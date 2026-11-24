స్థానిక సమరంలో ముగిసిన ప్రచారం - 26న పోలింగ్కు సర్వం సిద్ధం
AP local body elections : ఏపీలో 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది. 26న జరగనున్న పోలింగ్కు అధికారులు పటిష్ఠ ఏర్పాట్లు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:15 PM IST
రాష్ట్రంలో ఈనెల 26న ఎన్నికలు జరగనున్న 23 పట్టణ స్దానిక సంస్ధలు, మొదటి విడత పంచాయితీలలో ప్రచార పర్వానికి ఇవాళ సాయంత్రం ఐదు గంటలతో తెరపడింది. మరోవైపు మద్యం దుకాణాలు కూడా ఈ ప్రాంతాలలో బంద్ చేశారు. ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం జిల్లా కలెక్టర్లను, ఎస్పీలను ఆదేశించింది.
రాష్ట్రంలో రెండో విడతలో నాలుగు నగర పాలక సంస్ధలకు, 19 మునిసిపాల్టీలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ప్రచారం పర్వానికి ఈసాయంత్రం ఐదు గంటలతో తెరపడడంతో ఇక అభ్యర్ధులు మైకులను సైలెంట్ చేసి వ్యక్తిగతంగా ఓటర్లను కలుసుకునేందుకు ఉన్న సాంకేతికతను వినియోగించుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటైన మంగళగిరి - తాడేపల్లి కార్పోరేషన్తో పాటుగా శ్రీకాకుళం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ నగర పాలక సంస్ధలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
136 మంది పోటీ : శ్రీకాకుళం మేయర్ స్దానానికి ఐదుగురు, కాకినాడ మేయర్కి పది మంది, రాజమహేంద్రవరం మేయర్ కోసం 13 మంది, మంగళగిరి-తాడేపల్లి మేయరు స్దానానికి ఎనిమిది మంది పోటీలో ఉన్నారు. 19 మునిసిపాల్టీలు నగర పంచాయితీలలో ఛైర్మన్ పదవుల కోసం 136 మంది పోటీ పడుతున్నారు. వార్డుల విషయానికి వస్తే నాలుగు కార్పోరేషన్లలో రాజమహేంద్రవరంలో రెండు వార్డులు మాత్రమే ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 19 మునిసిపాల్టీలలో 38 మంది నంద్యాల జిల్లాలో మిగిలిన ఒక వార్డునకు కౌన్సిలర్లు 39 మంది ఏకగ్రీవమయ్యారు. ఈనెల 26న ఉదయం ఏడు నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు మునిసిపల్ పోలింగ్ జరుగుతుంది.
తొలివిడత పంచాయితీ ఎన్నికల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే మొత్తం 3,949 గ్రామ పంచాయితీలకు గాను 758 పంచాయితీలలో సర్పంచ్లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 3,191 పంచాయితీలలో సర్పంచ్ పదవులకు జరుగుతున్న ఎన్నికలకు 9,052 మంది పోటీ పడుతున్నారు. 26 జిల్లాలలో 42 రెవెన్యూ డివిజన్లలో 201 మండలాల్లో ఈ పంచాయితీలు ఉన్నాయి. అత్యధికంగా ఏకగ్రీవాలు తిరుపతి జిల్లాలో 135 జరిగాయి. ఇక్కడ 404 పంచాయితీలు ఉంటే ఏకగ్రీవాలు మినహాయిస్తే 269 పంచాయితీలలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అన్నమయ్య జిల్లాలో తొలిదశలో ఒక రెవెన్యూ డివిజన్లోనే 77 పంచాయితీలు ఏకగ్రీవం కాగా, కేవలం 11 పంచాయితీలకు మాత్రమే ఇక్కడ సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అనంతపురం, చిత్తూరు, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి జిల్లాలలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న పంచాయితీల సంఖ్య అధికంగానే ఉంది.
221 మంది మాత్రమే : వార్డు సభ్యులలో 14,727 స్ధానాలకు ఏకగ్రీవాలు అయ్యాయి. మొత్తం 39,832 వార్డు సభ్యులలో ఏకగ్రీవాలు పోగా, 25,061 స్ధానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. 53,678 మంది వీటికి పోటీ పడుతున్నారు. పార్టీలతో ప్రమేయం లేకుండా జరిగే పోరు కావడంతో ఎక్కువ స్ధానాలకు ముఖాముఖే తలపడే పరిస్దితి ఉంది. అత్యధికంగా తిరుపతి జిల్లాలో 2,131 వార్డు సభ్యులు ఏకగ్రీవమయ్యారు. పార్వతీపురం మన్యంలో 970, కోనసీమ జిల్లాలో 945 మంది వార్డు సభ్యుల ఏకగ్రీవాలయ్యాయి. అనంతపురం, అనకాపల్లి, ఏలూరు, తిరుపతి జిల్లాలలో అత్యధికంగా వార్డు సభ్యుల స్ధానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. అనంతపురంలో 1,832 వార్డు సభ్యులకు 3,786 మంది అభ్యర్ధులు అత్యధికంగా పోటీలో ఉన్నారు. అన్నమయ్య జిల్లాలో ఏకగ్రీవాలు పోగా కేవలం 92 వార్డు సభ్యులకు 221 మంది మాత్రమే పోటీ పడుతున్నారు. పంచాయితీ పోలింగ్ 26వ తేదీ గురువారం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటవరకు జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తారు. లెక్కింపు పూర్తి కాగానే ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు.
పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికలకు 46,000 మంది పోలీసులతో భద్రత కల్పిస్తున్నామని డీజీపీ హరీశ్కుమార్ గుప్తా తెలిపారు. సమస్యాత్మక, అత్యంత సమస్యాత్మక బూత్ల వద్ద అదనపు బలగాలు మోహరిస్తామని చెప్పారు. రూట్ మొబైల్స్, స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేస్తామని, స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్, చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేసి నిఘా పెట్టామని తెలిపారు. సీసీ కెమెరాలు, వీడియోగ్రఫీ, డ్రోన్లతో పర్యవేక్షణ ఉంటుందని, బాడీ వోర్న్ కెమెరాలు, సమర్థ్ యాప్, ట్రేస్ యాప్తో పర్యవేక్షణ చేస్తామని చెప్పారు. ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని డీజీపీ తెలిపారు.
శాంతిభద్రతలకే మొదటి ప్రాధాన్యత - పలు ప్రాంతాల్లో అదనపు బలగాలు: ఎస్ఈసీ
పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉద్రిక్తత - టీడీపీ నాయకులపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి