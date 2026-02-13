Municipal Results : ఎన్నికల ఫలితాల వేళ జోరందుకున్న క్యాంపు రాజకీయాలు - హంగ్ వచ్చిన చోట పోటాపోటీ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 5:12 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : నగర, పురపాలక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల వెలువడుతున్న వేళ ప్రధాన పార్టీలు క్యాంపు రాజకీయాలకు తెరతీశాయి. అభ్యర్థులను క్యాంపులకు తరలించేందుకు ఆయా పార్టీల నాయకులు పోటీపడుతున్నారు. కార్పొరేషన్లు, పురపాలికల్లో పలుచోట్ల మ్యాజిక్​ ఫిగర్ రాకపోవడంతో మేయర్​, ఛైర్మన్​ పీఠాలే లక్ష్యంగా పావులు కదుపుతున్నారు. మరోవైపు ప్రత్యర్థులకు అవకాశం ఇవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఆయా పార్టీలు తమ అభ్యర్థులను క్యాంపులకు తరలిస్తున్నారు. తమ అభ్యర్థులు ప్రలోభాలకు లొంగకుండా తమ ఆధీనంలో ఉండే విధంగా ఆయా పార్టీలు జాగ్రత్త పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే సంగారెడ్డి, నిజామాబాద్, సూర్యాపేట, ఆదిలాబాద్​ తదితర జిల్లాల్లో క్యాంపు రాజకీయాలు ఊపందుకున్నాయి.

జోరందుకున్న క్యాంపు రాజకీయాలు : ఎన్నికల ఫలితాల వేళ క్యాంపు రాజకీయాలు జోరందుకున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇస్నాపూర్​లో ఉద్రిక్త పరిస్థితి తలెత్తింది. స్వతంత్ర అభ్యర్థులను క్యాంపులకు తరలించేందుకు కాంగ్రెస్​, బీఆర్ఎస్​ నాయకులు పోటీపడ్డారు. ఇస్నాపూర్​లో ఏ పార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ దక్కకపోవడంతో ఛైర్మన్​ పీఠంకోసం కాంగ్రెస్​, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు పోటీపోటీగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.

ఇక్కడ మొత్తం 26 వార్డులకు 10 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ గెలుపొందగా, బీఆర్ఎస్​ 12, స్వతంత్రులు నాలుగు వార్డుల్లో విజయం సాధించారు. దీంతో స్వతంత్రులను శిబిరాలకు తరలించేందుకు కాంగ్రెస్​, బీఆర్ఎస్ నేతలు పోటీపడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే ముగ్గురు స్వతంత్ర అభ్యర్థులను బీఆర్ఎస్ నేతలు తీసుకెళ్లారు. ఇస్నాపూర్​లో ఓ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిని కాంగ్రెస్ నేతలు తరలించే క్రమంలో బీఆర్​ఎస్​ నేతలు అడ్డుతగడంతో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.

మెజార్టీ ఉన్నా క్యాంపునకు తరలింపు : సూర్యాపేట పురపాలికలో తమ పార్టీ తరఫున విజయం సాధించిన 31 మంది కౌన్సిలర్లను కాంగ్రెస్ నాయకులు క్యాంపునకు తరలించారు. ఛైర్మన్​ ఎన్నిక పూర్తయ్యేంతవరకు ఫిరాయింపులకు పాల్పడకుండా ఉండేందుకే ఆ పార్టీ నేతలు ముందస్తు చర్యలను చేపట్టారు. అభ్యర్థులు ప్రత్యర్థి పార్టీల బేరసారాలకు లొంగకుండా, తమ ఆధీనంలో ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

మరోవైపు జనగామలో కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. హంగ్​ ఏర్పడటంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థి మద్ధతు కోసం బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్​ పార్టీలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిని తీసుకువెళ్లేందుకు రెండు పార్టీల శ్రేణులు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. తనకు ఛైర్మన్​ పదవి ఇస్తేనే ఏ పార్టీకైనా మద్ధతు ఇస్తానని స్వతంత్ర అభ్యర్థి ప్రకటించారు.

నిజామాబాద్​, ఆదిలాబాద్​ జిల్లాల్లో క్యాంపు రాజకీయాలు : నిజామాబాద్​ కార్పొరేషన్​లో బీఆర్ఎస్​ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు మాజీ శాసన సభ్యుడు గణేశ్ గుప్తా ఆధ్వర్యంలో హైదరబాద్​లోని శిబిరానికి ఇప్పటికే తరలివెళ్లారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్​ పార్టీలు కూడా తమ పార్టీ అభ్యర్థులను హైదరాబాద్​కు తరలించినట్లుగా తెలిసింది. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో క్యాంపు రాజకీయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. మాజీ ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న, కాగజ్​నగర్​లో కోనేరు కోనప్ప, క్యాతన్​పల్లిలో బాల్కసుమన్​ల పర్యవేక్షణలో బీఆర్ఎస్​ అభ్యర్థులను ఇప్పటికే రహస్య ప్రాంతాలకు తరలించినట్లుగా తెలిసింది. మరోవైపు హస్తం పార్టీ నేతలు కూడా తమ అభ్యర్థులను క్యాంపులకు తరలించారు. ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్​ తన క్యాంపు ఆఫీస్​నకు గురువారమే అభ్యర్థులను పిలిపించి ప్రత్యేక బస్సుల్లో వారిని వేరే చోటుకు తరలించారు.

