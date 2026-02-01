2 నామినేషన్లతో అభ్యర్థుల ముందు జాగ్రత్త - ఏ పార్టీ బీ-ఫారం ఇస్తే ఆ పార్టీ తరఫున బరిలోకి
రాష్ట్రంలో ముగిసిన నామినేషన్ ప్రక్రియ - అధికారికంగా ఆయా పార్టీల తరఫున అభ్యర్థులెవరనేది ముందుగా తేల్చకపోవడంతో గందరగోళం - ఏ పార్టీ బీ-ఫారమ్ ఇస్తే అటు వైపునకు వెళ్లనున్న అభ్యర్థులు
Published : February 1, 2026 at 12:19 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోని తొలి అడుగు నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2,996 డివిజన్లు వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరుగుతుండగా దాదాపు 28 వేల మందికి పైగా అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేశారు. అధికారికంగా ఆయా పార్టీల తరఫున అభ్యర్థులెవరనేది ముందుగా తేల్చకపోవడంతో ఇబ్బడిముబ్బడిగా నామినేషన్లు పడ్డాయి. కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్లలో చాలాచోట్ల ఒక్కో స్థానానికి ఒక్కో పార్టీ తరఫున ఇద్దరు ముగ్గురు అభ్యర్థులు రంగంలో ఉన్నారు. సర్వేల ఆధారంగా ఆయా పార్టీలు టికెట్ ఇవ్వాలని భావించడం స్పష్టంగా ఎవరిని నిలబెట్టేది తేల్చకపోవడంతో అభ్యర్థులు ముందు జాగ్రత్త పడ్డారు. నమ్ముకున్న పార్టీ బీ-ఫారమ్ ఇవ్వకపోతే మరో పార్టీ తరఫున బరిలో నిలవడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ఏ పార్టీ బీ-ఫారమ్ ఇస్తే ఆ పార్టీలోకి : కరీంనగర్ కార్పొరేషన్లోని 57వ డివిజన్లో ఓ మహిళా అభ్యర్థి బీజేపీ, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్బ్లాక్ ఇలా నాలుగు పార్టీల తరఫున నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కార్పొరేటర్గా పోటీ చేయాలని భావించిన ఆమె ఏ పార్టీ బీ-ఫారమ్ ఇస్తే ఆ పార్టీ నుంచి పోటీకి సై అంటున్నారు. ఇలా ఈ నగరంలో మరో నలుగురు అభ్యర్థులు కూడా రెండు పార్టీల తరఫున నామినేషన్లు వేశారు. ఏ పార్టీ అండగా నిలిస్తే ఆ పార్టీ నుంచి పోటీకి సిద్ధమనే సంకేతాలిస్తున్నారు.
ఒకే వ్యక్తి రెండు పార్టీల పేరుతో : కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడలోనూ ఐదుగురు అభ్యర్థులు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులమని వేర్వేరు సెట్లు దాఖలు చేశారు. ఇక్కడ ఆయా పార్టీల్లో ఉన్న వర్గ పోరు దృష్ట్యా టికెట్ తమకు వస్తుందో రాదోననే సందిగ్ధంతో ఈ వ్యూహంతో సాగుతున్నారు. మొదట కాంగ్రెస్ తరఫున నామినేషన్లను సమర్పించినవారే చివరి రోజున ఎందుకైనా మంచిదనే ఆలోచనతో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులుగా కూడా వేశారు. బీ-ఫారం సమర్పణకు 3వ తేదీ వరకు సమయం ఉండటంతో ఇలా వ్యూహాత్మక ధోరణిని అవలంబిస్తున్నారు.
పలు జిల్లాల్లో ఇదే పరిస్థితి : జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి పురపాలికలోనూ ఇద్దరు అభ్యర్థులు ఆయా పార్టీల నుంచి టికెట్ ఆశించారు. అక్కడ బలమైన అభ్యర్థులు లేకపోవడంతో తమకున్న పలుకుబడి ఆధారంగా టికెట్ ఇస్తారనే ఉద్దేశంతో రెండు పార్టీలతో టచ్లో ఉంటున్నారు. నామినేషన్ దాఖలు సమయానికి కూడా అభ్యర్థిత్వం ఖరారు కాకపోవడంతో ఒకే అభ్యర్థి రెండు పార్టీల తరపున పోటీ చేస్తున్నట్లు వేర్వేరు నామినేషన్లను ఎన్నికల అధికారికి అందించారు. ఉమ్మడి మెదక్, నల్గొండ జిల్లాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. మహబూబ్నగర్ కార్పొరేషన్తోపాటు గద్వాల బల్దియాలో కొందరు ఒక పార్టీ తరఫున, అలాగే స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా నామినేషన్లు వేశారు.
రిజర్వేషన్ విధానంతో పదవి : ఎన్నికల్లో నేరుగా పోటీ చేసి గెలవకపోయినా, రిజర్వేషన్ విధానం ప్రకారం ఛైర్మన్ పదవులు దక్కించుకోవచ్చన్న లెక్కలతో చాలామంది వ్యాపారులు ముందడుగు వేస్తున్నారు. వార్డుల ఫలితాల ఆధారంగా బలమైన కౌన్సిలర్ల మద్దతు సాధిస్తే, తర్వాత ఛైర్మన్ ఎన్నికలో కీలక పాత్ర పోషించవచ్చన్నది వారి వ్యూహం. అందుకే ఇప్పటి నుంచే అన్ని విధాలా సిద్ధమవుతూ రాజకీయ సమీకరణాలను తమవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ఉపసంహరణకు గడువుండటంతో ఇలా : మూడు వంతుల మేర ఏకాభిప్రాయంతో నామినేషన్లు దాఖలు కాగా, మరో పావు వంతు స్థానాల్లో ఒకరికంటే ఎక్కువ ఆశావహులు నామినేషన్లు దాఖలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కొన్నిచోట్ల టికెట్లు ఆశిస్తున్న వారందరినీ నామినేషన్లు వేయమని ఇంఛార్జ్లే సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 3 వరకు ఉపసంహరణకు గడువుండటంతో ఒకటికి మించి నామినేషన్లు వేసిన స్థానాల్లో నేతలను సమన్వయం చేయనున్నారు. అందరి మధ్య ఏకాభిప్రాయం తెచ్చి ఒక్కరే బరిలో ఉండేలా స్క్రీనింగ్ కమిటీలు కృషి చేస్తాయని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు చెబుతున్నాయి.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బరిలో దిగొద్దు - రెబల్స్పై అధికార పార్టీ ఫోకస్