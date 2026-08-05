ఈనెల 7 లోపు ట్యూషన్ ఫీజు చెల్లించాలి - ఎప్సెట్లో సీట్లు పొందిన అభ్యర్థులకు అధికారుల సూచన
అలాట్మెంట్ ఆర్డన్ను వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని సూచన - ఈనెల 7 లోపు కళాశాలల్లో రిపోర్ట్ చేయాలి విజ్ఞప్తి - కాలేజీలో బ్రాంచీలు మారేందుకు 12, 13 తేదీల్లో స్లైడింగ్ నిర్వహణ
Published : August 5, 2026 at 12:06 PM IST
EAPCET Selected Cadidates Tuition Fee Telangana : ఎప్సెట్లో వివిధ కళాశాలల్లో సీట్లు పొందినవారు అలాట్మెంట్ లెటర్లో తెలిపిన ట్యూషన్ ఫీజును ఈనెల 7 లోపు చెల్లించాలని ఎప్సెట్ ప్రవేశాల కమిటీ కన్వీనర్ శ్రీదేవసేన పేర్కొన్నారు. ఆన్లైన్లో సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చెయ్యాలని సూచించారు.
7 లోపు కళాశాలల్లో రిపోర్ట్ చేయాలి : ఎప్సెట్లో వివిధ కళాశాలల్లో సీట్లు పొందినవారు సీట్ అలాట్మెంట్ ఆర్డన్ను వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఎప్సెట్ ప్రవేశాల కమిటీ కన్వీనర్ శ్రీదేవసేన చెప్పారు. ఈనెల 7 లోపు అలాట్మెంట్ లెటర్లో పేర్కొన్న ట్యూషన్ ఫీజును వెబ్సైట్ ద్వారా చెల్లించాలని తెలిపారు. ఆన్లైన్లో సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చెయ్యాలని అన్నారు. ఆపై కళాశాలల్లో స్వయంగా రిపోర్ట్ చేయాలని చెప్పారు. కాగా రెండో విడతలో సీట్లు పొంది తాజాగా కాలేజీ మారిన విద్యార్థులు, బ్రాంచి మారిన వారుకూడా కాలేజీల్లో రిపోర్ట్ చేయాలని స్పష్టం చేశారు. కాలేజీల్లో సీట్లు పొందిన వారు బ్రాంచీలు మారేందుకు 12, 13 తేదీల్లో స్లైడింగ్ నిర్వహిస్తామని అన్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవచ్చని వెల్లడించారు. బ్రాంచీలు మారినా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కు అర్హులేనని తెలిపారు.
80 శాతం సీట్లు భర్తీ : ఇంజినీరింగ్ కాలేజీల్లో మొత్తం 80 శాతం సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. ఈసారి ఐటీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధిత విభాగాల్లో భారీగా సీట్లు మిగిలిపోయాయి. 82 శాతం సీట్లు నిండాయి. చివరి విడత సీట్లను మంగళవారం కేటాయించారు. తాజా విడతలో నూతనంగా 3,281 మంది సీట్లు సాధించారు. ఎప్సెట్ కౌన్సెలింగ్లో కన్వీనర్ కోటా కింద ఈడబ్ల్యూఎస్ సీట్లతో కలుపుకొని 94,156 సీట్లు అందుబాటులో ఉండగా చివరి విడత నాటికి వాటిలో 75,054 సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. కాగా 19,102 సీట్లు మిగిలిపోయాయి.
- సీఎస్ఈ, సంబంధిత 19 బ్రాంచీల్లో 66,390 సీట్లు ఉండగా వాటిలో 54,730 సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. అయితే ఏకంగా 11,660 సీట్లు మిగిలిపోయాయి.
- ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో తొమ్మిది బ్రాంచీలుండగా వాటిల్లో 18,759 సీట్లకు 14,127 ( 75 శాతం) సీట్లు నిండాయి. మిగతావి భర్తీ కాలేదు.
- ఈ నేపథ్యంలోనే మెకానికల్, సివిల్ సంబంధిత విభాగాల్లోని బ్రాంచీల్లో 7,872 సీట్లకు 5,378 (68 శాతం) నిండాయి. అయితే తాజాగా సీట్లు పొందిన విద్యార్థుల్లో కొన్ని వందల మంది చేరకపోవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
సీట్ల భర్తీ వివరాలు ఇలా :
|విద్యా సంస్థ
|కళాశాలలు
|సీట్లు
|భర్తీ
|ప్రభుత్వ (కోస్గి)
|1
|214
|45
|వర్సిటీ
|21
|6,487
|4,468
|ప్రైవేట్ వర్సిటీ
|2
|1,386
|1,372
|ప్రైవేట్ కళాశాలలు
|152
|89,119
|69,169
|మొత్తం
|176
|94,156
|75,054
ముఖ్యమైన బ్రాంచీల వారీగా సీట్ల భర్తీ ఇలా :
|బ్రాంచీ
|మొత్తం సీట్లు
|భర్తీ
|భర్తీ శాతం
|సీఎస్ఈ
|30,792
|25,956
|84
|ఐటీ
|4,218
|3,363
|80
|సీఎస్ఈ (ఏఐ-ఎంఎల్)
|15,986
|13,751
|86
|సీఎస్ఈ (డేటా సైన్స్)
|8,515
|6,694
|79
|ఈసీఈ
|12,838
|10,093
|79
|ఈఈఈ
|5,051
|3,260
|65
|సివిల్
|3,848
|2,655
|69
|మెకానికల్
|3,524
|2,248
|64
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