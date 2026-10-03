రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న క్యాన్సర్ కేసులు - బాధితుల్లో మహిళలు ఎక్కువే
ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాన్సర్ బర్డెన్ ప్రొఫైల్- 2026’ నివేదికను తాజాగా విడుదల చేసింది. విశాఖపట్నం, గుంటూరు, విజయవాడ, తిరుపతి, కర్నూలు సహా 12 ఆసుపత్రుల క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ నెట్వర్క్ సమాచారం ఆధారంగా గుర్తించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 11:23 AM IST
Cancer Cases Increasing Day By Day in Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ కేసులు నానాటికీ పెరుగుతున్నాయి. ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నా వ్యాధిని ప్రాథమిక దశలో గుర్తించడంలో వెనుకబాటు కనిపిస్తోంది. 30-40 ఏళ్ల మధ్య మహిళల్లో గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ పరీక్షలు కేవలం 4.7%, రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలు 0.8% మంది మాత్రమే చేయించుకుంటున్నారు. నోటి క్యాన్సర్ పరీక్షలు మహిళలు 7.3%, పురుషులు 6.3% మంది మాత్రమే చేయించుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని క్యాన్సర్ బాధితుల్లో పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలే అధికమని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ఐసీఎంఆర్)- నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎన్సీడీ ఎపిడెమియాలజీ (నైన్) సంస్థ వెల్లడించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాన్సర్ బర్డెన్ ప్రొఫైల్- 2026’ నివేదికను తాజాగా విడుదల చేసింది. విశాఖపట్నం, గుంటూరు, విజయవాడ, తిరుపతి, కర్నూలు సహా 12 ఆసుపత్రుల క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ నెట్వర్క్ సమాచారం ఆధారంగా 2017-18 నాటి పరిస్థితులు 2026, 2030 నాటికి రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ కేసులు పెరిగే అవకాశాలను అంచనా వేసింది. రాష్ట్రంలో 2026లో 64,990 కొత్త కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఐసీఎంఆర్ అంచనా వేసింది. వీటిలో పురుషుల్లో 29,344 మహిళల్లో 35,646 కేసులు ఉంటాయని పేర్కొంది. 2030లో రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ కొత్త కేసులు 65,458 పెరుగుతాయని అంచనా వేసింది. వీటిలో పురుషుల్లో 29,522 కేసులు మహిళల్లో 35,936 కేసులు నమోదు కావచ్చని వెల్లడించింది. బాధితుల్లో పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఉంటున్నారు.
27.9% రొమ్ము క్యాన్సర్ పీడితులే: ఈ ఏడాది క్యాన్సర్ బాధితుల అంచనా ప్రకారం రాష్ట్రంలోని మహిళల్లో అత్యధికంగా 9,941 (27.9%) మంది రొమ్ము క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నట్లు పేర్కొంది. గర్భాశయ ముఖద్వారం క్యాన్సర్ కేసులు 4,540 (12.7%), పెద్దపేగు 2,136(6.0%), గర్భాశయం 2,092 (5.9%), అండాశయం 1,876 (5.3%), ఇతర క్యాన్సర్ కేసులు 15,061 (42.2%) ఉన్నట్లు అంచనా వేసింది. పురుషుల్లో నోటి క్యాన్సర్ కేసులు 4,498 (15.3%), ఊపిరితిత్తులు 2,852(9.7%), పెద్దపేగు 2,591(8.8%), ప్రొస్టేట్ 2,020(6.9%), పొట్ట 1,823 (6.2%), ఇతర క్యాన్సర్ కేసులు15,560(53.1%) నమోదవుతున్నట్లు పేర్కొంది.
పొగాకు వ్యసనమే కారణం: పొగాకు వినియోగం క్యాన్సర్ వ్యాప్తికి కారణమవుతోందని ఐసీఎంఆర్- నైన్ నివేదిక పేర్కొంది. 15 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో పురుషులు 22.6%, మహిళలు 3.8% పొగాకు వినియోగిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో 19ఏళ్ల లోపు పిల్లల్లో 2026లో 1,698 క్యాన్సర్ కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని, 2030లో 1,709 కొత్త క్యాన్సర్ కేసులు వెలుగుచూసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది.
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