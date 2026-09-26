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ఆగి ఉన్నలారీని ఢీకొట్టిన కారు - ఇద్దరు మృతి, మరో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు

ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న లారీని కారు ఢీ కొట్టడంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. మిగిలిన ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి.

Car Accident in Prakasam District
ఆగి ఉన్నలారీని ఢీకొట్టిన కారు (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 2:02 PM IST

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Car Accident in Prakasam District : ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ మండలం మూలగుంటపాడు వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రహదారిపై ఆగి ఉన్న లారీని ఒక కారు అత్యంత వేగంగా ఢీకొట్టిన ఈ ఘటనలో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మరణించగా మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. బాధితులు తిరుపతి అర్బన్ పరిధిలోని మంగళం గ్రామానికి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రమాద తీవ్రతకు కారు ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు అయింది. డ్రైవర్ నిద్రమత్తే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు.

విజయవాడ ప్రయాణంలో విషాదం: పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తిరుపతి అర్బన్ పరిధిలోని మంగళం గ్రామానికి చెందిన కొందరు వ్యక్తులు ఒక కారులో విజయవాడలో జరగబోయే ఓ కార్యక్రమానికి బయలుదేరారు. కారు ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ మండలం మూలగుంటపాడు వద్ద జాతీయ రహదారిపైకి చేరుకునే సరికి రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టింది.

అక్కడికక్కడే ఇద్దరు మృతి : ఈ ప్రమాదంలో కారు ముందు సీట్లలో కూర్చున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు తీవ్ర గాయాలపాలై అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రమాద సమయంలో కారులోని ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు తెరుచుకున్నప్పటికీ వాహనం వేగం ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రాణాలు కాపాడలేకపోయాయి. కారులో ప్రయాణిస్తున్న మిగిలిన ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను లావణ్య కుమారి, కాన్సిక్, ప్రణశ్రీలుగా గుర్తించారు. స్థానికులు, పోలీసుల సాయంతో వారిని తక్షణ చికిత్స నిమిత్తం ఒంగోలు రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

నుజ్జునుజ్జు అయిన కారు: ఢీకొట్టిన వేగానికి కారు ముందు భాగం (బానెట్) మొత్తం లారీ కిందకు దూసుకుపోయి పూర్తిగా నలిగిపోయింది. కారు ముందు అద్దాలు, విడిభాగాలు రోడ్డుపై చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సింగరాయకొండ పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

నిద్రమత్తే కారణమా?: పోలీసులు జరిపిన ప్రాథమిక విచారణలో తెల్లవారుజామున డ్రైవర్ నిద్రమత్తులోకి జారుకోవడం వల్లే ఆగి ఉన్న లారీని గమనించలేకపోయి ఉంటాడని అదే ఈ ఘోర ప్రమాదానికి దారితీసి ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించి తదుపరి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

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TAGGED:

TIRUPATI CAR ACCIDENT
VIJAYAWADA TIRUPATI ROAD ACCIDENT
CAR AND LORRY ACCIDENT
లారీని ఢీ కొట్టిన కారు
CAR ACCIDENT IN PRAKASAM DISTRICT

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