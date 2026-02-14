హంగ్ మున్సిపాలిటీల్లో వేడెక్కిన క్యాంపు రాజకీయాలు - స్వతంత్రుల మద్దతు కోసం పావులు కదుపుతున్న పార్టీలు
ఛైర్మన్ పీఠాలను దక్కించుకునేందుకు ప్రధాన పార్టీల వ్యూహరచన - అభ్యర్థులు చేజారకుండా ప్రత్యేక శిబిరాలకు తరలించిన పార్టీలు - స్వతంత్రుల మద్దతు కోసం పావులు కదుపుతున్న ప్రధాన పార్టీలు
Published : February 14, 2026 at 7:39 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్యాంపు రాజకీయాల హడావుడి మొదలైంది. ఏ పార్టీకీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం రాని మున్సిపాలిటీల్లో పీఠాలను దక్కించుకునేందుకు ప్రధాన పార్టీల వ్యూహరచనతో రాజకీయాలు మరింత వేడెక్కాయి. తమ అభ్యర్థులు చేజారకుండా ప్రత్యేక శిబిరాలకు తరలించిన పార్టీలు, ఇతర పార్టీలు, స్వతంత్రుల మద్దతు కోసం పావులు కదుపుతున్నాయి.
స్థానిక అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఒప్పందం : హంగ్ మున్సిపాలిటీల్లో ప్రధాన పార్టీల నేతలు క్యాంపు రాజకీయాలను ముమ్మరం చేశారు. ఏ పార్టీకీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం రాని మున్సిపాలిటీల్లో పీఠాలను దక్కించుకునేందుకు పావులు కదుపుతున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీల తరఫున గెలిచిన కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లను హైదరాబాద్ శివారు రిసార్టుల్లో ఉంచినట్లు తెలుస్తోంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన వారిని మహారాష్ట్రలోని రహస్య ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు సమాచారం. స్పష్టమైన ఆధిక్యం రాకున్నా, అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకున్న చోట స్వతంత్రులు అటువైపే మొగ్గు చూపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. బద్ధ శత్రువులుగా కనిపిస్తున్న పార్టీలు సైతం స్థానిక అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఒప్పందం కుదుర్చుకునే పనిలో నిమగ్నమైనట్లు తెలుస్తోంది.
పీఠం కోసం కాంగ్రెస్ శతవిధాలా ప్రయత్నాలు : కొత్తగూడెం నగరపాలికలో విచిత్ర పరిస్థితి నెలకొంది. కాంగ్రెస్, సీపీఐ చెరో 22 డివిజన్లు కైవసం చేసుకోగా, మెజార్టీ మార్క్ ఎవరికీ అందనంత దూరంలో ఉండిపోయింది. మేయర్ పీఠాన్ని దక్కించుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తోంది. ఆరుగురు స్వతంత్ర అభ్యర్థుల్లో ముగ్గురు కాంగ్రెస్ గూటికి చేరారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచిన 8 మందిలో మరో ముగ్గురు కాంగ్రెస్ శిబిరంలోకి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే బీఆర్ఎస్ తమకే మద్దతిస్తుందని సీపీఐ ప్రకటించడంతో రాజకీయం మరింత వేడెక్కింది. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటలో బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్గా గెలిచిన మంద రాధను లెక్కింపు కేంద్రం నుంచి కాంగ్రెస్ ఎన్నికల శిబిరానికి ఆ పార్టీ శ్రేణులు కారులో తరలించేందుకు యత్నించగా, బీఆర్ఎస్ నాయకులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. చివరికి పోలీసుల జోక్యంతో రాధ బీఆర్ఎస్ నాయకుల కారులో వెళ్లిపోయారు.
వర్ధన్నపేటలో సందిగ్ధంలో ఛైర్మన్ పదవి : వర్ధన్నపేట చైర్మన్ ఎన్నికలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా గెలిచిన షిబారాణి ఓటు కీలకం కావడంతో ఆమెను ఎమ్మెల్యే నాగరాజు కాంగ్రెస్ క్యాంపునకు తరలించారు. ఆమెను తమకు అప్పగించాలంటూ తండావాసులు జాతీయ రహదారిపై ధర్నాకు దిగడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. పోలీసులు చేరుకుని చెదరగొట్టడంతో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మున్సిపాలిటీ 34 వార్డుల్లో ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా వచ్చాయి. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్కు చెరో 14, స్వతంత్రులు ఐదు చోట్ల గెలవడంతో ఛైర్మన్ పదవి సందిగ్ధంలో పడింది. ఇప్పటికే గెలిచిన నేతలను కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ప్రత్యేక శిబిరాలకు తరలించాయి. ఛైర్మన్ పదవి ఆశచూపి స్వతంత్రుల మద్దతు కోసం ఇరుపార్టీలు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.
పీఠం కోసం అధికార, విపక్షాల ప్రయత్నాలు : మహబూబాబాద్ మున్సిపాలిటీలో హంగ్ ఏర్పడటంతో స్వతంత్రుల మద్దతు కీలకంగా మారింది. మున్సిపాలిటీలో ఐదుగురు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు విజయం సాధించగా, అందులో ఒకరు బీఆర్ఎస్కు మద్దతు తెలిపారు. మిగతా వారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ తమ శిబిరానికి తరలించింది. కేసముద్రం మున్సిపాలిటీలోనూ విచిత్ర పరిస్థితి నెలకొంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలకు చెరో 8 స్థానాలు రాగా హంగ్ ఏర్పడింది. స్వతంత్రుల ఓట్లతో కేసముద్రం మున్సిపాలిటీ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకునేందుకు అధికార, విపక్షాలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కొప్పుల మహేశ్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద హైడ్రామా నెలకొంది. పరిగిలో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా గెలిచిన అక్కమ్మను మహేశ్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ క్యాంపునకు తరలించారని ఆమె కుమారుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు మహేశ్రెడ్డి ఇంటికి చేరుకుని అక్కమ్మను అప్పగించాలని కోరడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
