ప్రలోభాల జాతర : ఓటేసేందుకు రమ్మని ఫోన్లు - ఫోన్​ పే పేమెంట్లు!

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రలోభాల పర్వం - పలు గ్రామ పంచాయితీల్లో అభ్యర్థులు ఒకరిని మించి మరొకరు ప్రలోభాలకు తెర తీసిన వైనం - పలుచోట్ల నగదు, మద్యం, వస్త్రాలు పంపిణీ

Telangana Panchayat Elections 2025
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 9:37 AM IST

2 Min Read
Telangana Panchayat Elections 2025 : తొలి విడత ఎన్నికలు జరిగే గ్రామ పంచాయతీల్లో అభ్యర్థులు ఒకరిని మించి మరొకరు ప్రలోభాలకు తెర తీశారు. మంగళవారం సాయంత్రం వరకు ఏడు మండలాల్లో ఎన్నికల ప్రచారం ముగియగా, ఆ తర్వాత ప్రలోభాల జాతర జోరందుకుంది. ఒక అభ్యర్థి రూ.1,000 పంచితే, మరొకరు తగ్గేదే లే అంటూ రూ.2 వేల నగదును పంపిణీ చేశారు. ఓ మండలంలో ఒక అభ్యర్థి రూ.300 విలువైన చీరల పంపిణీని మొదలుపెట్టగా, మరో అభ్యర్థి రూ.600 విలువైన శారీలను అందజేశారు.

కొంతమంది కుక్కర్లు ఆర్డర్‌ ఇచ్చి ఇళ్లకే చేరవేశారు. మహిళలకు వస్త్రాలు, పురుషులకు మద్యం, అందరికీ నగదు పంపిణీ జోరందుకుంది. కొన్ని మండలాల్లో మంగళవారం రాత్రి వరకు తాయిలాల పంపకాలు పూర్తి చేయగా, మరికొన్నిచోట్ల బుధవారం అర్ధరాత్రి వరకు చేపట్టారు. ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రానికి సమీపంలోని ఓ మండలంలో ఓ అభ్యర్థి ఒక్కో ఓటుకు రూ.5 వేలు పంచి, తెల్లవారుజామున మరో రూ.2,500 పంపిణీ చేసేందుకు సమాయత్తమవుతుండగా, మరో అభ్యర్థి రూ.10 వేలు పంచి ఓటరు మహాశయకులకు వందనం సమర్పించటం గమనార్హం.

ఓటర్లను సొంతూళ్లకు రప్పించేందుకు : చింతకాని, బోనకల్లు, వైరా మండలాలకు చెందిన అనేక మంది ఖమ్మం నగరంలో నివాసముంటున్నారు. మరికొంత మంది హైదరాబాద్, విజయవాడ, తదితర చోట్ల వివిధ పనులను చేస్తున్నారు. విద్యార్థులు బీటెక్, పీజీ కోర్సులకు హైదరాబాద్ నగర బాట పట్టారు. దూరప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ఓటర్లను సొంతూళ్లకు రప్పించేందుకు అభ్యర్థులు, వారి అనుచరులు, నాయకులు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. బుధవారం రాత్రి నాటికే ఇళ్లకు చేరుకోవాలని ఫోన్లు చేశారు. ఓటుకు నోటుతో పాటు రానుపోయేందుకు అయ్యే ఖర్చులను ఫోన్‌ పే, గూగుల్‌ పే ద్వారా చెల్లించారు. ఈ విధంగా ప్రలోభాల పర్వానికి తెరలేపారు.

ఓటేసేందుకు సొంతూళ్లకు పయనమైన జనం : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల నుంచి భాగ్యనగరానికి వచ్చి నివసిస్తున్నప్పటికీ అత్యధికుల శాశ్వత చిరునామా మాత్రం గ్రామాల్లోనే ఉంటోంది. 18 ఏళ్లు దాటిన విద్యార్థులు కూడా ఉన్నత విద్య కోసం హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తున్నారు. వేల సంఖ్యలో ఉండే వీరిలో గ్రామాలకు చెందిన ఉన్న వారే అధికం కావడం గమనార్హం. పల్లెల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు రావడంతో వీరంతా తమ ఓటు వేసేందుకు గ్రామాల బాట పట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు అదనపు బస్సులు నడపుతున్నట్లుగా ఆర్టీసీ వెల్లడించింది. సూర్యాపేట, భద్రాచలం, ఖమ్మం, వరంగల్, నిజామాబాద్, మహబూబ్‌నగర్, కొడంగల్, సంగారెడ్డి ప్రాంతాల బస్సులకు రద్దీ ఎక్కువగా ఉందని, డిమాండ్‌ ఆధారంగా అదనపు బస్సులు నడుపుతున్నామని ఆర్టీసీ అధికారులు వివరించారు.

ఎన్నికలకు పటిష్ట భద్రత : ఎన్నికలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. తొలి విడత ఎన్నికలకు పటిష్టమైన భద్రత ఏర్పాట్లు చేసినట్లు రాష్ట్ర శాంతి భద్రతల అదనపు డీజీ మహేష్ భగవత్ తెలిపారు. ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘనలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 229 కేసులు నమోదయ్యాయని.. సుమారు 8 కోట్ల 2 లక్షల రూపాయల విలువైన నగదు, మద్యం, డ్రగ్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు మహేష్ భగవత్ తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 31 వేల 428 మందిని బైండోవర్ చేశామని వివరించారు.

