YUVA : వ్యవసాయ​ వర్సిటీలో ప్లేస్​మెంట్స్ - కార్పొరేట్ తరహా వేతనాలతో ఉద్యోగాలు

తొలిసారిగా 50కి పైగా అంతర్జాతీయ కంపెనీలతో మెగా డ్రైవ్ - సాఫ్ట్‌వేర్‌కు దీటుగా అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్లకు భారీ ప్యాకేజీలు - ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్ వదిలి వ్యవసాయం వైపు యువత చూపు

Published : April 1, 2026 at 4:35 PM IST

Campus Placements in Jayashankar Agricultural University : విద్యార్థుల లోకం ఒకప్పుడు ఇంజినీరింగ్‌, మెడిసిన్‌ కోర్సుల చుట్టూనే తిరిగేది. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. మారుతున్న కాలంతో పాటు దేశంలో అతిపెద్ద రంగమైన 'వ్యవసాయం' ఇప్పుడు కెరీర్‌ అవకాశాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారుతోంది. డిగ్రీ పట్టా చేతికి రాకముందే సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులకు దీటుగా భారీ ప్యాకేజీలతో అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్లు కెరీర్‌లో దూసుకుపోతున్నారు. తాజాగా రాజేంద్రనగర్​లోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన మెగా ప్లేస్‌మెంట్ డ్రైవ్ ఇందుకు నిదర్శనం.

మారుతున్న కాలంతో పాటే విద్యార్థుల ఆలోచనా ధోరణి కూడా మారుతోంది. సాంప్రదాయ వృత్తి విద్యా కోర్సులైన ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్ మాత్రమే కాకుండా వ్యవసాయ ఆధారిత కోర్సుల్లో స్థిరపడేందుకు ఆసక్తి చూపుతోంది యువత. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వ్యవసాయ, ఉద్యాన, పశువైద్య విశ్వవిద్యాలయాలు అందిస్తున్న నాలుగేళ్ల బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కోర్సులకు ఫుల్ డిమాండ్ ఏర్పడింది. కేవలం వ్యవసాయ విధానాలే కాకుండా సాంకేతికత, నూతన ఆవిష్కరణలపై అవగాహన పెంచుకుంటున్న పట్టభద్రులు అటు ఉద్యోగాల్లోనూ, ఇటు పారిశ్రామికవేత్తలుగానూ రాణిస్తున్నారు.

కార్పొరేట్​ లాంటి ఉద్యోగాలు : ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఇందుకు కీలక అడుగు వేసింది. రాజేంద్రనగర్‌లోని వ్యవసాయ కళాశాలలో 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి తొలిసారిగా మెగా ప్లేస్‌మెంట్ డ్రైవ్ నిర్వహించింది. సుమారు 50కి పైగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ బహుళజాతి కంపెనీలు ఈ మేళాలో పాల్గొన్నాయి. ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే డిగ్రీ పట్టా చేతికి రాకముందే, విద్యార్థులు సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్లతో సమానమైన వేతనాలతో కార్పొరేట్ లాంటి ఉద్యోగాలను చేజిక్కించుకుంటున్నారు.

ప్రైవేటు రంగానికి దీటుగా ప్రభుత్వ విభాగాల్లోనూ అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్లకు అపార అవకాశాలు లభిస్తున్నాయి. బీఎస్సీ పూర్తి చేసిన వారు ఆగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్​లుగా కెరీర్ ప్రారంభించవచ్చు. అటు నాబార్డ్ వంటి బ్యాంకింగ్ సంస్థల్లో గ్రేడ్ ఆఫీసర్లుగా, యూపీఎస్సీ ద్వారా ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్‌కు కూడా ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉంది. ఐబీపీఎస్ నిర్వహించే స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ పోస్టుల ద్వారా ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో స్థిరపడవచ్చు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ రాకతో సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో అనిశ్చితి నెలకొన్న తరుణంలో వ్యవసాయ రంగం విద్యార్థులకు కొండంత భరోసాను ఇస్తోంది.

