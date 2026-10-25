ఆ పంచాయతీలో 43 ఏళ్లుగా ఏకగ్రీవమే! - ఎక్కువ మంది పోటీపడితే వేలం పాట
Auction for Contesting in Local Elections: పంచాయతీ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 43 ఏళ్లుగా స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ లేకుండా అభ్యర్థులను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటున్నారు. ఎవరికి పదవి ఇవ్వాలనేది గ్రామస్థులే నిర్ణయిస్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 3:56 PM IST
Auction for Contesting in Local Elections: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికల జోరు కొనసాగుతుంది. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన నామినేషన్ల ప్రక్రియ 2026 అక్టోబర్ 21న ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 23 సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగిసింది. ఈ క్రమంలో ఎంతో మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు జారీ చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో విజయం కోసం తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునే వాళ్లు కొందరైతే కొన్ని కారణాల రీత్యా తమ నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకునే వాళ్లు మరికొందరుంటారు. అయితే ఎవర్ని విజయం వరిస్తుందనేది మాత్రం తెలిసేది పోలింగ్, లెక్కింపు తర్వాతే. కానీ ఒకవేళ ఏకగ్రీవం అయితే మాత్రం ఎలాంటి టెన్షన్ ఉండదు. కానీ అలాంటివి చాలా అరుదు. కానీ ఆ పంచాయతీలో 43 ఏళ్లుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక జరుగుతుంది. మరీ ఇంతకీ అదెక్కడో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
ఎక్కువ మంది పోటీపడితే వేలం పాట: బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం మండలంలోని చల్లారెడ్డిపాలెం పంచాయతీ 1983లో ఏర్పాటైంది. ఇందులో కఠారిపాలెం, పొట్టిసుబ్బయ్యపాలెం, కొత్తపాలెం, చల్లారెడ్డిపాలెం గ్రామాలు ఉండగా ప్రధానంగా యాదవులు, మత్య్సకారులు, చేనేతలు ఎక్కువగా జీవిస్తున్నారు. పంచాయతీ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 43 ఏళ్లుగా స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ లేకుండా అభ్యర్థులను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటున్నారు. ఎవరికి పదవి ఇవ్వాలనేది గ్రామస్థులే నిర్ణయిస్తారు. ఒకవేళ ఎక్కువ మంది పోటీపడితే వేలం పాట నిర్వహించి, ఎక్కువ పాడుకున్న వారికి పదవి ఇస్తారు. వేలం పాట సమయంలో వచ్చిన డబ్బును అన్ని గ్రామాలు సమానంగా పంచుకుని, అభివృద్ధి పనులకు వినియోగిస్తున్నారు.
తాజాగా పంచాయతీ పరిధిలోని పొట్టిసుబ్బయ్యపాలెం, చల్లారెడ్డిపాలెం ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎక్కువ మంది పోటీకి సిద్ధం కాగా శుక్రవారం వేలంపాట నిర్వహించారు. అయితే ఈ రెండు స్థానాలకు 10 మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. వేలం దక్కించుకున్న అభ్యర్థులు మినహా మిగతా వారు నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకునేలా గ్రామ పెద్దలు చర్చలు జరుపుతున్నారు. త్వరలో జరగబోయే పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ కఠారిపాలేనికి సర్పంచి, కొత్తపాలేనికి ఉపసర్పంచి పదవులు ఇచ్చేలా పెద్దలందరూ కలిసి నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం.