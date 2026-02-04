12 ఏళ్లలో రూ.11,53,997 కోట్ల రుణాల రద్దు
ఏపీలో 93.2% వ్యవసాయ కుటుంబాలు అప్పుల్లోనే - రాష్ట్రంలో రూ.3,041 కోట్ల వ్యవసాయ బీమా క్లెయిమ్ల పెండింగ్ - అమరావతి భూసమీకరణపై కేంద్రం ఎలాంటి సమీక్షా చేయలేదని వెల్లడి
Parliament about AP : దేశంలోని షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంకులు గత 12 ఏళ్లలో వివిధ రంగాలకు చెందిన రూ.11,53,997 కోట్ల రుణాలను రద్దు చేసినట్లు కేంద్ర ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రి పంకజ్ చౌధరి తెలిపారు. మంగళవారం ఆయన రాజ్యసభలో ఓ ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈ విషయం చెప్పారు. ఇందులో భారీ పరిశ్రమలకు చెందిన రుణాలు రూ.7,21,424 కోట్లు, భారీ సేవల రంగానికి సంబంధించిన రుణాలు రూ.2,65,390 కోట్లు, వ్యవసాయం, అనుబంధ రంగాలకు చెందిన రుణాలు రూ.1,67,183 కోట్లు ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు. రద్దు చేసిన మొత్తం రుణాల్లో పారిశ్రామిక రంగానికి చెందినవి 62.51 శాతం, సేవల రంగానికి చెందినవి 22.99 శాతం, వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలకు చెందినవి 14.48 శాతం మేర ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
రాష్ట్రంలో అప్పుల్లో వ్యవసాయ కుటుంబాలు: తాజా పరిస్థితుల మధింపు సర్వే (లేటెస్ట్ సిచ్యుయేషన్ అసెస్మెంట్ సర్వే) ప్రకారం 2018-2019 వ్యవసాయ సంవత్సరంలో రాష్ట్రంలో 93.2 శాతం వ్యవసాయ కుటుంబాలు అప్పుల్లో ఉన్నట్లు కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ సహాయమంత్రి రామ్నాథ్ ఠాకుర్ తెలిపారు. లోక్సభలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన ఈ మేరకు సమాధానమిచ్చారు. 2018-19 లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రంలోని ప్రతి వ్యవసాయ కుటుంబ నెలవారీ ఆదాయం రూ.10,480 మేర ఉంది. అప్పు రూ.2,54,554 ఉన్నట్లు వివరించారు. దేశంలో అప్పుల్లో అత్యధికంగా ఉన్న వ్యవసాయ కుటుంబాల్లో ఏపీ తొలి స్థానంలో ఉండడం గమనార్హం.
వ్యవసాయ బీమా క్లెయిమ్ల పెండింగ్: ఏపీలో 2020-21 నుంచి 2024-25 మధ్యకాలంలో ఆర్డబ్ల్యూబీసీఐసీల, పీఎం ఫసల్ బీమా కింద రూ.3,041.66 కోట్ల విలువైన వ్యవసాయ బీమా క్లెయిమ్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయని వ్యవసాయశాఖ సహాయమంత్రి రామ్నాథ్ ఠాకుర్ తెలిపారు. ఇందులో ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి రూ.2,797.55 కోట్ల విలువైన క్లెయిమ్లు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రూ.613.52 కోట్లు చెల్లించామని, ఇంకా రూ.2,184.03 కోట్ల క్లెయిమ్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. రబీ సీజన్కు సంబంధించి రూ.996.06 కోట్ల క్లెయిమ్లకు గాను రూ.138.42 కోట్లు చెల్లించామని, ఇంకా రూ.857.64 కోట్ల చెల్లింపులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని వివరించారు.
పీఎంజేఏవై కింద రాష్ట్రంలో 61 లక్షల కుటుంబాలు: ఆయుష్మాన్ భారత్ పీఎంజేఏవై కింద ఏపీలో 61,47,562 కుటుంబాలు ఉన్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ సహాయమంత్రి ప్రతాప్రావ్ జాదవ్ తెలిపారు. ఈ పథకం కింద రాష్ట్రానికి 2018 సెప్టెంబరు నుంచి 2025 మార్చి నాటికి రూ.2,303 కోట్ల గ్రాంట్ విడుదల చేసినట్లు ఆయన వివరించారు.
సాస్కీ కింద రూ.6,372 కోట్ల విడుదల: రాష్ట్రాలకు మూలధన వ్యయం కోసం కేంద్రం ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్న సాయం (సాస్కీ) కింద ఏపీకి 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జనవరి 27 వరకు కూాడా రూ.6,372.40 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు కేంద్ర ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రి పంకజ్ చౌధరి తెలిపారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్కు రూ.12,466 కోట్లు, మధ్యప్రదేశ్కు రూ.11,547 కోట్లు, రాజస్థాన్కు రూ.7,006 కోట్లు, అస్సాం రూ.6,816 కోట్లు తర్వాత ఈ పథకం కింద అత్యధిక నిధులు ఏపీకి అందించినట్లు కేంద్ర మంత్రి చెప్పారు.
పీఎం మత్స్యసంపద యోజన కింద కోట్ల ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం: పీఎం (ప్రధానమంత్రి) మత్స్య సంపద యోజన కింద ఏపీలో రూ.2,416.92 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపినట్లు కేంద్ర మత్స్యశాఖ మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్ తెలిపారు. ఇందులో కేంద్రం వాటా రూ.569.86 కోట్లకు గాను ఇప్పటివరకు రూ.482.55 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు.
నెల్లూరు, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, బాపట్ల జిల్లాల్లో ఫిషింగ్ హార్బర్ల నిర్మాణం పూర్తి అయినట్లు తెలిపారు. తిరుపతి, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, విజయనగరం, కాకినాడ జిల్లాల్లో ఫిషింగ్ ల్యాండింగ్ సెంటర్ల నిర్మాణం ప్రస్తుతం టెండర్ల స్థాయిలో ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. బాపట్ల జిల్లాలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆక్వా పార్క్ పనులు ప్రారంభమైనట్లు తెలిపారు. నెల్లూరు టీడీపీ ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్రెడ్డి లోక్సభలో అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్రమంత్రి ఈ మేరకు సమాధానం ఇచ్చారు. నెల్లూరు జిల్లా జువ్వలదిన్నెలో రూ.288.80 కోట్లతో చేపట్టిన ఫిషింగ్ హార్బర్ పనులు పూర్తి అయినట్లు రాజ్యసభలో టీడీపీ సభ్యుడు బీదమస్తాన్ రావు అడిగిన మరో ప్రశ్నకు కేంద్ర నౌకాయాన శాఖ మంత్రి శర్బానంద్ సోనోవాల్ సమాధానం ఇచ్చారు.
కేంద్రం ఎలాంటి సమీక్షా చేయలేదు: అమరావతి భూ సమీకరణ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చేపడుతోందని కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ తెలిపారు. ఆ భూ సమీకరణ ఫలితాలు, రైతుల సమస్యల పై కేంద్రం ఎలాంటి మధింపు కానీ, సమీక్ష కానీ చేయలేదని ఆయన వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్నకు ఈ మేరకు సమాధానం ఇచ్చారు.
