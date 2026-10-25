అభ్యర్థుల ఆశలపై నిబంధనల నీళ్లు - గ్రామాల్లో ఓటు హక్కు లేక సీటుకు ఎసరు
Nominations Rejected : స్థానిక ఎన్నికల్లో ఊహించని మలుపులు జరిగాయి. గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఓటు లేక కొంతమంది కీలకనేతలు, ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 7:57 AM IST
Nominations Rejected Due to Lack of Vote Rights in Rural Area : పరిషత్తు పోరులో ఊహించని పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఓటు హక్కు లేకపోవడం వయోపరిమితి నిబంధనలు ఇతర కారణాలతో పలువురు అభ్యర్థుల నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. తిరస్కరణకు గురైన వారిలో కీలక నేతల వారసులు, ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ఉండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోటీ చేయాలనుకున్న పలువురి ఆశలపై నిబంధనలు నీళ్లు చల్లాయి. మరికొన్ని చోట్ల నామినేషన్ల తిరస్కరణతో రాజకీయ సమీకరణాలు మారిపోయాయి. ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరి నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. పరిషత్తు పోరులో చోటు చేసుకున్న కీలక పరిణామాలేంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
జడ్పీటీసీ స్థానానికి పోటీ చేసే అభ్యర్థికి 2026 జనవరి 1 నాటికి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఓటు హక్కు ఉండాలి. ఇలా ఓటు లేని 9 మంది నామినేషన్లను రిటర్నింగ్ అధికారులు తిరస్కరించారు. తిరస్కరణకు గురైన వాటిలో జనసేనవి 6, టీడీపీవి 2, వైఎస్సార్సీపీవి 2 ఉన్నాయి. పోటీకి 21 ఏళ్లు నిండకపోవడం, రేషన్ డీలర్గా ఉన్న కారణంతో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన మరో ఇద్దరు జడ్పీటీసీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను అధికారులు తిరస్కరించారు.
బొత్స సోదరుడి కుమారుడి నామినేషన్ తిరస్కరణ : నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురైన వారిలో బొత్స సత్యనారాయణ సోదరుడి కుమారుడు చైతన్యబాబు, మాజీ మంత్రి కేఈ ప్రభాకర్ కుమారుడు కేఈ రుద్రఫణి కూడా ఉన్నారు. కొన్ని చోట్ల పార్టీ ప్రధాన అభ్యర్థుల నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురైనా అదే పార్టీకి చెందిన మరికొందరు బరిలో ఉండటంతో పార్టీలు ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి. రాజధాని విలీన గ్రామాల్లో ఓటుహక్కు ఉన్న కూటమి పార్టీలకు చెందిన టీడీపీ, జనసేన అభ్యర్థుల నామినేషన్లు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి.
గ్రామీణ గుంటూరు జడ్పీటీసీ స్థానానికి జనసేన తరఫున నామినేషన్ వేసిన డేగల లక్ష్మీనారాయణ, గుండబొమ్మ యుగంధర్, పొన్నూరులో సుధ సునీత, పెదనందిపాడు జడ్పీటీసీ టీడీపీ అభ్యర్థి రావెల నాగసౌజన్య నామినేషన్లను రిటర్నింగ్ అధికారులు తిరస్కరించారు. డేగల లక్ష్మీనారాయణకు గ్రామీణ గుంటూరు మండలం చినపలకలూరు, యుగంధర్, సుధ సునీతలకు జొన్నలగడ్డ, రావెల నాగసౌజన్యకు పేరేచర్ల గ్రామంలో ఓట్లు ఉన్నాయి. జడ్పీటీసీ స్థానాలకు పోటీ చేసే అభ్యర్థులకు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఓటు ఉండాలి. సీఆర్డీఏ ప్రతిపాదిత విలీన గ్రామాలను స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నుంచి మినహాయించడంతో ఈ నలుగురి అభ్యర్థిత్వాలను అధికారులు తిరస్కరించారు.
రకరకాల కారణాలతో తిరస్కరణ : విశాఖ జిల్లాలోని 4 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు దాఖలైన నామినేషన్లలో ఒకటి తిరస్కరణకు గురైంది. భీమిలి జడ్పీటీసీ స్థానానికి జనసేన నుంచి నక్కా జ్యోతి వేసిన నామినేషన్ను రిటర్నింగ్ అధికారి తిరస్కరించారు. 2026 జనవరి 1 నాటి ఓటు హక్కు అర్హతగా కాగా నక్కా జ్యోతి అక్టోబరు 10న తన ఓటును మధురవాడ నుంచి భీమిలికి బదిలీ చేసుకున్నారు. ఆమె ఓటు 21న భీమిలి బదిలీ చేశారు. నిబంధనల ప్రకారం లేకపోవడంతో జ్యోతి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది.
గ్రామీణంలో ఓటు లేకపోవడంతో చిత్తూరు జిల్లా యాదమరి జనసేన జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి పుష్పావతి నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించారు. ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి జడ్పీటీసీ స్థానానికి వైఎస్సార్సీపీ తరఫున భూక్యానాయక్ నామినేషన్ వేయగా ఆయనకు ఆ మండలంలో ఓటు లేకపోవడంతో తిరస్కరణకు గురైంది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిషత్తు ఛైర్పర్సన్ పదవి ఆశిస్తూ సీతానగరం, కొవ్వూరు మండలాల్లో జనసేన నుంచి జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా గంటా స్వరూపాదేవి వేసిన 2 నామినేషన్లూ తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఓటు హక్కు లేకపోవడంతో ఆమె నామినేషన్లను అధికారులు తిరస్కరించారు. జడ్పీటీసీగా పోటీ చేసేందుకు పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ డైరెక్టర్ పదవికి సైతం ఆమె రాజీనామా చేశారు. కూటమి సీట్ల సర్దుబాటులో భాగంగా సీతానగరం మండలం జనసేనకు కేటాయించగా ఇక్కడ ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ సతీమణి వెంకటలక్ష్మి నామినేషన్ వేశారు. కొవ్వూరు స్థానం టీడీపీకు కేటాయించారు.
చిత్తూరు జిల్లా రామకుప్పం మండలం 89 పెద్దూరు ఎంపీటీసీ స్థానానికి వైఎస్సార్సీపీ తరఫున బరిలోకి దిగాలని రాజేంద్రనాయక్ ఆశించారు. పోటీ చేయడానికి 21 ఏళ్లు నిండాల్సి ఉండగా ఆధార్, పాన్, ఎపిక్ కార్డు ప్రకారం అతనికి 20 ఏళ్ల 6 నెలల 4 రోజులు మాత్రమే వయసు ఉండటంతో నామినేషన్ను తిరస్కరించారు.
పుత్తూరు మండల పరిధిలోని నేషనూరు ఎంపీటీసీ స్థానానికి వైఎస్సార్సీపీ తరఫున కుమారి నామినేషన్ వేశారు. ఆమె అఫిడవిట్లో తన భర్త పేరిట ఉన్న అసైన్డ్ భూములను చూపించడమే కాకుండా వాటికి విలువను కూడా పొందుపరిచారు. ప్రైవేటు వ్యక్తులు విలువ కట్టడం ఎన్నికల నిబంధనలకు విరుద్ధం కావడంతో కుమారి నామినేషన్ను తిరస్కరించారు. దీంతో టీడీపీ అభ్యర్థి సునీత ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
నెల్లూరు జిల్లా దొరవారిసత్రం మండలంలో ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా టీడీపీ తరఫున మాజీ ఎంపీ నెలవల సుబ్రహ్మణ్యం బావమరిది కృష్ణయ్య వేసిన నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించారు. ఆయన సింగిల్ విండో అధ్యక్షుడిగా ఉండడంతో తిరస్కరించారు. దీంతో ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. తిరుపతి జిల్లా చిట్టమూరు జడ్పీటీసీ స్థానానికి తహసీల్దార్ పెళ్లూరు గోపినాథ్రెడ్డి సతీమణి సౌజన్య పోటీ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర చైర్పర్సన్ అభ్యర్థిత్వం నుంచి నిమ్మది శ్యామల వైదొలిగారు. టీడీపీ రెబల్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన శ్యామల తన అభ్యర్థిత్వాన్ని ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. కూటమి ప్రభుత్వ అధిష్ఠానం ఆదేశాల మేరకు సాలూరు మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థిగా జనసేనకు అవకాశం కల్పించిన నేపథ్యంలో కూటమి నిర్ణయానికి కట్టుబడి తాను పోటీ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు శ్యామల తెలిపారు.
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