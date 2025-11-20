ETV Bharat / state

YUVA : పసుపుతో చేతి ముద్రలతోనే పెయింటింగ్​ - గ్రీష్మ శ్రీ అద్భుత చిత్రాలు

లైవ్‌ పెయిటింగ్‌లో రాణిస్తున్న యువతి - కాన్వాస్‌పై అద్భుత చిత్రాల ఆవిష్కరణ - అందమైన చిత్రాలు గీస్తున్న గ్రీష్మ శ్రీ - 110పైగా వివిధ ఈవెంట్స్‌ చేసిన యువతి

Turmeric Magic Art on Canvas
Turmeric Magic Art on Canvas (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 3:08 PM IST

Turmeric Magic Art on Canvas : ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో పెళ్లంటే నూరేళ్ల పంట. అదొక మరుపురాని మధుర ఘట్టం. ఆ వేడుకల్లో ప్రతిక్షణమూ ఓ అపురూపమే. ఆ మధురమైన జ్ఞాపకాలు అందంగా బంధించి పదిలం చేసుకోవాలని ఆరాటపడుతూ ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకోవడం సర్వత్రా తెలిసిందే. కానీ, లైవ్‌ పెయింటింగ్‌ అనేది ప్రస్తుతం మంచి ట్రెండ్‌గా ఉంది. ఆనంద క్షణాలను చిత్రకారులు కాన్వాస్‌పై ఆవిష్కరిస్తే ఎలా ఉంటుంది? అది నిజం చేస్తోంది ఓ ఔత్సాహిక యువ కళాకారిణి. "టర్మరిక్ మ్యాజిక్ ఆర్ట్" పేరుతో వివాహం, హల్దీ, రిసెప్షన్‌ వంటి శుభకార్యాల్లో నూతన వధూవరుల చిత్రాలు పసుపుతో హస్తాల ముద్రలతో ముచ్చటపడేలా ఆవిష్కరిస్తూ అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.

YUVA : పసుపుతో చేతి ముద్రలతోనే పెయింటింగ్​ - గ్రీష్మ శ్రీ అద్భుత చిత్రాలు (ETV)

అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా చిత్రాలు గీస్తున్న ఈ యువతి పేరు గ్రీష్మ శ్రీరెడ్డి . హైదరాబాద్‌ పటాన్‌చెరువుకు చెందిన ఈ కళాకారిణి ఫార్మసీ మాస్టర్స్‌ కోర్సు అభ్యసిస్తూనే సహజ ధోరణల కు పూర్తి భిన్నంగా కళను అలవర్చుకొని ముందుకు సాగుతోంది. చిన్నతనం నుంచి కళలు, వినూత్న శైలి పట్ల ఎంతో ఆసక్తి ప్రదర్శిస్తూ సృజనాత్మకతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుండేది. ఇందులో భాగంగానే కొవిడ్‌లో దీనిని ప్రారంభించింది. అనతికాలంలోనే మంచి ఆదరణ పొందింది.

పెద్దగా పేరేమీ రాకున్న నిరాశ చెందలేదు : అత్యంత శుభప్రదంగా భావించే పసుపుతో ఆర్ట్‌ బొమ్మలు వేయడం నేర్చుకుంది. 2023 ఆగస్టులో తన స్నేహితుడికి ఏదైనా మంచి వైవిధ్యమైన బహుమతి ఇవ్వాలనుకుంది. అదీ పెళ్లి జరుగుతుండగా లైవ్‌లో పెయింట్‌ వేసిన తీరు చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. నూతన వధూవరుల ను అందంగా ఆర్ట్‌ రూపంలో చూపించింది. కానీ, ఆ తర్వాత పెద్దగా పేరేమీ రాలేదు. ఐనా ఏమాత్రం నిరాశ చెందలేదు. ఒకవైపు చదువుకుంటూ ఖాళీ సమయాలు, సెలవు రోజుల్లో శుభకార్యాలకు ఆర్ట్‌ షూట్‌ చేస్తుండేది.

"గత ఏడాదిలో ఒక ఈవెంట్​లో చేశాను. ఆ రీల్​ ఎడిట్​ చేసి ఇన్​స్టాలో పెట్టాక వైరల్​ అయింది. అది దాదాపు 2.7 మిలియన్స్​ వ్యూస్​ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత నుంచి చాలా మందికి తెలిసింది. ఇదొక్కటి ఉందని ఇంకా అప్పటి నుంచి చాలా రీచ్​ఔట్స్​ వచ్చాయి. లాస్ట్​ ఈయర్​ నుంచి ఈ అక్టోబరు వరకు నేను 110 ఈవెంట్స్​ చేశాను." - గ్రీష్మ శ్రీరెడ్డి, చిత్రకళాకారిణి

110పైగా వివిధ కార్యక్రమాల్లో ప్రదర్శనలు : నాగోల్‌లో వేసిన టర్మరిక్‌ మ్యాజిక్‌ ఆర్ట్‌ షూట్‌ చేసి దానిని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తే ఏకంగా 2.7 మిలియన్ల మంది వీక్షించారని యువతి చెబుతోంది. అనూహ్యమైన స్పందన రావడంతో ఇక వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. కేవలం ఏడాది కాలంలో 110పైగా వివిధ కార్యక్రమాల్లో ప్రదర్శన ఇచ్చి అందరి మన్నలు పొందింది. ఈ ఆర్ట్స్‌ హైదరాబాద్‌లోనే కాకుండా ఏపీ, కర్ణాటక, చెన్నై లాంటి 15 నగరాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చామని వివరించింది. స్వతహాగా ఫైన్‌ ఆర్ట్స్‌ విద్యార్థి కాకపోయినప్పటికీ ఈ ఆర్ట్‌ని సొంతంగా నేర్చుకున్నానని గ్రీష్మ చెబుతున్నారు. ఇటీవల పలువురు సెలబ్రెటీలకు కూడా ఫ్యాబ్రిక్‌ పేయిటింగ్స్‌ వేసింది. అంతేకాదు మరికొంతమంది యాంకర్లకు డ్రెస్‌ డిజైనింగ్‌ కూడా ఈమె చేసింది.

హైదరాబాద్​లో ఏకైక ఆర్టిస్ట్​గా ప్రత్యేక గుర్తింపు : తన అభిరుచి మెుదలుపెట్టి అనతికాలంలోనే సుపరిచితురాలిగా మారిపోయింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆర్ట్స్‌ ఆఫ్‌ జీఎస్‌ పేరిట ఓ పేజీ తెరిచి అందులో అప్‌ లోడ్‌ చేస్తూ విశేష ఆదరణ పొందింది. హైదరాబాద్‌లో ఏకైక ఆర్టిస్ట్‌గా ఆమె ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. దక్షిణ భారతంలో ప్రధాన నగరాల్లోనూ తన సత్తా చూపింది. టర్మరిక్‌ మ్యాజిక్‌ ఆర్ట్‌తో పాటు కాన్వాస్‌పై దేవతా మూర్తులు, ప్రకృతి చిత్రాలు, ఫ్యాబ్రిక్‌, వాల్‌ పేయింటిగ్స్‌పై పట్టు సాధించిందీ యువతి.

స్టార్టప్ ప్రారంభించడమే లక్ష్యం : గ్రీష్మ శ్రీ నైపుణ్యాన్ని చూసి పలువురు అభినందిస్తున్నారు. ఈమె గీసిన చిత్రాలు జీవితంలో తమకు గుర్తుండిపోయేలా ఉన్నాయన్నారు. శుభకార్యాలే కాకుండా ఆడిటోరియం, ఎగ్జిబిషన్‌ లో ప్రదర్శిస్తే మరింత ప్రతిభ వస్తుందని వివరించారు. చదువును పూర్తి చేసి ఈ ఆర్ట్‌ని ఓ వ్యాపకంగా కొనసాగిస్తూ భవిష్యత్తులో వ్యాపార సరళిలో కూడా ఓ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి స్టార్టప్‌ ప్రారంభించడమే తన లక్ష్యమని గ్రీష్మ చెబుతుంది.

