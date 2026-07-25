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క్యూర్​ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తుపై అనుమానాలా? - ఈ నెంబర్​కు కాల్​ చేయండి

ఇందిర‌మ్మ ట‌వ‌ర్స్‌పై సందేహాల నివృత్తికి కాల్‌సెంట‌ర్ హెల్ప్‌లైన్‌ ఏర్పాటు - యూపీఐ ద్వారానే రూ.10వేల ఇఎండీ చెల్లించాలి - ఇల్లు రాక‌పోతే అదే ఖాతాకు తిరిగి చెల్లిస్తామన్న మంత్రి పొంగులేటి

Indiramma Towers Call Centers Helpline
Indiramma Towers Call Centers Helpline (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 7:30 PM IST

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Call Centers for Indiramma houses in Cure Area : ప్రజాప్రభుత్వంలో క్యూర్‌ పరిధిలోని ఇందిరమ్మ టవర్స్‌పై వస్తున్న సందేహాల నివృత్తికి ప్రత్యేక కాల్‌ సెంటర్‌ హెల్ప్‌లైన్‌ను గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. హౌసింగ్ బోర్డు కార్యాలయంలో ప్రారంభించిన హెల్ప్‌లైన్‌ సెంటర్‌లో పథకంపై ప్రజల్లో ఎలాంటి గందరగోళం, అపోహలు లేకుండా దరఖాస్తు విధానం, అర్హతలు, అవసరమైన పత్రాలు, చెల్లింపులు, కేటాయింపు విధానం తదితర అంశాలపై పూర్తి సమాచారం అందిస్తారని మంత్రి తెలిపారు. ప్రజలు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా మ‌ధ్యవ‌ర్తుల‌ను న‌మ్మకుండా నేరుగా 040-24603572 నంబర్‌కు ఉద‌యం 9 నుంచి సాయంత్రం 6 గంట‌ల‌ మ‌ధ్య ఫోన్ చేసి అధికారిక సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలని సూచించారు.

దరఖాస్తుదారుడి నిబంధనలు ఇవే : ద‌ర‌ఖాస్తు దారుల సౌక‌ర్యార్ధం తెలుగు , హిందీ, ఇంగ్లీషు, ఉర్దూ భాష‌ల‌లో స‌మాచారం తెలియ‌జేయ‌డం జ‌రుగుతుంద‌న్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి సరైన సమాచారం అందించేందుకు ఈ ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ద‌ర‌ఖాస్తుదారు క్యూర్ ప‌రిధిలో ప‌దేళ్లుగా నివాసం ఉండాల‌ని, ద‌ర‌ఖాస్తుదారు లేదా కుటుంబానికి ఓఆర్ఆర్‌, క్యూర్ ప‌రిధిలో సొంత‌ ఇల్లు లేదా ప్లాట్ ఉండ‌కూడ‌ద‌ని, ఒక కుటుంబానికి ఒక ద‌ర‌ఖాస్తు, ఒక ఫ్లాట్ మాత్రమే కేటాయింపు ఉంటుంద‌ని మంత్రి వివరించారు.

ఆన్​లైన్​ పోర్టల్​, వాట్సప్​ ద్వారా దరఖాస్తు : క్యూర్ ప‌రిధిలో ల‌క్ష ఇళ్ల నిర్మాణం ల‌క్ష్యంగా తొలి విడ‌త‌లో 16 నియోజకవర్గాలలో 7680 ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీ‌కారం చుట్టిన‌ట్లు తెలిపారు. నియోజ‌క‌వ‌ర్గాన్ని యూనిట్‌గా తీసుకుని ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నామని, ఏ నియోజకవర్గానికి చెందిన ప్రజలు అదే నియోజకవర్గంలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. ద‌ర‌ఖాస్తు దారులు ఎలాంటి విష ప్ర‌చారాల‌ను న‌మ్మ‌కూడ‌ద‌ని మీ సేవ కేంద్రాలు, ఆన్‌లైన్ పోర్టల్,వాట్సప్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవ‌చ్చని తెలిపారు.

చెల్లింపునకు యూపీఐ లేదా నెట్​ బ్యాంకింగ్​​ : హైదరాబాద్ క్యూర్ ఏరియా ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న అల్పాదాయ వర్గాల కుటుంబాల కోసం ఈ పథకాన్ని రూపొందించామ‌ని తెలిపారు. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.6 లక్షల వరకు ఉండాలని, ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక దరఖాస్తు మాత్రమే స్వీకరించి అర్హత కలిగిన కుటుంబానికి ఒక ఫ్లాట్​ మాత్రమే కేటాయిస్తారని మంత్రి పొంగులేటి పేర్కొన్నారు. అందిన దరఖాస్తులను డిజిటల్ విధానంలో పరిశీలించడంతో పాటు, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన, సమగ్ర ధృవీకరణ నిర్వహిస్తామన్నారు. నిర్మిస్తున్న ఫ్లాట్ల సంఖ్య కంటే అర్హులైన దరఖాస్తుదారుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటే, పారదర్శకమైన విధానంలో లాటరీ ద్వారా ఇళ్లను కేటాయిస్తామని తెలిపారు.

ఇల్లు మంజూరు కాకపోతే డబ్బులు వాపసు : ద‌ర‌ఖాస్తు స‌మ‌యంలో రూ.10 వేలు చెల్లింపున‌కు యూపీఐ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్‌ను మాత్ర‌మే ఉప‌యోగించాల‌ని, ఒక వేళ ఇల్లు మంజూరు కాక‌పోతే తిరిగి అదే ఖాతాకు ఆ మొత్తం వాప‌సు అవుతుంద‌న్నారు. ప‌రిశీల‌న‌, కేటాయింపు, వాప‌సు త‌దిత‌ర స‌మాచారం పూర్తయ్యేవ‌ర‌కు మీసేవ ర‌శీదు, చెల్లింపు ర‌శీదు, ద‌ర‌ఖాస్తు సంఖ్య‌, మొబైల్‌ నంబ‌ర్‌ల‌ను యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవాల‌ని మంత్రి సూచించారు.

రూ.5 లక్షల సబ్సిడీతో స్థలం : ఈ పథకం కింద ప్రతిపాదించిన ఫ్లాట్లు ఒక బెడ్‌రూమ్, హాల్, కిచెన్‌తో సుమారు 525 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో నిర్మిస్తున్నామ‌ని తెలిపారు. ఒక్కో ఫ్లాట్ ఖ‌రీదు రూ.40-60 ల‌క్ష‌ల వ‌ర‌కు ఉంటుంద‌ని, ఇందులో ప్ర‌భుత్వం రూ.5 ల‌క్ష‌ల స‌బ్సిడీతో పాటు అన్ డివైడెడ్ షేర్ కింద 20-25 గ‌జాల స్ధ‌లాన్ని కూడా ల‌బ్దిదారుని పేరిట రిజిస్ట్రేష‌న్ చేప‌డుతుంద‌న్నారు. ల‌బ్దిదారుడు కేవ‌లం రూ.6 ల‌క్ష‌లు మాత్ర‌మే చెల్లించాల్సి ఉంటుంద‌న్నారు. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో హౌసింగ్ శాఖ ప్ర‌త్యేక కార్య‌ద‌ర్శి వి.పి.గౌత‌మ్‌, హౌసింగ్ బోర్డు సీఈ ర‌మ‌ణారెడ్డి త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు.

అర్బన్‌ ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సిందే : మంత్రి పొంగులేటి

క్యూర్ పరిధిలో నేడు ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు శ్రీకారం - ఒక్కో టవర్‌లో 10 ఫ్లోర్లు, 12 ఫ్లాట్లు

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