'ఇంటి పోరు' ఇంతింత కాదయా - పలు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుల మధ్యే పోరు
ఖమ్మం జిల్లాలో తొలి విడతలో 192 గ్రామపంచాయతీలకు 20 స్థానాలు ఏకగ్రీవం - 172 స్థానాలకు 476 మంది పోటీ - అధిక స్థానాల్లో ఇద్దరు ముగ్గురు సభ్యులతో బరిలో దిగుతున్న అధికార పార్టీ
Published : December 5, 2025 at 5:30 PM IST
Same Party Candidates In Panchayat Election : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికల సందడి నెలకొంది. తొలి దశ ఎన్నికలు జరిగే ఏడు మండలాల్లోని గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచి, వార్డు సభ్యులు ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. కనీసం 90 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు గెలుపొందుతారని అధికార పార్టీ నాయకులు భావిస్తున్నారు. అయితే చాలా చోట్ల 'రెబల్స్' బరిలో నిలవడం వల్ల ఇంటి పోరుతో సతమతమవుతున్నారు.
బరిలో 476 మంది సర్పంచి అభ్యర్థులు : ఖమ్మం జిల్లాలో తొలి విడతలో 192 గ్రామ పంచాయతీలకు 20 సర్పంచి స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 172 గ్రామపంచాయతీల్లో సర్పంచి పదవి కోసం 476 మంది పోటీపడుతున్నారు. ఎక్కువ పంచాయతీల్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులే బరిలో నిలిచారు. ఉపసంహరణ గడువు వరకు అధికార పార్టీ నాయకులు ప్రయత్నించినా రెబెల్స్ శాంతించడం లేదు. దీంతో ఆయా స్థానాల్లో పోటీ అనివార్యం అయింది. బోనకల్లు మండలంలో రాపల్లి, మోటమర్రి, చిన్నబీరవల్లిలో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది.
రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి ప్రచారం : మధిర మండలం నాగవరప్పాడులో ముగ్గురు అభ్యర్థులూ కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులే. ఇక్కడ ఒక అభ్యర్థికి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు అండగా నిలుస్తున్నట్లు సమాచారం. 450 ఓట్లున్న బయ్యారంలో నలుగురు బరిలో నలిచారు. వీరిలో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు ముగ్గురు ఉన్నారు. నక్కలగరుబులోనూ అధికార పార్టీ రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి ప్రచారం చేస్తోంది. మాటారుపేటలో కాంగ్రెస్, జనసేన (బీఆర్ఎస్ మద్దతుతో) బలపరిచిన అభ్యర్థులు పోటీపడుతున్నారు.
ఎర్రుపాలెం మండలంలో పది గ్రామ పంచాయతీల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు ఇద్దరేసి చొప్పున ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. చింతకాని మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు ఇద్దరు పోటీపడుతున్నారు. కొణిజర్ల మండలంలో గుబ్బగుర్తి, అన్నవరం, మేకలకుంట, రాజ్యతండా, అమ్మపాలెం, వైరా మండలంలో ఐదుచోట్ల అధికార పార్టీకి 'ఇంటి' పోరు తప్పడం లేదు.
కొనసాగిన నామినేషన్ల స్వీకరణ : మూడో విడత ఎన్నికలు జరిగే ఏడు మండలాల్లోని 191 గ్రామ పంచాయతీల్లో నామిన్లను గురువారమూ తీసుకున్నారు. రెండో రోజు సర్పంచి స్థానాలకు సింగరేణి మండలంలో 73, కల్లూరు మండలంలో 35, సత్తుపల్లి మండలంలో 34, వేంసూరు మండలంలో 29, ఏన్కూరు మండలంలో 21, పెనుబల్లి మండలంలో 12 నామపత్రాలు దాఖలయ్యాయి. ఇవాళ చివరిరోజు కావడంతో కార్యాలయాల వద్ద రద్దీ కనిపించింది.
తప్పిచేందుకు రాయబారాలు : రెండో విడత ఎన్నికలు జరిగే గ్రామ పంచాయతీల్లో నామినేషన్ వేసిన పలువురు అభ్యర్థులను వివిధ పార్టీల నాయకులు బుజ్జగించే పనిలో పడ్డారు. శనివారం వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఉంది. ఖమ్మం గ్రామీణం, కూసుమంచి, తిరుమలాయపాలెం, నేలకొండపల్లి మండలాల్లో 183 గ్రామ పంచాయతీల్లో సర్పంచి స్థానాలకు 1,055 నామపత్రాలు దాఖలయ్యాయి. ఆయా మండలాల్లో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థుల జాబితాను మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రకటించారు.
ఖమ్మం గ్రామీణ మండలం కాచరాజుగూడెంలో అధికార పార్టీ నాయకులు ఆరుగురు, జీళ్లచెరువు, నేలకొండపల్లి, తిరుమలాయపాలెం మండలంలోని కాకరవాయి, బీరోలులో ఇద్దరేసి చొప్పున, కొక్కిరేణిలో ముగ్గురు అభ్యర్థులు పోటీపడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులతో పాటు విపక్షాలు బలపరిచిన అభ్యర్థులనూ బరిలోంచి తప్పిచేందుకు రాయబారాలు సాగుతున్నాయి.
అన్నదమ్ముల మధ్య పోరు - ఇంట్లో కాదు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో
వాట్సాప్ గ్రూపులు - స్పెషల్ పాటలు - అందరూ గుర్తుంచుకునేలా గుర్తులకు హంగులు