేవారు చాలామంది నెలల పర్యంతం సాధారణ నిర్వహణను విస్మరిస్తున్నారు. విద్యుత్తు వైర్లు, బ్యాటరీ కేబుల్‌ను తరచూ పరీక్షించుకోవాలి. పెట్రోల్‌ పైపు పనితీరుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టిపెట్టాలి. అనుమానం ఉంటే వెంటనే మార్చేయాలి. ఒక హెడ్‌లైట్‌ ఫిలమెంట్‌ మరమ్మతులకు గురైనట్లయితే వెంటనే సరిచేయించడం లేదా దాని కనెక్షన్​ను తొలగించాలి.

అంతేకాకుండా దాని బ్రేక్, స్టీరింగ్‌ నుంచి ఆయిల్‌ లీకవకుండా ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అదే విధంగా మరమ్మతుల సమయంలోనే నాసిరకం పరికరాలను కాకుండా నిర్దేశిత కంపెనీవి, నాణ్యత ఉన్నవి చూసి జాగ్రత్తగా అమర్చుకోవాలి. మొత్తం 5,000 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి ఇంజిన్‌ ఆయిల్‌ మార్చుకుంటే చాలా మేలు. ఈ తరహా ప్రమాదాలు జరిగితే వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా 100, 101 డయల్‌ చేసి పోలీసులకు, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి తక్షణమే సమాచారాన్ని అందించాలి.

దేశంలో 78% రోడ్డు ప్రమాదాలన్నీ మెట్రో నగరాల్లోనే: బెంగళూరు మహా నగరంలో 45% వరకూ కారు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. రాజధాని నగరమైన దిల్లీలో 13% జరుగుతుండగా ముంబయిలో 12% చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ముంబయి నగరంలో ప్రమాదాలు ముఖ్యంగా గుంతల కారణంగా జరుగుతున్నట్లు నివేదిక వెల్లడించింది.

