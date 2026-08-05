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ఈనెల 7 లోపు ట్యూషన్​ ఫీజు చెల్లించాలి - ఎప్​సెట్​లో సీట్లు పొందిన అభ్యర్థులకు అధికారుల సూచన

అలాట్​మెంట్​ ఆర్డన్​ను వెబ్​సైట్​ నుంచి డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలని సూచన - ఈనెల 7 లోపు కళాశాలల్లో రిపోర్ట్‌ చేయాలి విజ్ఞప్తి - కాలేజీలో బ్రాంచీలు మారేందుకు 12, 13 తేదీల్లో స్లైడింగ్​ నిర్వహణ

EAPCET Selected Cadidates Tuition Fee Telangana
EAPCET Selected Cadidates Tuition Fee Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 12:06 PM IST

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EAPCET Selected Cadidates Tuition Fee Telangana : ఎప్​సెట్​లో వివిధ కళాశాలల్లో సీట్లు పొందినవారు అలాట్​మెంట్​ లెటర్​లో తెలిపిన ట్యూషన్​ ఫీజును ఈనెల 7 లోపు చెల్లించాలని ఎప్​సెట్​ ప్రవేశాల కమిటీ కన్వీనర్​ శ్రీదేవసేన పేర్కొన్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో సెల్ఫ్‌ రిపోర్టింగ్‌ చెయ్యాలని సూచించారు.

7 లోపు కళాశాలల్లో రిపోర్ట్‌ చేయాలి : ఎప్​సెట్​లో వివిధ కళాశాలల్లో సీట్లు పొందినవారు సీట్​ అలాట్​మెంట్​ ఆర్డన్​ను వెబ్​సైట్​ నుంచి డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలని ఎప్​సెట్​ ప్రవేశాల కమిటీ కన్వీనర్​ శ్రీదేవసేన చెప్పారు. ఈనెల 7 లోపు అలాట్​మెంట్​ లెటర్​లో పేర్కొన్న ట్యూషన్​ ఫీజును వెబ్​సైట్​ ద్వారా చెల్లించాలని తెలిపారు. ఆన్‌లైన్‌లో సెల్ఫ్‌ రిపోర్టింగ్‌ చెయ్యాలని అన్నారు. ఆపై కళాశాలల్లో స్వయంగా రిపోర్ట్‌ చేయాలని చెప్పారు. కాగా రెండో విడతలో సీట్లు పొంది తాజాగా కాలేజీ మారిన విద్యార్థులు, బ్రాంచి మారిన వారుకూడా కాలేజీల్లో రిపోర్ట్ చేయాలని స్పష్టం చేశారు. కాలేజీల్లో సీట్లు పొందిన వారు బ్రాంచీలు మారేందుకు 12, 13 తేదీల్లో స్లైడింగ్​ నిర్వహిస్తామని అన్నారు. ఆసక్తి ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవచ్చని వెల్లడించారు. బ్రాంచీలు మారినా ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌కు అర్హులేనని తెలిపారు.

80 శాతం సీట్లు భర్తీ : ఇంజినీరింగ్​ కాలేజీల్లో మొత్తం 80 శాతం సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. ఈసారి ఐటీ, కంప్యూటర్​ సైన్స్​ సంబంధిత విభాగాల్లో భారీగా సీట్లు మిగిలిపోయాయి. 82 శాతం సీట్లు నిండాయి. చివరి విడత సీట్లను మంగళవారం కేటాయించారు. తాజా విడతలో నూతనంగా 3,281 మంది సీట్లు సాధించారు. ఎప్​సెట్​ కౌన్సెలింగ్​లో కన్వీనర్​ కోటా కింద ఈడబ్ల్యూఎస్​ సీట్లతో కలుపుకొని 94,156 సీట్లు అందుబాటులో ఉండగా చివరి విడత నాటికి వాటిలో 75,054 సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. కాగా 19,102 సీట్లు మిగిలిపోయాయి.

  • సీఎస్​ఈ, సంబంధిత 19 బ్రాంచీల్లో 66,390 సీట్లు ఉండగా వాటిలో 54,730 సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. అయితే ఏకంగా 11,660 సీట్లు మిగిలిపోయాయి.
  • ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్‌ ఎలక్ట్రికల్‌ విభాగంలో తొమ్మిది బ్రాంచీలుండగా వాటిల్లో 18,759 సీట్లకు 14,127 ( 75 శాతం) సీట్లు నిండాయి. మిగతావి భర్తీ కాలేదు.
  • ఈ నేపథ్యంలోనే మెకానికల్‌, సివిల్ సంబంధిత విభాగాల్లోని బ్రాంచీల్లో 7,872 సీట్లకు 5,378 (68 శాతం) నిండాయి. అయితే తాజాగా సీట్లు పొందిన విద్యార్థుల్లో కొన్ని వందల మంది చేరకపోవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

సీట్ల భర్తీ వివరాలు ఇలా :

విద్యా సంస్థ కళాశాలలుసీట్లుభర్తీ
ప్రభుత్వ (కోస్గి) 121445
వర్సిటీ216,4874,468
ప్రైవేట్​ వర్సిటీ21,3861,372
ప్రైవేట్​ కళాశాలలు15289,11969,169
మొత్తం17694,15675,054

ముఖ్యమైన బ్రాంచీల వారీగా సీట్ల భర్తీ ఇలా :

బ్రాంచీ మొత్తం సీట్లుభర్తీభర్తీ శాతం
సీఎస్​ఈ30,79225,95684
ఐటీ4,218 3,36380
సీఎస్​ఈ (ఏఐ-ఎంఎల్​) 15,98613,75186
సీఎస్​ఈ (డేటా సైన్స్​)8,5156,69479
ఈసీఈ12,83810,09379
ఈఈఈ5,0513,26065
సివిల్3,848 2,65569
మెకానికల్3,5242,24864

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