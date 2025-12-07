ETV Bharat / state

'దారి ఖర్చులు మొత్తం మావే - రండి ఓటేయండి!' - పట్టణాల్లోని ఓటర్లకు అభ్యర్థుల విన్నపాలు

గ్రామం వెలుపలున్న ఓటర్లే జయాపయాలకు కీలకం అంటున్న అభ్యర్థులు - సొంతూళ్లకు రప్పించి ఓటు వేయించేందుకు ముందస్తు ప్రణాళికలు - రవాణాకు, దారి ఖర్చులకు సిద్ధం అంటున్న అభ్యర్థులు

phone calls to voters in telangana
phone calls to voters in telangana (Eenadu)
Panchayat Election In Telangana : అన్నా నమస్తే! బాగున్నారా? మన ఊరి సర్పంచిగా పోటీ చేస్తున్నా. మీరేమో ఊళ్లో లేరు. ఈ నెల 11న ఎలక్షన్​కు తప్పకుండా రావాలి. మీ ఓటు నాకే వేయాలి. కావాలంటే మీ రానుపోను ప్రయాణ ఖర్చులు నేనే భరిస్తా. లేదా కారు పంపిస్తా. అంటూ జగిత్యాల జిల్లోలో ఓ సర్పంచి అభ్యర్థి కరీంనగర్​లో నివాసం ఉంటున్న వారిని అభ్యర్థించారు.

ఇలా రాష్ట్రమంతా ఎటు చూసినా ఎన్నికల వాతావరణం నెలకొంది. గ్రామ పంచాయతీ తొలి దశ ఎన్నికలకు మరో నాలుగు రోజులే సమయం ఉండటంతో రాజకీయ ఉత్కంఠ రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. సర్పంచి, వార్డు పదవులకు పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు స్థానికంగా ఇంటింటికీ ప్రచారం చేస్తూనే, మరోవైపు 'ఓటెయ్యండి' అంటూ నగరాల్లో నివసిస్తున్న గ్రామ ఓటర్లకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు. అనేక పల్లెల్లో పోటీ తీవ్రంగా ఉండటంతో గ్రామం వెలుపలున్న ఓటర్లే జయాపజయాలకు కీలకమవుతారని అభ్యర్థులు భావిస్తున్నారు. దీంతో ఓటర్లకు ఫోన్​ చేస్తూ అన్నా, అక్కా అంటూ బతిమాలుతున్నారు.

వంద నుంచి మూడొందల పైనే! : ప్రధాన పార్టీల మద్దతుదారులైన అభ్యర్థులు గ్రామంలో ఓటర్ల జాబీతాలను పరిశీలిస్తూ, ఊరికి దూరంగా నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉండే ఓటర్ల సంఖ్య లెక్కలు తీస్తున్నారు. కొన్ని పంచాయతీల్లో సగటున వంద నుంచి మూడొందల మందికి పైగా ఓటర్లు చదువు, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల నిమిత్తం వేరే ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నారు. వారిలో సుమారు 70 శాతం వరకు తటస్థంగా ఉంటారని అంచనా. ఇలాంటి వారికి ఫోన్​ చేసి ఊరికి రప్పించేందుకు అనేక మంది అభ్యర్థులు ప్రత్యేక సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. గ్రామంలోని బలమైన వర్గాలు, రాజకీయ గ్రూపుల ప్రభావం వీరిపై అంతగా ఉండదని అంచనా.

రవాణా ఏర్పాట్ల జోరు : గ్రామంలో శాశ్వతంగా ఉండే ఓటర్లు ఏదో ఒక ప్రధాన పార్టీ వైపు బలంగా ఉంటారు. నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉంటున్న వారికి అభ్యర్థులు రాచమర్యాదలు చేస్తున్నారు. ఎన్నికల రోజు గ్రామానికి చేరుకునేందుకు కొందరు కార్లు, మరికొందరు బస్సులు ఏర్పాటు చేస్తుంటే, ఇంకొందరు రవాణా ఛార్జీలు ఇస్తామని చెబుతున్నారు. ఓటు వేసినందుకు నజరానా ఇస్తామని ఆశ చూపుతున్నారు.

సిద్దిపేట జిల్లా మిర్​దొడ్డి మండలం నుంచి జీవనోపాధి నిమిత్తం 500 కుటుంబాలు హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నారు. గ్రామాలవారీగా అలాంటి ఓటర్ల డేటాను అభ్యర్థులు సేకరించి వారికి ఉచిత వాహన సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నారు. ఇదే తరహాలో సంగారెడ్డి జిల్లా అందోలు మండలం డాకూర్ గ్రామంలో 3,895 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో సుమారు 250 మంది హైదరాబాద్​ తదితర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లారు. తాడ్మనూర్ గ్రామంలో 1,826 మంది ఓటర్లుండగా, 250 మంది వలస వెళ్లినట్టు సమాచారం. అల్మైపేట్​ గ్రామంలో 1,314 మంది ఓటర్లలో 105 మంది వలస వెళ్లినట్లు అభ్యర్థులు గుర్తించారు. వారిని ఊళ్లకు రప్పించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

ముందుగానే చెల్లింపులు! : సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు మండలంలోని ఓ గ్రామంలో స్థానికంగా నివసించని ఓటర్లకు అభ్యర్థులు ఫోన్లు చేస్తున్నారు. దారి ఖర్చులు, ఇతర నజరానాల నిమిత్తం ఆన్​లైన్ ద్వారా వారికి నగదు పంపిస్తున్నారు. సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి మండలం అన్నారంలో 3,465 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. 8వ వార్డులో 284 మంది ఓటర్లు ఉండగా, వారిలో సుమారు 150 మంది హైదరాబాద్, ఖమ్మం, వరంగల్ ఇలా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లారు. వీరందరినీ రప్పించేందుకు సర్పంచి అభ్యర్థి పిలిపిస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరికి రూ.1000 చొప్పున, ఛార్జీలకు రూ.500 వరకు ఇస్తామని చెబుతున్నట్లు సమాచారం. ఇదే పరిస్థితి రాష్ట్రమంతటా నెలకొంది.

