'ఇక అమరావతిని ఏ శక్తి కదిలించలేదు' - శాసనసభ ఏకగ్రీవ ఆమోదంపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన రైతులు
ఇక రాజధానిని ఎవరూ మార్చలేరని ధీమా వ్యక్తం చేసిన రైతులు, మహిళలు - అమరావతి కోసం ఐదేళ్ల పోరాటం - ఇప్పుడు ఫలితం కనిపించిందన్న రైతులు
Published : March 28, 2026 at 10:17 PM IST
Amaravati Farmers On Capital Amaravati : అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా శాసనసభలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం ఆమోదించడంపై రాజధాని రైతులు, మహిళలు హర్షం చేశారు. ఇక రాజధానిని ఎవరూ మార్చలేరని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పార్లమెంట్లో రాజధాని తీర్మానం త్వరగా ఆమోదం పొందేలా ముఖ్యమంత్రి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. అమరావతి కోసం చేసిన ఐదేళ్ల పోరాట ఫలితం ఇప్పుడు కనిపించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
అమరావతి రాజధానిగా కూటమి ప్రభుత్వం తీర్మానం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందని రాజధాని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లు ఏప్రిల్ 2వ తేదీలోగా ప్రవేశపెట్టాలని ఆశిస్తున్నారు. గత 5 ఏళ్లు రాక్షస పాలనలో నిద్రలేని రాత్రులు ఎన్నో గడపామన్నారు. అదే విధంగా మరెన్నో ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నామని అన్నారు. దానికి తగిన ఫలితం ఈరోజు(శనివారం) అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపించినందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇక అమరావతిని ఏ శక్తి కదిలించలేదని రైతులు అన్నారు.
"ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిని ఇంకా ఎవరూ మార్చలేని విధంగా తీర్మానం చేశారు. అమరావతి మీద విషం చిమ్మాలన్నా, అమరావతిని నిర్వీర్యం చేయాలన్నా ఆలోచన కూడా చేయాలేని పరిస్థితి. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించడం గొప్పవిషయం. సీఎం చంద్రబాబు వల్లే ఇదంతా సాధ్యం అవుతుంది . " - రైతులు, అమరావతి
హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న రైతులు : అమరావతి పై అసెంబ్లీ తీర్మానాన్ని రాజధాని రైతులు సందర్శకుల గ్యాలరీ నుంచి వీక్షించారు. అసెంబ్లీ వాయిదా అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్లను కలిసి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. భూములిచ్చిన రైతులకు, జేఏసీ ప్రతినిధులకు శాసనసభ తీర్మానం ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం కల్పించారు. అమరావతి చట్టబద్ధతకు శాసనసభ ఏకగ్రీవ ఆమోదం పొందడంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో హ్యాష్ ట్యాగ్ హిస్టారిక్ అమరావతి రిసొల్యూషన్ ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతోంది.
కేంద్రానికి తీర్మానం: అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పించాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా అమోదించింది. తీర్మానం ఆమోదం అనంతరం శాసనసభను స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు. సభ వాయిదా పడగానే చారిత్రాత్మక తీర్మానాన్ని రాష్ట్ర శాసనసభ కేంద్రానికి పంపించింది. తీర్మానాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రి, లోక్సభ స్పీకర్, రాజ్యసభ ఛైర్మన్లకు శాసనసభ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు వెంటనే పంపించారు. తీర్మానం ప్రతులను హోం శాఖ కార్యదర్శి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి అసెంబ్లీ సెక్రెటరీ జనరల్ సూర్యదేవర ప్రసన్నకుమార్ పంపించారు.
