రాష్ట్రంలో జాతీయ సగటును మించిన క్యాన్సర్ కేసులు - కట్టడికి 'బయోఫౌండ్రీ టాస్క్ఫోర్స్'
రాష్ట్రంలో ఆందోళన రేపుతున్న క్యాన్సర్ కేసుల పెరుగుదల - జాతీయ సగటు 12.8 శాతం కాగా, రాష్ట్రంలో 39.5 శాతం వృద్ధి - బాధితుల్లో 70 శాతం మంది 40-69 ఏళ్ల వయసు వారే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:31 AM IST
AP Cancer Cases Rise : రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ కేసుల సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. జాతీయ సగటుతో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ వృద్ధి రేటు మూడింతలు ఎక్కువగా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఒకపక్క రోగుల సంఖ్య పెరుగుతుంటే, మరోపక్క ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారి సంఖ్య కూడా భయపెడుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ను కట్టడి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. సరికొత్త వైద్య విధానాలను వేగంగా అందుబాటులోకి తెస్తోంది.
2020-2025 మధ్య దేశవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ కొత్త కేసుల్లో జాతీయ సగటు పెరుగుదల 12.8 శాతంగా ఉంది. కానీ మన రాష్ట్రంలో ఇది ఏకంగా 39.5 శాతంగా నమోదు కావడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 4.73 లక్షల మంది క్యాన్సర్ బారిన పడి చికిత్స పొందుతున్నారు. ప్రతి ఏడాదీ 76 వేలకు పైగా కొత్త కేసులు వెలుగు చూస్తున్నాయి. ఈ మహమ్మారి కాటుకు ఏటా 40 వేల మందికి పైగా బలవుతున్నారని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ బాధితుల్లో 70 శాతం మంది 40 నుంచి 69 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారే కావడం ఆందోళనకరం.
మహిళలకే ముప్పు ఎక్కువ : రాష్ట్రంలో గుర్తించిన మొత్తం క్యాన్సర్ కేసుల్లో 59 నుంచి 61 శాతం వరకు మహిళలే ఉన్నారు. వీరు ప్రధానంగా రొమ్ము క్యాన్సర్, గర్భాశయ ముఖ ద్వార క్యాన్సర్లతో బాధపడుతున్నారు. ఇక పురుషుల విషయానికి వస్తే వారు ఎక్కువగా నోటి క్యాన్సర్, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ల బారిన పడుతున్నారు. పురుషుల్లో ఈ రకమైన క్యాన్సర్ల పెరుగుదల 1.7 రెట్లుగా ఉన్నట్లు తాజా నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
క్యాన్సర్ను ప్రాథమిక దశలో గుర్తిస్తే సులభంగా నయం చేయవచ్చు. కానీ ప్రజల్లో ఉన్న నిర్లక్ష్యం వారి ప్రాణాల మీదకు తెస్తోంది. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నిర్వహించిన స్క్రీనింగ్లో పలువురికి క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే ఇలా గుర్తించిన అనుమానితుల్లో 88.2 శాతం మంది తదుపరి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకునేందుకు ముందుకు రావడం లేదు. ఆసుపత్రులకు వెళ్లేందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారు. దీంతో వ్యాధి పూర్తిగా ముదిరిపోతోంది. ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుకున్న తర్వాతే ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నారు. ఫలితంగా చికిత్స ఫలించక ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
'బయోఫౌండ్రీ టాస్క్ఫోర్స్' : ప్రమాదకరంగా మారుతున్న క్యాన్సర్ను కట్టడి చేయడానికి ప్రభుత్వం కచ్చితమైన వైద్య విధానాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. వ్యాధి సోకిన తర్వాత నయం చేయడం కంటే ముందే దాన్ని అంచనా వేయడంపై దృష్టి పెట్టింది. రోగులకు కచ్చితమైన వైద్యం అందించేలా ఇటీవల 'బయోఫౌండ్రీ టాస్క్ఫోర్స్'ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ టాస్క్ఫోర్స్ ఆధునిక శాస్త్ర, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి క్యాన్సర్ను కట్టడి చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. డిజిటల్ హిస్టో పాథాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డులను అనుసంధానం చేయనుంది. బయాప్సీ నమూనాలను దీర్ఘకాలం పాటు సురక్షితంగా భద్రపరిచేందుకు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక బయోబ్యాంక్ను కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతోంది. పరిశోధనల కోసం సీఎస్ఐఆర్- ఐజీఐబీ, సీసీఎంబీ లాంటి ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల నైపుణ్యాన్ని వినియోగించుకోనుంది.
క్యాన్సర్ చికిత్స కోసం రోగులు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లకుండా ప్రభుత్వం ఇక్కడే సకల వసతులు కల్పిస్తోంది. వైద్య సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసేందుకు ఒక ప్రత్యేక రోడ్ మ్యాప్ను రూపొందించింది. తొలి దశలో భాగంగా నాలుగు నగరాల్లో సమగ్ర క్యాన్సర్ కేంద్రాలను (సీసీసీ) నెలకొల్పింది. గుంటూరు, విశాఖపట్నం, కర్నూలు, కడప జిల్లాల్లో ఇవి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అలాగే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 17 ఆంకాలజీ యూనిట్లను ప్రారంభించింది. 23 జిల్లాల్లో డిస్ట్రిక్ట్ డేకేర్ కీమోథెరపీ కేంద్రాలను (డీసీసీసీ) ఏర్పాటు చేసి రోగులకు భరోసా కల్పిస్తోంది.
ఏటా రూ.746 కోట్ల వ్యయం : క్యాన్సర్ వైద్యం అత్యంత ఖరీదైనది. సామాన్యులపై ఈ ఆర్థిక భారం పడకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదుకుంటోంది. ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ ద్వారా ఆంకాలజీ విభాగానికి పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయిస్తోంది. ఏటా రూ.746 కోట్లను క్యాన్సర్ చికిత్సల కోసమే వెచ్చిస్తోంది. మరోవైపు నివారణ చర్యల్లో భాగంగా బాలికలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. భవిష్యత్తులో గర్భాశయ క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండేందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3.45 లక్షల మంది బాలికలకు హెచ్పీవీ టీకాలను పంపిణీ చేసి, క్యాన్సర్ కట్టడికి చర్యలు చేపట్టింది.
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