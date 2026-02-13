Municipal Results : ఎన్నికల ఫలితాల వేళ జోరందుకున్న క్యాంపు రాజకీయాలు - హంగ్ వచ్చిన చోట పోటాపోటీ
Municipal Results : పుర ఫలితాల వేళ క్యాంపు రాజకీయాలకు తెరలేపిన పార్టీలు - పలుచోట్ల మ్యాజిక్ ఫిగర్ దక్కకపోవడంతో పోటాపోటీ - స్వతంత్రులపై కన్నేసిన కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్
Published : February 13, 2026 at 5:12 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : నగర, పురపాలక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాల వెలువడుతున్న వేళ ప్రధాన పార్టీలు క్యాంపు రాజకీయాలకు తెరతీశాయి. అభ్యర్థులను క్యాంపులకు తరలించేందుకు ఆయా పార్టీల నాయకులు పోటీపడుతున్నారు. కార్పొరేషన్లు, పురపాలికల్లో పలుచోట్ల మ్యాజిక్ ఫిగర్ రాకపోవడంతో మేయర్, ఛైర్మన్ పీఠాలే లక్ష్యంగా పావులు కదుపుతున్నారు. మరోవైపు ప్రత్యర్థులకు అవకాశం ఇవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఆయా పార్టీలు తమ అభ్యర్థులను క్యాంపులకు తరలిస్తున్నారు. తమ అభ్యర్థులు ప్రలోభాలకు లొంగకుండా తమ ఆధీనంలో ఉండే విధంగా ఆయా పార్టీలు జాగ్రత్త పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే సంగారెడ్డి, నిజామాబాద్, సూర్యాపేట, ఆదిలాబాద్ తదితర జిల్లాల్లో క్యాంపు రాజకీయాలు ఊపందుకున్నాయి.
జోరందుకున్న క్యాంపు రాజకీయాలు : ఎన్నికల ఫలితాల వేళ క్యాంపు రాజకీయాలు జోరందుకున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఇస్నాపూర్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితి తలెత్తింది. స్వతంత్ర అభ్యర్థులను క్యాంపులకు తరలించేందుకు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు పోటీపడ్డారు. ఇస్నాపూర్లో ఏ పార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ దక్కకపోవడంతో ఛైర్మన్ పీఠంకోసం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు పోటీపోటీగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి.
ఇక్కడ మొత్తం 26 వార్డులకు 10 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ గెలుపొందగా, బీఆర్ఎస్ 12, స్వతంత్రులు నాలుగు వార్డుల్లో విజయం సాధించారు. దీంతో స్వతంత్రులను శిబిరాలకు తరలించేందుకు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతలు పోటీపడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే ముగ్గురు స్వతంత్ర అభ్యర్థులను బీఆర్ఎస్ నేతలు తీసుకెళ్లారు. ఇస్నాపూర్లో ఓ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిని కాంగ్రెస్ నేతలు తరలించే క్రమంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు అడ్డుతగడంతో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు.
మెజార్టీ ఉన్నా క్యాంపునకు తరలింపు : సూర్యాపేట పురపాలికలో తమ పార్టీ తరఫున విజయం సాధించిన 31 మంది కౌన్సిలర్లను కాంగ్రెస్ నాయకులు క్యాంపునకు తరలించారు. ఛైర్మన్ ఎన్నిక పూర్తయ్యేంతవరకు ఫిరాయింపులకు పాల్పడకుండా ఉండేందుకే ఆ పార్టీ నేతలు ముందస్తు చర్యలను చేపట్టారు. అభ్యర్థులు ప్రత్యర్థి పార్టీల బేరసారాలకు లొంగకుండా, తమ ఆధీనంలో ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
మరోవైపు జనగామలో కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. హంగ్ ఏర్పడటంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థి మద్ధతు కోసం బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిని తీసుకువెళ్లేందుకు రెండు పార్టీల శ్రేణులు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. తనకు ఛైర్మన్ పదవి ఇస్తేనే ఏ పార్టీకైనా మద్ధతు ఇస్తానని స్వతంత్ర అభ్యర్థి ప్రకటించారు.
నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో క్యాంపు రాజకీయాలు : నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు మాజీ శాసన సభ్యుడు గణేశ్ గుప్తా ఆధ్వర్యంలో హైదరబాద్లోని శిబిరానికి ఇప్పటికే తరలివెళ్లారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు కూడా తమ పార్టీ అభ్యర్థులను హైదరాబాద్కు తరలించినట్లుగా తెలిసింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో క్యాంపు రాజకీయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. మాజీ ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న, కాగజ్నగర్లో కోనేరు కోనప్ప, క్యాతన్పల్లిలో బాల్కసుమన్ల పర్యవేక్షణలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను ఇప్పటికే రహస్య ప్రాంతాలకు తరలించినట్లుగా తెలిసింది. మరోవైపు హస్తం పార్టీ నేతలు కూడా తమ అభ్యర్థులను క్యాంపులకు తరలించారు. ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ తన క్యాంపు ఆఫీస్నకు గురువారమే అభ్యర్థులను పిలిపించి ప్రత్యేక బస్సుల్లో వారిని వేరే చోటుకు తరలించారు.
