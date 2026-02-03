ETV Bharat / state

క్యాన్సర్‌ అట్లాస్‌ సిద్ధం- మన రాష్ట్రంలోనే అత్యాధునిక వైద్యం!

దేశంలోనే తొలిసారి రాష్ట్రంలో రూపకల్పన- పీడితులపై భారం తగ్గించేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రణాళిక- 2030 నాటికి అత్యాధునిక చికిత్స అందుబాటులోకి

Cancer Screening Atlas for Andhra Pradesh
Cancer Screening Atlas for Andhra Pradesh (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:37 AM IST

Cancer Screening Atlas for Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో క్యాన్సర్​ వ్యాధి చాపకింద నీరులా వ్యాపిస్తోంది. అందుబాటులో సరైన సదుపాయాలు లేక ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు కొందరు. ఇక ఆ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు క్యాన్సర్‌కు అధునాతన చికిత్స కోసం ఎవరూ ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉండకూడదని, రాష్ట్రంలో అత్యాధునిక వైద్యం అందుబాటులోకి తేవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 2030 నాటికి ఇది సాకారం కావాలని లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది. నివారణ, ప్రాథమిక పరీక్షలు, ప్రారంభ దశలో గుర్తింపు ద్వారా వ్యాధి తీవ్రతను తగ్గించేలా వ్యూహాలు రచిస్తోంది.

దేశంలోనే తొలిసారిగా క్యాన్సర్‌ అట్లాస్‌: నానాటికీ పెరుగుతున్న క్యాన్సర్‌ కేసులతో పాటు, పీడితులపై పడుతున్న ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టారు. ప్రముఖ క్యాన్సర్‌ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడిని ప్రభుత్వ సలహాదారుగా నియమించి ఈ వ్యాధి కట్టడి దిశగా కార్యాచరణ చేపట్టారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా క్యాన్సర్‌ కేసులను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేకంగా అసాంక్రమిక వ్యాధుల (ఎన్‌సీడీ) 4.0 సర్వే చేపడుతున్న ప్రభుత్వం దేశంలోనే తొలిసారిగా క్యాన్సర్‌ అట్లాస్‌ను రూపొందించినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. జిల్లాలవారీ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ మహమ్మారిపై సమరానికి అడుగులు వేస్తోంది.

అట్లాస్‌తో సమగ్ర కార్యాచరణ: క్యాన్సర్‌ను నోటిఫై వ్యాధిగా ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా రూపొందించిన అట్లాస్‌ ద్వారా పరిస్థితితులను ఎక్కడికక్కడ చక్కదిద్దేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. ఇందుకు ప్రాధాన్య అంశాలు నిర్దేశించుకుంది. అవే ప్రజలకు ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచేందుకు ఆరోగ్య విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం. క్యాన్సర్‌ భయాలు తొలగించడం, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం. వ్యాధి రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టడం. ప్రమాదస్థాయిలో ఉన్నవారిని గుర్తించేందుకు స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు చెయ్యడం ద్వారా వ్యాధిని ప్రాథమిక దశలో గుర్తించడం. తక్కువ ఖర్చుతో, సులువుగా అందుబాటులో ఉండే వైద్యం. దీర్ఘకాలిక రోగులకు జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరిచే చర్యలు చేపట్టింది. ఎన్టీఆర్‌ వైద్య సేవ పథకం ద్వారా నగదు రహిత సేవలు అందించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

అంతటా - ప్రమాద ఘంటికలు: క్యాన్సర్‌ అట్లాస్‌లో పేర్కొన్న గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఈ వ్యాధి పీడితులు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. అత్యధికంగా 8,101 కేసులు కాకినాడ జిల్లాలో ఉన్నాయి. అత్యల్పంగా 1,495 కేసులు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. పీడితుల్లో మహిళలు ఎక్కువగా ఉన్నారని, 50-59 ఏళ్ల వయసు వారు అధికంగా ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారని గణాంకాల్లో బయటపడింది.

రాష్ట్రంలో పరిస్థితి : 5.24 కోట్ల జనాభా ఉండగా అందులో ప్రతీ సంవత్సరం 35,658 క్యాన్సర్‌ కేసులు వెలుగు చూస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. డబ్ల్యూహెచ్‌వో, ఐసీఎంఆర్‌ అంచనా ప్రకారం 2020 నుంచి 2030 మధ్యకాలంలో 20% కేసుల పెరుగినట్లు తెలుస్తుంది. క్యాన్సర్‌ తీవ్రత: రాష్ట్రంలో కొత్తగా 1,59,963 కేసులు వెలుగుచూశాయి. వీరిలో 35.82% పురుషులు కాగా స్త్రీలు 64.19శాతం ఉన్నారు. 12,60,453 మంది అడ్మిషన్లు, కీమో/ రేడియో థెరపీ వంటివి చేయించుకుంటున్నట్లు తెలుస్తుంది. మెడికల్‌ సేవలు 81.68% పొందుతుండగా రేడియేషన్‌ సేవలు 11.71%, సర్జికల్‌ 6.62% పొందుతున్నారు. వైద్యం కోసం రూ.3,061 కోట్ల ఖర్చు అవుతున్నట్లు సంబంధిత నివేధికలు తెలుపుతున్నాయి.

