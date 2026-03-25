మొయినాబాద్​ డ్రగ్​ కేసు - పక్కా ఆధారాలతో పోలీసుల విచారణ, నోరు విప్పని నిందితులు

మత్తు పదార్థాల కొనుగోళ్లు, ఎప్పుడు ఎలా డెలివరీ అయింది? - నగదు బదిలీపై ఆధారాలతో ప్రశ్నించడంతో నిందితుల మౌనం - కాల్‌డేటా, వాట్సాప్‌ చాటింగ్, నగదు లావాదేవీల వివరాలు

Published : March 25, 2026 at 9:19 AM IST

Moinabad Drug Case New Update : డ్రగ్స్‌ పార్టీ, కాల్పుల వ్యవహారంలో బీఆర్‌ఎస్‌ నేత, తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్‌ రోహిత్‌రెడ్డి ఇతర నిందితుల చుట్టూ ఉచ్చు బిగుస్తోంది. డ్రగ్‌ పెడ్లర్లు, వారి సహాయకులుగా పనిచేసే వారితో నిందితుల్లో కొందరికి నేరుగా సంబంధాలు ఉన్నట్లు బయటపడుతోంది. పోలీసులు ఇందుకు సంబంధించి ఆధారాలు సేకరించారు.

పక్కా ఆధారాలతో విచారణ : మాదకద్రవ్యాలు, కాల్పుల కేసులో ముగ్గురు ప్రధాన నిందితులు రోహిత్‌రెడ్డి, ఆయన సోదరుడు రితేశ్‌రెడ్డి, దిల్లీ వ్యాపారి నమిత్‌ శర్మను తొలిరోజు కస్టడీలో పోలీసులు ప్రశ్నించారు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన డ్రగ్‌ పెడ్లర్‌ రాకేశ్‌వర్మ ఆదేశాలతో అభిషేక్‌సింగ్, మరికొందరి నుంచి మత్తు పదార్థాల కొనుగోళ్లు, ఎప్పుడు ఎలా డెలివరీ అయింది. నగదు బదిలీకి సంబంధించి పక్కా ఆధారాలతో ప్రశ్నించడంతో నిందితులు చాలాసార్లు మౌనం వహించినట్టు తెలుస్తోంది. కొన్ని రోజుల కాల్‌డేటా, వాట్సాప్‌ చాటింగ్, డబ్బు బదిలీకి, బ్యాంకు లావాదేవీల వివరాలను నిందితులకు చూపించడంతో విస్తుపోయినట్టు తెలుస్తోంది. రాకేశ్‌వర్మతో నిందితుల్లో కొందరు కాల్స్‌ మాట్లాడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కొన్ని విషయాల గురించి గుర్తులేదని చెప్పగా పోలీసులు కొన్ని ఆధారాలు చూపించినట్లు సమాచారం.

పోలీసుల ప్రశ్నలకు రోహిత్​రెడ్డి మౌనం : కోర్టు అనుమతితో ఈ కేసులో రిమాండులో ముగ్గురు నిందితుల్ని చంచల్‌గూడ నుంచి రోహిత్‌రెడ్డి, ఆయన సోదరుడు రితేశ్‌రెడ్డి, దిల్లీ వ్యాపారి నమిత్‌ శర్మను కస్టడీకి తీసుకున్న పోలీసులు మంగళవారం ఉదయం 8 గంటల సమయంలో శంషాబాద్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తరలించారు. మధ్యాహ్నం భోజన విరామ సమయం మినహా సాయంత్రం 7 గంటల వరకూ నిందితులను విచారించారు. కొద్దిసేపు న్యాయవాదుల సమక్షంలో ప్రశ్నించారు. తొలుత రోహిత్‌రెడ్డి, రితేశ్, నమిత్‌శర్మను వేర్వేరుగా విచారించారు. ఈ సందర్భంగా రోహిత్‌రెడ్డి కొన్ని ప్రశ్నలకు మౌనంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది.

తొలుత డ్రగ్స్‌ పెడ్లర్లతో తనకెలాంటి సంబంధం లేదని రోహిత్‌రెడ్డి చెప్పగా పోలీసులు వాట్సాప్‌ కాల్స్, నగదు బదిలీలకు సంబంధించి లావాదేవీలను చూపించడంతో సమాధానం ఇవ్వలేదని తెలిసింది. ఆ తర్వాత ముగ్గుర్నీ కలిపి విచారించి మరికొన్ని సమాధానాలు రాబట్టారు. మద్యం మత్తులోనే కాల్పులు జరిపానని నమిత్‌శర్మ చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. తాము పోలీసులవైపు కాల్చాలని ఆదేశాలివ్వలేదని, మత్తులో విచక్షణ కోల్పోయి చేశాడని రోహిత్, రితేశ్‌ చెప్పినట్లు సమాచారం.

పరారీలో ఉన్నవారి కోసం గాలింపు : మధ్యాహ్నం వరకూ సిట్‌సభ్యులు యోగేశ్‌ గౌతమ్, శిరీష తదితరులు ప్రశ్నించగా ఆ తర్వాత సిట్‌ పర్యవేక్షకుడు ఫ్యూచర్‌ సిటీ కమిషనర్‌ సుధీర్‌బాబు సమక్షంలో విచారణ జరిగింది. ఇతర నిందితులైన బెంగళూరుకు చెందిన న్యాయవాది కౌశిక్‌రవి, వ్యాపారి అర్జున్‌రెడ్డి మరో ఇద్దరిని పోలీసులు విచారించారు. పరారీలో ఉన్న రాకేశ్‌వర్మ, అభిషేక్‌సింగ్, మరొకరి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. తొలిరోజు నిందితుల విచారణ అనంతరం సిట్‌ సభ్యులు డీసీపీ యోగేశ్‌ గౌతమ్, శిరీష, తెలంగాణ ఈగల్‌ డీఎస్పీలు, ఇతర అధికారులతో సుధీర్‌బాబు భేటీ అయ్యారు. విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చిన అంశాలు తదుపరి కార్యాచరణపై చర్చించారు.

వారి మధ్య స్నేహం ఎలా మొదలైంది? : మొయినాబాద్​ ఫాంహౌజ్​ డ్రగ్స్​ పార్టీ కేసులో సిట్​ దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేసింది. మొత్తం 11 మంది నిందితుల మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలపై దృష్టి సారించిన అధికారులు, వారి బ్యాంకు అకౌంట్స్​ను లావాదేవీలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. నిందితుల్లో ఒక్కొక్కరిదీ వేర్వేరు ప్రాంతాలు, ఒక్కో వ్యాపారమైన వారి మధ్య స్నేహం ఎలా మొదలైంది? అసలు దీని వెనుక ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీలు, వ్యాపార సంబంధాలపై విచారిస్తున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి మార్చి 14వ తేదీన సాయంత్రం డ్రగ్స్​ పార్టీ జరిగేటప్పుడు పోలీసులు వచ్చే ముందు తుపాకీతో కాల్పులు ఎందుకు జరపాల్సి వచ్చిందనే దానిపై నిందితులను పక్కా ఆధారాలతో విచారిస్తున్నారు.

