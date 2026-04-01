ట్రావెల్స్‌ బస్సుల డ్రైవర్లపై కెమెరా కన్ను- కునుకు తీసినా, ఆవలించినా పట్టేస్తుంది

ట్రావెల్స్‌ బస్సుల డ్రైవర్లపై కెమెరా నిఘా- బస్సుల్లో ఏఐ డ్రివెన్‌ డ్యాష్‌క్యామ్‌లు-రవాణా శాఖ కమిషనరేట్‌లో కంట్రోల్‌ రూం ఏర్పాటు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 9:59 AM IST

Cameras keep an Eye on Drivers of Travel Buses Establish Aidriven Dashcams in Buses: ఇటీవల ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్​ బస్సు ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతున్నాయి. వీటిని నియంత్రించడానికి రాష్ట్ర రవాణా శాఖ ప్రత్యేకంగా చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే ఆర్టిఫీషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ (ఏఐ) డ్రివెన్‌ డ్యాష్‌క్యామ్‌లను బస్సుల్లో ఏర్పాటు చేయించింది. వీటిని వినియోగించడం ద్వారా డ్రైవర్‌ల ప్రవర్తనలో ఎటువంటి తేడాలు ఉన్నా వెంటనే అతడ్ని అప్రమత్తం చేసేందుకు అధునాతన వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. బస్సుల్లో అమర్చిన డ్యాష్‌క్యామ్‌ల ద్వారా రికార్డు అవుతున్న వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలస్తూ అప్రమత్తం చేసేందుకు రవాణాశాఖ కమిషనర్‌ కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సేవలను నిన్న(మంగళవారం)టి నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది రాష్ట్ర రవాణా శాఖ.

నేడు పన్ను తగ్గింపుపై సమావేశం: ఇప్పటి వరకు ట్రావెల్స్‌ బస్సుల యాజమాన్యం కడుతున్న పన్నుల వివరాలు తెలుసుకుని వాటి తగ్గింపుపై మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి నేడు (బుధవారం) ట్రావెల్స్​ యాజమాన్యంతో సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలో 3 నెలల కాలానికి గానూ సీటుకు రూ.4 వేల చొప్పున పన్ను ఉండటంతో చాలా వరకు యాజమాన్యాలు ట్రావెల్స్​ బస్సులను నాగాలాండ్‌, అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ తదితర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకొని, రాష్ట్రంలో, తెలుగు రాష్ట్రాల పరిధిలో వారి బస్సులను నడుపుతున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

త్రైమాసికానికి గానూ సీటుకు రూ. 4000 చెప్పున వసూలు చేస్తున్న ఈ పన్నును రూ.1,500 తగ్గించి రూ.2,500 చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోన్నట్లు సమాచారం. సమావేశాలు పూర్తయ్యి పన్ను తగ్గింపులు అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇతర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్న బస్సులు తిరిగి ఏపీకి తీసుకొచ్చి రీ-రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకోవాలని కోరనున్నట్లు రవాణాశాఖ అధికారులు కోరనున్నారు.

ఏమరపాటుగా ఉంటే అలర్ట్​ ఇస్తుంది: డ్యాష్‌క్యామ్‌లు పని చేస్తాయిలా: ప్రమాదాలను నివారించడానికి ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన ఏఐ డ్రివెన్‌ డ్యాష్‌క్యామ్‌లను బస్సుల్లో ముందు రోడ్డు వైపు, డ్రైవర్‌ వద్ద, డోర్‌ వద్ద, ప్రయాణికుల వైపు ఏర్పాటు చేశారు. అన్ని వీడియోలనూ రికార్డ్‌చేస్తూ 5 సెకన్లకు ఓసారి కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూంకు ఫీడ్​ను చేరవేస్తుంది. బస్సు డ్రైవర్‌ ఆవలిస్తున్నట్లు గానీ, కళ్లు మూతపడుతున్నట్లు గానీ గుర్తిస్తే, ఒకవేళ బస్సు నడుపుతున్నప్పుడు డ్రైవర్​ ఫోను మాట్లాడుతున్నా, సిగరెట్‌ తాగుతున్నా అది వెంటనే కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌కు, డ్రైవర్‌కు, బస్‌ యజమానికి అలెర్ట్‌లు పంపుతుంది.

ఆటోమేటిక్​గా జరిమానా: నిర్దేశిత స్పీడ్​ లిమిట్​ పాటించపోయినా, మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణించినా అప్రమత్తం చేయడంతోపాటు, ఆటోమేటిక్‌గా ఫైన్​ వేస్తూ, చలానా జారీ చేస్తుంది. ముందువైపు కెమెరాలో రోడ్డు మార్జిన్స్, ముందు ఎన్ని వాహనాలు వెళ్తున్నాయి. వంటి వివరాలు నమోదవుతాయి. ఒకవేళ ప్రమాదం సంభవిస్తే తప్పు ఎవరిదో సులువుగా తెలిసిపోతుంది. ఈ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చెయ్యడానికి ఒక్కోబస్‌కు రూ.12 వేలు ఖర్చు చెయ్యాల్సి ఉంటుంది. నెలకు రూ.750లతో దీని నిర్వహణ ఉంటుంది. అన్ని బస్సుల్లోనూ వీటిని ఏర్పాటు చేసేందుకు ఫ్లీట్‌ఎక్స్‌ ఆపరేటర్, ఎయిర్‌ఫీ సంస్థలు ముందుకు రావడంతో రవాణాశాఖ వారితో చర్చించింది. నిన్నటికి (మంగళవారం) నాటికి 391 బస్సుల్లో డ్యాష్‌క్యామ్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్రంలో తిరిగే 2 వేల ట్రావెల్స్‌ బస్సుల్లో ఈ విధానాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి తెలిపారు. వ్యయాన్ని భరించేందుకు యజమానులు ముందుకొచ్చారని చెప్పారు.

