ఓటర్లకు 'లక్ష'ణంగా గాలం వేస్తున్న అభ్యర్థులు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎన్నికల వాతావరణం - ప్రచార కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమైన సర్పంచ్ అభ్యర్థులు - హామీలు గుప్పించడంతో పాటు 'లక్ష'ణంగా కోరిన డబ్బులను అందిస్తూ ప్రచారం
Published : December 6, 2025 at 4:26 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎన్నికల వాతావరణం నెలకొంది. స్థానిక ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో గ్రామాల్లోని సర్పంచ్ అభ్యర్థులు ప్రచార కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. అయితే ఎన్నికల బరిలో ఎన్నో ప్రత్యేకతలు, విశేషాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొన్నిచోట్ల ఒకే ఇంట్లో వారు ప్రధాన పార్టీల తరపున పోటీకి దిగుతున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల భార్యాభర్తలు, అన్నదమ్ముల మధ్య పోరు నెలకొంటోంది. ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకే పార్టీ నుంచే ఇద్దరు ముగ్గురు పోటీ చేస్తున్నారు. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ప్రచారం విషయంలో తగ్గేదేలే అంటూ అభ్యర్థులు ముందుకు పోతున్నారు. ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు భారీ మొత్తంలో ఖర్చు చేసేందుకు సైతం వెనుకాడని పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి.
మీ అందరికీ రూ.2 లక్షలు ఇస్తున్నా : 'అన్నా మీ వాళ్ల ఓట్లన్నీ నాకే పడాలె. నేను ఎలక్షన్లో గెలవగానే ముందుగా మీరు అడిగిన కమ్యూనిటీ హాలు కట్టిస్తానని మాటిస్తున్నా. మీ అందరికీ కలిపి ఇప్పుడు రూ.2 లక్షలు ఇస్తున్నా. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ మీ వాళ్లందరి ఓట్లు నాకు వెయ్యాలి' అని ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఓ సర్పంచ్ అభ్యర్థి ఎన్నికల ప్రచారంలో మాట్లాడారు.
'ఊరిలో మేమంతా మాట్లాడుకున్నాం. గ్రామంలో ఏదైనా ఫంక్షన్ చేయాలంటే ఇబ్బందవుతోంది. అందుకే ఓ ఫంక్షన్ హాలు కట్టించే వారికే ఓటేద్దామని అనుకున్నాం. మీరు ఆలోచించుకుని చెప్పండి. అప్పుడు మా నిర్ణయం చెప్తాం' అంటూ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో సర్పంచ్ అభ్యర్థికి సంఘం ప్రతినిధులు సూచించారు.
'లక్ష'ణంగా డబ్బులను అందిస్తూ : ఈ నెల 11న జరిగే తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. 3,836 పంచాయతీల్లో 13,127 మంది పోటీపడుతున్నారు. గెలుపే ధ్యేయంగా సర్పంచ్ అభ్యర్థులు సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నారు. ఊరిలోని సామాజిక వర్గాల వారీగా పోటాపోటీ సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ ఓట్లు గంపగుత్తగా సాధించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. హామీలు గుప్పించడంతో పాటు 'లక్ష'ణంగా కోరిన డబ్బులను అందిస్తున్నారు. కొందరు ముందుగానే కొంత మొత్తం ఇచ్చి గెలిచిన తరువాత మిగతాది ఇస్తామని చెబుతుంటే మరికొందరు మొత్తం డబ్బు ఇచ్చేస్తూ ఓటర్లు కోరిన నిర్మాణ పనులు సర్పంచ్ కాగానే చేస్తామని మాటిస్తున్నారు.
ఖర్చుకు వెరవక : ఒక్కో అభ్యర్థి గ్రామంలో ఉన్న ఓట్ల సంఖ్య ఆధారంగా కుల, యువజన, మహిళా సంఘాలకు కోరినంత నజరానాలు ఇవ్వడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రత్యర్థి కంటే ముందే నోట్ల కట్టలను అందిస్తున్నారు. సంఘం పెద్దలను, ముఖ్యమైన వారిని మచ్చిక చేసుకుని ఒక్క ఓటు కూడా ఎదుటి వ్యక్తికి పోవద్దనే విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రూ.25 వేలు మొదలు రూ.5 లక్షల గంపగుత్త ఓట్ల కోసం వెచ్చిస్తున్నారు.
గత సర్పంచ్ల వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపుతూ : మరోవైపు తమకు ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తే గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడుపుతామని వాగ్దానాలు చేస్తున్నారు. గ్రామంలోని సీసీ రోడ్ల నిర్మాణాలు, బోరుబావుల తవ్వకం, తాగునీటి శుద్ధి కేంద్రం, గ్రంథాలయం, క్రీడా వసతులు, సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు లాంటి అవసరాలను గెలిచిన వెంటనే నెరవేరుస్తామని అభ్యర్థులు చెబుతున్నారు. దీంతో పాటు గత సర్పంచ్ల వైఫల్యాలను ఎత్తిచూపుతూ వారి అసమర్థ పాలనను ఎండగడుతున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో తమనే గెలిపించమని వేడుకుంటున్నారు.
