Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

'ఇజ్జత్​ కా సవాల్​ - ఎలాగైనా గెలిచి, పరువు నిలబెట్టుకోవాలి' : మూడో విడతలో ప్రలోభాల పర్వం!

ఓట్లు వేయడానికి పలు గ్రామాల్లో మద్యం, నగదు పంపిణీ - ఒకరి కంటే ఒకరు ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నాలు

Telangana's Third Panchayat Elections
Telangana's Third Panchayat Elections (ETV BHARATH)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 12:11 PM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections 2025 : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పంచాయతీ ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు ప్రశాంత వాతావరణంలో ముగిశాయి. ఎక్కువ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్​ పార్టీ మద్దతుదారులు విజయం సాధిస్తున్నారు. రేపు జరిగే మూడో విడతలోనూ ఎలాగైనా గెలవాలని అభ్యర్థులు వివిధ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. 'ఇజ్జత్​ కా సవాల్. ఎలాగైనా ఎన్నికల్లో గెలవాలి. పరువు నిలబెట్టుకోవాలి' అనుకుంటూ పంచాయతీ ఎన్నికలను చాలా సీరియస్​గా తీసుకుంటున్నారు. అందుకోసం గుట్టుగా ఉంచిన మద్యం, నగదు, ఇతర పంపకాలు మొదలుపెట్టేశారు. ఈ నెల 17న (బుధవారం రోజున) మూడో విడత ఎన్నికలు మెదక్ జిల్లాలోని 9 మండల్లాలో జరగనున్నాయి.

ఓట్లు తమకే వేయాలని : పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటలతో ముగిసింది. ఇప్పటికే రెండు విడతల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. గెలవాలనే ఉత్సుకత అభ్యర్థిల్లోనూ పెరిగిపోతుంది. దానికితోడు ఓట్లు వేసేందుకు ఇక కొన్ని గంటల సమయమే మిగిలి ఉండటంతో గ్రామాల్లో కొందరు అభ్యర్థులు ఓటర్లను కలుస్తున్నారు. ఓట్లు తమకే వేయాలంటూ ప్రలోభానికి గురి చేస్తున్నారు. అందుకోసం మద్యం, డబ్బు, ఇతర కానుకలను ఓటర్లకు అందిస్తున్నారు. ఇవి ఇస్తే ఓట్లు తమకే పడతాయని ఆశపడుతున్నారు.

కొందరు ఇంటింటికి వెళ్లి పంచితే, మరికొందరు ఒక్కొక్క ఇంట్లో కలిసేందుకు వీలులేని చోట కుల, యువజన సంఘాల ప్రతినిధులను కలిసి క్రీడా, వంటకు సంబంధించిన సామగ్రిని పంచుతున్నారు. ఓటున్న సభ్యులను తమకే ఓటు వేయాలని అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

ప్రచారంలో ఎమ్మెల్యేలు, మాజీలు సైతం : అధికార పార్టీ అభ్యర్థులు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధిని నమ్ముకుని ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రతిపక్ష పార్టీలైన బీజేపీ, బీఆర్​ఎస్​ అధికారంలోని పార్టీ చేసిన వైఫల్యాలను ప్రజలకు వివరిస్తూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. మూడు వారాల పాటు గ్రామాల్లో నాయకులు ప్రచారాన్ని హోరెత్తించారు.

మద్దూరు, కొమురవెల్లి, ధూల్మిట్ట, చేర్యాల మండలాల్లో జనగామ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్​ రెడ్డి అన్ని గ్రామాల్లో ప్రచారం చేశారు. కుకునూరుపల్లి, కొండపాక మండలాల్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే నర్సారెడ్డి, ఎఫ్​డీసీ మాజీ ఛైర్మన్ ప్రతాప్​రెడ్డి చేపట్టారు. కానీ ఎన్నికలను కొందరు అభ్యర్థులు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ఓటర్లకు ఇప్పటికీ నగదు ఇస్తున్నారు.

చికెన్‌ కావాలా? మిఠాయి డబ్బా కావాలా? : ఎన్నికల్లో ఓటు తమకే వేయడానికి ఏది కావాలో కోరుకోమన్నట్టుగా చికెన్​ లేక స్వీట్సా అని ఓటర్లకు ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు. చాలా మంది అభ్యర్థులు ఇంటింటికీ కిలో చికెన్‌ పంపిణీ చేస్తున్నారు. వద్దన్న వారికి మిఠాయి డబ్బా ఇస్తున్నారు. హుస్నాబాద్‌ మండలంలోని కొన్ని గ్రామాల్లో ఓటర్లకు రూ.500 నుంచి రూ.2 వేల వరకు పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.

కోహెడ మండలంలోని గ్రామాల్లో అభ్యర్థులు నూనె ప్యాకెట్లు, నగదు పంచుతున్నారు. కుకునూరుపల్లి, కొండపాకలోని కొన్ని గ్రామాల్లో హ్యాండ్‌బ్యాగులు, మద్యం, నగదు పంపిణీ చేస్తున్నారు. విజయం సాధించడానికి చివరి వరకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎదుటి వర్గం ఏమేమి పంపిణీ చేస్తున్నారో తెలుసుకొని, మరికొందరు ఆరా తీసి అంతకన్నా ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి సిద్దపడుతున్నారు. కొమురవెల్లి, కొండపాక, కుకునూరుపల్లి, మద్దూరు, కోహెడ, చేర్యాల, ధూల్మిట్ట, హుస్నాబాద్ వంటి మండలాల్లో మూడో విడత ఎన్నికలు డిసెంబర్​ 17న జరగనున్నాయి.

విచిత్రమైన పరిస్థితి - ఆ ఊర్లకు ఉప సర్పంచే సర్పంచి!

ఓటర్లకు నచ్చిన హామీ ఇచ్చాడు - సర్పంచి పీఠంపై కూర్చున్నాడు

Last Updated : December 16, 2025 at 12:31 PM IST

TAGGED:

TELANGANA GRAM PANCHAYATH ELECTIONS
TS PANCHAYATH ELECTIONS 2025
TELANGANA PANCHAYATH ELECTIONS
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA PANCHAYATH ELECTIOS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.