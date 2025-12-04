నా భార్యను గెలిపిస్తే ఐదేళ్లపాటు కటింగ్, షేవింగ్ ఫ్రీ - బార్బర్ బంపర్ ఆఫర్
ఎన్నికల్లో ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు అభ్యర్థుల విన్నూత ఆలోచనలు - ఎన్నికల్లో భార్యను గెలిపించడం కోసం భర్త సంచలన హామీ
Published : December 4, 2025 at 2:56 PM IST
TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS 2025 : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం అభ్యర్థులు ఓటర్లకు హామీలివ్వడం, తాయిలాలు ప్రకటించడం సహజం. అయితే సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండలం రఘోత్తంపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఓ యువకుడి ప్రకటన ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. తన భార్యను వార్డు సభ్యురాలిగా గెలిపిస్తే, ఆ వార్డు ఓటర్లందరికీ ఐదేళ్లపాటు ఉచితంగా కటింగ్, షేవింగ్ చేస్తానని ఆయన సంచలన హామీ ఇచ్చారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే,
రఘోత్తంపల్లి గ్రామానికి చెందిన శివాని 6వ వార్డు సభ్యురాలిగా పోటీలో ఉన్నారు. ఆమె భర్త శ్రీకాంత్, వృత్తిరీత్యా నాయి బ్రాహ్మణ (మంగలి) కుటుంబానికి చెందిన వారు. తమ వార్డు అభివృద్ధికి నోచుకోలేదని, తమ వార్డుకు ఏదైనా చేయాలనే సంకల్పంతో తన భార్యను వార్డు మెంబర్గా పోటీలో నిలిపినట్లు శ్రీకాంత్ తెలిపారు. తమ వార్డు చాలా వెనకబడి ఉందని, తన భార్య శివానిని గెలిపిస్తే తప్పకుండా వార్డును అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీంతోపాటు 5 సంవత్సరాల పాటు తమ వార్డులోని ప్రతి ఓటరుకు కటింగ్, షేవింగ్ ఉచితంగా చేస్తానన్నారు. దయచేసి తన భార్యకు ఓటు వేసి గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
''6వ వార్డు మెంబర్గా శివాని-శ్రీకాంత్ పేరిట మేం నామినేషన్ వేశాం. మా వార్డు చాలా వెనకబడి ఉంది. దీనిని అభివృద్ధి చేసుకుని, గ్రామంలోనే ఆదర్శ వార్డుగా నిలపాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నాం. మా వార్డు సభ్యులందరూ కలిసి నా భార్యను గెలిపిస్తే, వార్డును డెవలప్ చేయడమే కాదు ఐదేళ్లపాటు మా వార్డు సభ్యులందరికీ కటింగ్, షేవింగ్ ఫ్రీగా చేస్తానని మాటిస్తున్నా.'' - శ్రీకాంత్, ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థి భర్త
వృత్తిని, ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముడిపెడుతూ ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు శ్రీకాంత్ వేసిన ఈ వినూత్న అస్త్రంపై గ్రామస్థులు ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు. మరి నాయి బ్రాహ్మణుడైన శ్రీకాంత్ మాటపై ఆ వార్డు ఓటర్లు నమ్మకం ఉంచి, ఆయన భార్య శివానిని గెలిపిస్తారో లేదో చూడాలి.
తొలిదశలో పోటీలో అభ్యర్థుల గుర్తులు కేటాయింపు : పంచాయతీ పోరులో తొలి దశ ఎన్నికలు ఈ నెల 11న, రెండో దశ ఈ నెల 14న, చివరి దశ పోరు 17న జరగనున్నాయి. నిన్న తొలిదశలో పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల పేర్ల ఖరారుతో పాటు వారికి గుర్తుల కేటాయింపు కూడా పూర్తైంది. మొదటి విడతలో మొత్తంగా 4,236 గ్రామ పంచాయతీలకు 25,654, 37,440 వార్డు స్థానాలకు 82,276 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. నవంబరు 30న నామినేషన్లు పరిశీలించి, ఆ తర్వాత చెల్లుబాటైన వాటి వివరాలు ప్రకటించారు. డిసెంబరు 1న అప్పీళ్లు స్వీకరించారు. డిసెంబరు 3వ తేదీన మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసిన తర్వాత పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల వివరాలను ప్రకటించారు. డిసెంబరు 11వ తేదీన ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు మొదటి విడత పోలింగ్ జరగనుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం ఓట్లు లెక్కించి వార్డు సభ్యులు, సర్పంచ్తో పాటు ఉపసర్పంచ్ ఎన్నికను పూర్తి చేస్తారు.
