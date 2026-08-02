కెమికల్తో మిరాకిల్ : కళ్ల ముందే కరెన్సీ తయారీ - రసాయనం చల్లితే డబ్బులు డబుల్!
రసాయనాలతో డబ్బులు రెట్టింపు చేస్తామంటూ మాయమాటలు - కాగితంపై కెమికల్ చల్లి రూ.500 నోటు చేసినట్లు ప్రదర్శన - నిందితులను నమ్మి రూ.20 లక్షలు అప్పగింత - అసలు నోట్లతో పరారైన కామెరూన్ దేశస్థులు
Published : August 2, 2026 at 2:36 PM IST
Money Double With Chemical Case In Hyderabad : కాలం మారుతోంది. అందుకు తగ్గట్టుగా మనుషులూ మారుతున్నారు. వారితో పాటే మోసాలు సైతం కొత్తపుంతలతో రెట్టింపవుతున్నాయి. పూజలు, మాయలు చేసి డబ్బులు పుట్టిస్తామన్న రోజులు పోయాయి. తక్కువ పెట్టుబడికి ఎక్కువ లాభాలు అంటే నమ్మేవారు అంతంత మాత్రమే. ఎందుకంటే అవి సాధ్యం కాదని అందరికీ తెలిసిపోయింది. ఇక నకిలీ నోట్ల తయారీ అయితే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం తయారీ రంగంలో రసాయనాల హవా నడుస్తుంది. వాటి రంగును ఇట్టే పసిగట్టొచ్చు. మరి అమాయకులను ఎలా బురిడీ కొట్టించాలి? ఇక్కడే కేటుగాళ్లు తమ బుర్రను ఉపయోగించారు. ఇప్పుడు నడుస్తున్న రసాయన యుగాన్నే తమ మంత్ర దండంగా మార్చుకున్నారు.
రసాయనంతో కరెన్సీ : హైదరాబాద్లోని మియాపూర్కు చెందిన కృష్ణకాంత్ అనే వ్యక్తి ఏదైనా వ్యాపారం చేయాలనుకున్నాడు. అందుకోసం కావాల్సిన మార్గాలను గూగుల్లో అన్వేషించే వాడు. ఈ క్రమంలోనే కామెరూన్ దేశానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు కృష్ణకాంత్కు పరిచయమయ్యారు. తమ వద్ద ఉన్న ఉపాయాలను పంచుకుంటూ అతనికి దగ్గరయ్యారు. తమ వద్ద ఓ ప్రత్యేకమైన రసాయనం ఉందని, దానితో కరెన్సీని తయారు చేయవచ్చని తెలిపారు. అలాగే దానిని రెట్టింపు చేయవచ్చంటూ నమ్మబలికారు. కృష్ణకాంత్ను నమ్మించేందుకు ముందుగా తమ వద్ద ఉన్న నల్ల కాగితంపై కొన్ని రసాయనాలు, పౌడర్ చల్లి అతన్ని ఏమార్చి రూ.500 కాగితాన్ని చూపించారు. దాన్ని అసలైన నోట్లుగా మార్చినట్లు ప్రదర్శన ఇచ్చారు.
అసలు సొమ్ము కాజేసి - కాగితాలు పెట్టి : వారి ప్రదర్శన చూసి నమ్మిన కృష్ణకాంత్ కేటుగాళ్ల వలలో పడ్డాడు. ఒకేసారి రూ.20 లక్షలు వారికి అప్పగించాడు. అంతే ఇక ఆ కేటుగాళ్ల పంట పండింది. కృష్ణకాంత్ ఇచ్చిన ఆ డబ్బును ఓ పెట్టెలో పెట్టారు. అతనికి తెలియకుండా వాటి స్థానంలో తెల్ల కాగితాలు, రంగు జిరాక్స్ పేపర్స్ను ఉంచి అతన్ని మాయ చేసి అసలైన డబ్బును కొట్టేశారు. ప్రస్తుతం తమ వద్ద ఉన్న రసాయనం దానిపై చల్లామని, ఇంకో ప్రత్యేకమైన కెమికల్ ఒకటి తీసుకు రావాల్సి ఉందని నమ్మబలికారు. తాము వచ్చే వరకు పెట్టె తెరవద్దంటూ నెమ్మదిగా అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు.
నోట్లకు బదులు కాగితాలు చూసి షాక్ : కెమికల్ కోసం వెళ్లిన వారు ఎంతకీ తిరిగి రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన కృష్ణకాంత్ పెట్టె తెరిచి కంగుతిన్నాడు. అందులో అసలు నోట్లకు బదులుగా కాగితాలు చూసి నిర్ఘాంతపోయాడు. తాను మోసపోయానని తెలుసుకుని మియాపూర్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు, మోసానికి పాల్పడ్డ ఇద్దరు విదేశీయులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
నిందితులపై ఇప్పటికే పలు కేసులు : వీరిలో ఏ-1గా తురే ఎల్ హాదీ మహమానే అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్లోని అత్తాపూర్ ఖాజానగర్లో, ఏ-2 అడోల్ఫ్ న్యూదిల్లీలోని వసంత్కుంజ్ ప్రాంతంలో నివాసముంటున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. హాదీ మహమానేపై 2022లో గుజరాత్లో ఓ ఛీటింగ్ కేసు, తెలంగాణలో ఫోర్జరీతో పాటు ఫారెనర్స్ యాక్ట్ కింద కేసులు ఉన్నట్లు విచారణలో పోలీసులు తేల్చారు. నిందితుల నుంచి రూ.10 లక్షల నగదు, నకిలీ ఇండియన్, అమెరికా కరెన్సీ నోట్లు, అలాగే వారు ఉపయోగించిన కెమికల్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రజలు ఇలాంటి మోసపూరిత ప్రగాల్భాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
"వారం కిందట ఓ వ్యక్తి స్టేషన్కు వచ్చి బ్లాక్ మ్యాజిక్ తరహాలో డబ్బులు రెట్టింపు చేస్తామని చెప్పి ఇద్దరు విదేశీయులు మోసం చేసినట్లు ఫిర్యాదు చేశాడు. నిందితులది కామెరూన్ దేశం. మోసపోయిన వ్యక్తి వీరికి గూగుల్ ద్వారా పరిచయమయ్యాడు. కెమికల్తో డబ్బులు రెట్టింపు చేస్తామని నమ్మబలికారు. బాధితుడిని ఏమార్చి రూ.20 లక్షలు కాజేశారు. సీసీ కెమెరాలు, సాంకేతిక ఆధారాల ద్వారా నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఇలాంటి మోసాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇలా ఛీటింగ్కు పాల్పడుతున్న వారి గురించి వెంటనే పోలీసులకు తెలియజేయాలి" - జయరాం, మియాపూర్ సీఐ
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