ఆ ఒక్క జిల్లాలోనే ఓడిన అభ్యర్థుల ఖర్చు రూ.344 కోట్లు

పల్లె పోరులో బరిలో దిగి ఓడిన వారు 3,442 - డబ్బును విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేసిన అభ్యర్థులు - ఆస్తులు తాకట్టుపెట్టి మరీ, అప్పుల పాలు

Candidates Who Lost in the Sarpanch Elections and Ended up in Debt
Candidates Who Lost in the Sarpanch Elections and Ended up in Debt (ETV BHARATH)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 19, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Candidates Who Lost in the Sarpanch Elections and Ended up in Debt : మూడో విడత ఎన్నికల అనంతరం తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల హోరు సద్దుమణిగింది. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో గెలిచిన అభ్యర్థులు సంబరాల్లో చేసుకుంటుంటే, ఓడినవారు జేబులన్నీ ఖాళీ అయ్యాయని దు:ఖ సంద్రంలో మునిగిపోయారు. ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలవాలనే ఉద్దేశంతో విచ్చల విడిగా కొందరు డబ్బులు ఖర్చు చేసారు. కానీ అంచనాలు తారుమారయ్యేలా ఫలితాలు వచ్చాయి.

'అయ్యయ్యో చేతిలో డబ్బులు పోయెనే, అయ్యయ్యో జేబులు ఖాళీ ఆయెనే ఉన్నది కాస్తా ఊడింది సర్వ మంగళం పాడింది’ అనే సినిమా పాటను పల్లెలు పాడుకుంటున్నాయి. ఓడిన అభ్యర్థులు పదవీ రాక డబ్బు ఖర్చు అయ్యిందని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా 90 శాతం గ్రామాల్లో అంసెంబ్లీ ఎన్నికల మాదిరి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూడా అభ్యర్థులు డబ్బులను నీళ్లలా ఖర్చు చేశారు. కొందరు వాళ్ల దగ్గర ఉన్న లేకపోయిన ఆస్తులు, బంగారం తాకట్టు పెట్టి అప్పులు తెచ్చి మరీ ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడ్డారు.

రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రకటన వెలువడిన రోజు నుంచి గ్రామాల్లో ఓ పండగ సందడి నెలకొంది. అధికార పార్టీ మద్దతుదారులు ఉత్సాహంగా ఖర్చు పెట్టి గెలుపును ఆశిస్తే తమకేం తక్కువ అని ప్రత్యర్థి పార్టీల మద్దతుదారులు పోటీకి సిద్ధమైయ్యారు. ఎలాగైనా విజయం సాధించాలనే డబ్బును విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేశారు.

ఒకరిని మించి మరొకరు డబ్బు వెదజల్లారు : అభ్యర్థులు కొందరు చీరలు పంపిణీ చేస్తే, మరికొందరు ఎన్నికలకు వారికి వచ్చిన గుర్తులు ఉంగరాలు, బ్యాట్లు, గౌన్లు, కత్తెర్లు వంటివి పంచారు. అభ్యర్థుల మధ్య పోటీ నువ్వా - నేనా అన్నట్టు ఉన్న పలు చోట్ల ఓటుకు రూ.వెయ్యి నుంచి రూ.5 వేల వరకు పంచారు. ఎన్నిక గడువు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ ఓటర్లను తమ వైపుకు మళ్లించుకునేందుకు మద్యం, డబ్బులు పలు చోట్ల పంపిణీ చేశారు.

ఉమ్మడి జిల్లాలో 1,517 గ్రామాల్లో 4,959 మంది అభ్యర్థులు పోటికి దిగారు. వారిలో 3,442 మంది ఓడిపోయారు. ఒక్కక్కరుగా రూ.10 లక్షల వరకు ఖర్చు లెక్కిస్తే రూ.344 కోట్లు దాటుతోంది. కానీ వీటిని ఎన్నికల అధికారులు, పోలీసులు అడ్డుకున్నట్టు ఎలాంటి దాఖలాలు లేవు.

వార్డు సభ్యులు కూడా : సర్పంచి అభ్యర్థులే కాకుండా వార్డు సభ్యులు వారి స్థాయికి మించి డబ్బులు పంపిన ఘటనలు చర్చగా మారాయి. ఓ చోట వార్డు సభ్యులు సర్పంచి అభ్యర్థుల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేశారు. ఆఖరికి గెలుపు వరించక ఏం చేయని స్థితిలోకి వచ్చారు. సోషల్​ మీడియాలో కొందరు సర్పంచ్​గా గెలిపిస్తారని డబ్బులు పంచితే, ఓట్లు వేయలేదంటు డబ్బు తీసుకున్నవారి దగ్గరికి వెళ్లి తిరిగి ఇవ్వాలంటూ ఓటర్లను అడుగుతున్న దృశ్యం వైరల్​గా మారింది.

చివరకు గెలుపు రాక, డబ్బులు పోయి, అప్పుల పాలై కొందరు అభ్యర్థులు దిక్కు తోచని పరిస్థితులో మిగిలిపోయారు. ఎన్నికల ప్రకటన, నామినేషన్​లతో మొదలైన సందడి వాతావరణం అప్పుల బాధలతో ముగిసింది.

