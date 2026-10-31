విస్తరణలో కిమ్స్ ఆసుపత్రి - ఆధునిక వైద్య సేవలందించే ధ్యేయంతో అడుగులు
KIMS expansion in Anantapur : కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనంతపురంలోని తమ 250 పడకల ఆసుపత్రి కెపాసిటీని 500కు విస్తరించింది. కొత్తగా ప్రత్యేక క్యాన్సర్ విభాగం, తల్లీ-బిడ్డల విభాగాలు అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
Published : October 31, 2026 at 1:12 PM IST
కృష్ణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ గ్రూప్) ఏపీలోని అనంతపురంలో ఉన్న కిమ్స్ సవీరా ఆసుపత్రి సామర్థ్యాన్ని 250 నుంచి 500 పడకలకు విస్తరించింది. ఆసుపత్రి విస్తరణ రాయలసీమలోని వైద్య సేవలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు, అధునాతన మౌలిక సదుపాయాలను కూడా అందించనుంది. అనంతపురం ఆసుపత్రి విస్తరణతో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్లో మొత్తం పడకల సంఖ్య 9117కు చేరుకుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ వైద్య విద్యాశాఖ మంత్రి సత్య కుమార్ యాదవ్, ఆర్థిక, ప్రణాళిక, వాణిజ్య పన్నులు శాసన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి పయ్యవుల కేశవ్లు రేపు ఈ సేవలను లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.
అందుబాటులోకి పలు సేవలు
కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ గ్రూప్ ఆసుపత్రి విస్తరణలో భాగంగా పలు విభాగాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఎలెక్టా వెర్సా హెచ్డీ లీనియర్ యాక్సిలరేటర్, డిజిటల్ పీఈటీ-సీటీ, బ్రాకీథెరపీ, రోగ నిర్ధారణ పరికరాలతో కూడిన ఆంకాలజీ బ్లాక్, నవజాత శిశువుల ఇంటెన్సివ్ కేర్ సౌకర్యాలతో కూడిన ప్రత్యేక తల్లి పిల్లల బ్లాక్లను అందుబాటులో తీసుకొచ్చింది.
మరింత చేరువ చేయాలనే లక్ష్యంతో
అసుపత్రి గురించి కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బి.భాస్కర్ రావు పలు విషయాలను వెల్లడించారు. కిమ్స్-సవీర ఆసుపత్రి విస్తరణ ప్రాంతీయ వృద్ధిలో ప్రధానమైన మైలురాయిగా ఆయన అభివర్ణించారు.
"కిమ్స్-సవీర ఆసుపత్రి విస్తరణ రాయలసీమ ప్రాంతీయాభివృద్ధిలో ప్రధానమైన మైలురాయి. ఆసుపత్రి సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, ప్రత్యేక క్యాన్సర్ విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం, తల్లి-బిడ్డల సేవలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా రాయలసీమలోని ప్రజలకు ఆధునిక వైద్య సేవలను మరింత చేరువ చేయాలనే లక్ష్యంతో అడుగులు వేస్తున్నాం" - బి. భాస్కర్ రావు, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ గ్రూప్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
ద్రిస్టి ఏఐ పవర్డ్ స్మార్ట్ గ్లాసెస్
సీఎస్ఆర్లో భాగంగా ఈ ఆసుపత్రి అనంతపురం జిల్లాలోని దృష్టి లోపం ఉన్న వారికి 200 ద్రిస్టి ఏఐ పవర్డ్ స్మార్ట్ గ్లాసెస్నూ పంపిణీ చేయనుంది. వీటిని కిమ్స్ ఫౌండేషన్ రీసెర్చ్ సెంటర్, మెస్సర్స్ అచల హెల్త్ సర్వీసెస్తో కలిసి అభివృద్ధి చేసింది.
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