శాస్త్రవేత్తలుగా, ప్రొఫెసర్లుగా సేవలందించవచ్చు : పరిశోధనలపై ఆసక్తి ఉన్న వారికి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్​ రిసెర్చ్ ఒక వరం. పీజీ చేసిన విద్యార్థులకు సీనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోలుగా నెలకు రూ. 31,000 పైగా స్టైపెండ్ లభిస్తుంది. పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేస్తే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 116 జాతీయ సంస్థలు, 731 కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల్లో శాస్త్రవేత్తలుగా, ప్రొఫెసర్లుగా సేవలందించే అవకాశం ఉంటుంది. కేవలం జీతం కోసమే కాకుండా రసాయనాలతో దెబ్బతింటున్న నేలతల్లిని కాపాడటానికి, సేంద్రీయ సేద్యం వైపు రైతులను మళ్లించడానికి తాము సిద్ధమని యువ పట్టభద్రులు చెబుతున్నారు.

3 రోజుల పాటు జరిగిన ఈ మెగా మేళాకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 9 వ్యవసాయ అనుబంధ కళాశాలల నుంచి 500 మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. రాజేంద్రనగర్, సిరిసిల్ల, జగిత్యాల వంటి ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి 100 శాతం నియామకాలు జరపడం విశేషం. ఏటా 1500 మంది పట్టభద్రులు బయటకు వస్తున్న తరుణంలో ఇలాంటి డ్రైవ్‌లు వారి భవిష్యత్తుకు భరోసానిస్తున్నాయని వర్సిటీ ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ అల్దాస్ జానయ్య హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

"వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకున్న ప్రతి వ్యక్తికి ఎక్కడో ఒకటి పనిచేసే ఒపిక ఉండాలి. డిగ్నిటీ ఆఫ్​ లేబర్​ ఉండాలి. మంచి ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్న విద్య ఏదైనా ఉందంటే అది వ్యవసాయ విద్య. అందుకే మేం మెగాడ్రైవ్ చేపట్టినప్పటికీ కేవలం 500 విద్యార్థుల నుంచే స్పందన వచ్చింది. మిగతా వాళ్లందరూ వేరే రంగాల్లో స్థిరపడ్డారు. నిరుద్యోగం లేదు. 50 కంపెనీలు ఇక్కడికి వచ్చాయి. ఉద్యోగాలు పొందిన వారికి రూ.25, 30 వేల నుంచి మొదలుపెడితే రూ.50, 60 వేల వరకు జీతాలు ఉంటాయి. వీరంతా ఫ్రెష్​ జాబ్​ హోల్డర్సే" -అల్దాస్ జానయ్య, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి

ఒకప్పుడు కేవలం సాగుకే పరిమితమైన ఈ రంగం నేడు అత్యున్నత సాంకేతికతతో కూడిన వృత్తి విద్యా కోర్సుగా అవతరించింది. భవిష్యత్తులోనూ ఈ రంగంలో 100 శాతం ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయనడంలో సందేహం లేదు.

"ఇక్కడ ఉద్యోగం వచ్చింది రాలేదు అని కాదు. వస్తే సంతోషం రాకపోతే ఒక అనుభవం వస్తుంది. మేజర్​గా అగ్రికల్చర్​ కాబట్టి రైతులతో మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయాలంటే బుక్​లో చదివింది ఒకలా ఉంటుంది, రియాల్టీలో మరోలా ఉంటుంది. రైతులతో మాట్లాడి డీల్​ చేయగలమా అనే అంశాలను కంపెనీలు చూస్తున్నాయి" -విద్యార్థిని

జీవవ్యర్థాలతో ఆర్గానిక్ ఎరువుల తయారీ - జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కీలక ఒప్పందం

ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ విడుదల - 24వ ర్యాంక్ సాధించిన ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం

