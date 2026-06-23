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'బసవతారకం ఆసుపత్రి మాకు పునర్జన్మ ఇచ్చింది' - క్యాన్సర్‌ విజేతల భావోద్వేగం

హైదరాబాద్​ ఘనంగా బసవతారకం క్యాన్సర్‌ ఆసుపత్రి రజతోత్సవ వేడుకలు - తమ అనుభవాలను పంచుకున్న క్యాన్సర్‌ విజేతలు - అతి తక్కువ ఖర్చుతోనే వైద్యం అందిందన్న క్యాన్సర్‌ విజేతలు

Basavatarakam Cancer Hospital Silver Jubilee
Basavatarakam Cancer Hospital Silver Jubilee (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 4:25 PM IST

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Cancer Survivors on Basavatarakam Hospital : 25 ఏళ్లుగా క్యాన్సర్‌ బాధితులకు విశేష సేవలందిస్తున్న బసవతారకం ఇండో అమెరికన్‌ క్యాన్సర్‌ ఆసుపత్రి లక్షల ఖరీదైన వైద్యాన్ని నిరుపేదలకు సైతం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొంది ప్రాణాంతక వ్యాధిని జయించిన వారు హైదరాబాద్​లో రజతోత్సవ వేడుకల్లో తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. హాస్పిటల్ సిబ్బంది తమకు పునర్జన్మ ప్రసాదించారంటూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

దేశవ్యాప్తంగా ఏటికేడు క్యాన్సర్ బాధితుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. అందులోను పేద, మధ్య తరగతి వారు ఈ వ్యాధి బారిన పడితే కుటుంబమంతా ఆర్థికంగా చితికిపోయే పరిస్థితి. అలాంటి వ్యాధి సోకినప్పుడు బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి తమకు అండగా నిలిచిందని పలువురు క్యాన్సర్ సర్వైవర్లు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. హైదరాబాద్​లో రజతోత్సవ వేడుకల వేళ పలువురు క్యాన్సర్ విజేతలు ఆసుపత్రిలో అందిన వైద్యసేవలు, వైద్యులు చికిత్స అందించిన తీరును గుర్తు చేసుకున్నారు.

అతి తక్కువ ఖర్చుతోనే వైద్యం అందిందన్న క్యాన్సర్‌ విజేతలు (ETV)

Basavatarakam Cancer Hospital Silver Jubilee : అభిషేక్ అనే యువకుడు గొంతు క్యాన్సర్ బారిన పడిన సమయంలో బసవతారకం ఆసుపత్రి తనకు పునర్జన్మ ఇచ్చిందంటూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. లుకేమియా బారిన పడిన రామంజనేయచౌదరి అతి తక్కువ ఖర్చుతో తనకు చికిత్స అందించడంతో పాటు బాలయ్య స్వయంగా తనతో మాట్లాడి ధైర్యాన్ని ఇచ్చారని వివరించారు. బ్లడ్ క్యాన్సర్ నుంచి కోలుకున్న అక్షయ, హాస్పిటల్​కి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఆసుపత్రిలో వైద్యం అందించడం వల్లే తాము కొత్త జీవితం ప్రారంభించామని ఈ సందర్భంగా వారు చెప్పారు.

"బసవతారకం ఆసుపత్రి మాకు పునర్జన్మ ఇచ్చింది. వైద్యులు, నర్సులు చాలా బాగా చూసుకున్నారు. సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం." - క్యాన్సర్ సర్వైవర్లు

క్యాన్సర్ వస్తే శారీరకంగా, మానసికంగా కుంగిపోయి జీవితం అత్యంత కష్టతరమవుతుందని అందరి అభిప్రాయం. కానీ బసవతారకం ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకోవడం తన జీవితాన్ని మార్చిందన్నారు నర్తకి రమాదేవి. రజతోత్సవ వేడుకల్లో నృత్య ప్రదర్శన చేసి ఆమె ఆకట్టుకున్నారు. డాక్టర్ సెంథిల్, డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు నింపిన ధైర్యం తనని త్వరగా కోలుకునేలా చేసిందని చెప్పారు. ఆపరేషన్​ జరిగిన మూడు నెలల్లోనే తిరుమల తిరుపతిలో ప్రదర్శన ఇచ్చానని ఆమె ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. అనంతపురానికి చెందిన స్వప్న పదో తరగతిలో క్యాన్సర్ బారిన పడగా ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా చికిత్స అందించినట్లు చెప్పారు. క్యాన్సర్ వల్ల స్వరపేటిక కోల్పోయి లారేంజెక్టమీ సర్జరీ ద్వారా తిరిగి మాట్లాడుతున్న వారు రజతోత్సవ వేడుకల్లో జాతీయ గీతాలాపన చేసి స్ఫూర్తినింపారు.

"రోగం రావడం ఒక ఎత్తు. ఆ రోగాన్ని ట్రీట్ చేసే వాతావరణం మరో ఎత్తు. ఈ ఆసుపత్రికి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ సెంథిల్, డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు నింపిన ధైర్యం నన్ను త్వరగా కోలుకునేలా చేసింది. ఆపరేషన్​ జరిగిన మూడు నెలల్లోనే తిరుమల తిరుపతిలో ప్రదర్శన ఇచ్చాను." - రమాదేవి, క్యాన్సర్ విజేత

"నేను పదో తరగతి చదివేటప్పుడు బోన్ క్యాన్సర్ వచ్చింది. అనంతపురంలో ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగాను. అయినా వ్యాధి తగ్గలేదు. ఆ తర్వాత బసవతారకం ఆసుపత్రిలో చేరాక ఆపరేషన్ చేశారు. నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉండడానికి కారణం బసవతారకం ఆసుపత్రే." - స్వప్న, క్యాన్సర్ విజేత

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