గెలిస్తే సర్పంచి పీఠం - లేకపోతే అప్పు!!

Choose ETV Bharat

Telangana Gram Panchayat Elections 2025 : ఇళ్లు అలకగానే పండగ కాదు అనే సామెతకు తగ్గట్టుగా నామినేషన్​ వేయగానే సర్పంచి అయిపోరు అన్నట్లుగా ఉంది ఆయా గ్రామాల్లోని ప్రస్తుత పరిస్థితి. తొలి విడత ఎన్నికలు గురువారం పూర్తికాగా, ఆయా అభ్యర్థుల ఖర్చులను పరిశీలిస్తూ రెండో, మూడో దశ సర్పంచి అభ్యర్థులు పావులు కదుపుతున్నారు. ఇది కేవలం ఒక్క గ్రామానికో, మండలానికో కాదు ఏకంగా రాష్ట్రమంతా కూడా ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఎందుకంటే ఎన్నికల్లో రూ.లక్షల్లో ఖర్చు చేసి తీరా గెలవకపోతే అప్పులే మిగులుతాయని భావించి అభ్యర్థులు కాస్త ముందు చూపుతో అడుగులు వేస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా కుమురం భీం జిల్లాలో మొత్తం 335 పంచాయతీల పరిధిలో 2,874 వార్డులు ఉండగా అందులో మొదటి విడతలో 114 పంచాయతీలు, 944 వార్డు స్థానాలకు, రెండో విడత 113 పంచాయతీలు, 992 వార్డు స్థానాలకు, మూడో విడతలో 108 పంచాయతీలు, 938 వార్డు స్థానాలకు ఎన్నికలు అనేవి జరగనున్నాయి. ఊరికి సేవ చేయాలనే తపన పోటీ చేయాలనుకునేవారిలో ఉన్న రూ.లక్షల్లో ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితులు రావడంతో కాస్త వెనుకడుగు వేస్తున్నారు.

అయినాసరే కొంతమంది తగ్గకుండా నిత్యం ప్రచారానికి రూ.వేలల్లో ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. కరపత్రాలు, ఫ్లెక్సీలు, స్టిక్కర్లు ఇలా రోజురోజుకూ ఖర్చుల ఖాతా పెరుగుతూనే వస్తోంది. ఆర్థికంగా ఉన్న అభ్యర్థులు తమ వద్ద ఉన్న నగదుతో నెట్టుకొస్తుండగా, మరికొందరు తమ ఆస్తిపాస్తులను సైతం అమ్మి ఎన్నికల బరిలో నిలిచేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. ఆర్థిక స్థోమత లేకపోయినా సేవ చేయాలనే ఆశయంతో ఉన్న పలువురు అభ్యర్థులు పోటీలో నెగ్గేదెలా అనే ఆలోచనలో పడుతున్నారు.

స్థిరాస్తి విక్రయించి సర్పంచి అభ్యర్థిగా పోటీ : కాగజ్​నగర్​ మండలంలోని ఓ పంచాయతీ సర్పంచి యువ అభ్యర్థి ఎలాగైనా పట్టు సాధించాలనే తపనతో ఉన్నాడు. నామినేషన్​ దాఖలు మొదలు ఎన్నికల ప్రక్రియ వరకు ఖర్చుకు వెనుకడుగు వేయవద్దని నిర్ణయించుకున్నాడు. సమయానికి చేతిలో డబ్బు లేకపోవడంతో స్థిరాస్తి విక్రయానికి పెట్టాడు. ఇంత తక్కువ సమయంలో ప్రక్రియ పూర్తి కాకపోవడంతో తాకట్టు పెట్టి కావాల్సిన మొత్తాన్ని తీసుకున్నాడు. ఇలా పలు పంచాయతీల్లో పంతం నెగ్గించుకునేందుకు అభ్యర్థులు ఆస్తులను సైతం పోగొట్టుకునేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు.

మిగిలేవి అప్పులేనా ? : ఆస్తులు అమ్మి కొందరు, అప్పులు చేసి మరికొందరు సర్పంచి స్థానాలకు పోటీ చేస్తున్నారు. ఖర్చుకు వెనుకాడకుండా తమ పంతాన్ని నెగ్గించుకునేలా పావులు కదుపుతున్నారు. గెలుపే లక్ష్యంగా ఖర్చు చేస్తున్నప్పటికీ బరిలో ఉన్న వారిలో ఎవరు గెలుస్తారన్నది ఇక్కడ అంతుపట్టని చిక్కుముడిగా మారుతోంది. గెలిచినా గెలవకపోయినా ఖర్చు అనేది సహజం. తీరా రూ.లక్షలు ఖర్చు చేసి ఓటమి పాలైతే పూర్తిగా మిగిలేది ఆఖరికి అప్పే అన్న విషయం అభ్యర్థులు మర్చిపోకూడదు.

ఇద్దరికి ఒకటే ఖర్చు : గ్రామాల్లో సర్పంచ్​ పదవికి ఎంత డిమాండ్​ అయితే ఉందో ఆ తర్వాత ఉపసర్పంచ్​ పదవికి కూడా అంతే డిమాండ్​ ఉంది. ఎందుకంటే చెక్​ పవర్​ విషయంలో సర్పంచ్​తో పాటు ఉపసర్పంచ్​కి సేమ్​ రైట్స్​ ఉన్నాయి. సర్పంచ్​ పదవికి లక్షల్లో ఖర్చు చేస్తే అంతే మొత్తంలో ఉపసర్పంచ్​ పదవికి కూడా ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. మొదటి విడతలో ఎన్నికల పోలింగ్​ జరిగిపోయి ఫలితాలు వెల్లడి అవుతుండగా, ఇంకా రెండు, మూడు విడతల్లో అభ్యర్థులకు ఖర్చులు తడిసి మోపెడు అవ్వనుందని అనడంలో సందేహం లేదు.

