కాగ్ రిపోర్ట్ : అప్పుల పెరుగుదల 352 శాతం - ఎక్సైజ్ ఆదాయం పెరుగుదల ఏకంగా 388 శాతం
రాష్ట్రాల ఆర్థిక స్థితిగతులపై కాగ్ నివేదిక - రాష్ట్ర అప్పుల పెరుగుదల శాతం కంటే ఎక్సైజ్ ఆదాయం పెరుగుదల అధికం - పదేళ్లలో రిజర్వ్ బ్యాంకు నుంచి ప్రతి ఏటా చేబదుళ్లు తీసుకున్న రాష్ట్రప్రభుత్వం
Published : June 18, 2026 at 9:58 AM IST
CAG Report on State : దశాబ్ద కాలంలో రాష్ట్ర అప్పుల పెరుగుదల కంటే ఎక్సైజ్ ఆదాయంలో పెరుగుదల అధికంగా ఉంది. 2015-16 నుంచి 202-25 మధ్య రాష్ట్ర అప్పులు 352 శాతం పెరిగితే, ఎక్సైజ్ ఆదాయం ఏకంగా 388 శాతం పెరిగింది. పదేళ్లలో రిజర్వ్ బ్యాంకు నుంచి ప్రతి ఏటా చేబదుళ్లు తీసుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, 2024-25లో కేవలం రెండ్రోజులు మినహాయించి 363 రోజుల పాటు వేస్ అండ్ మీన్స్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సౌలభ్యాన్ని వినియోగించుకుంది.
ఆర్బీఐపై అధికంగా ఆధారపడుతున్న తెలంగాణ : రాష్ట్రాల ఆర్థిక స్థితిగతులపై కంప్ట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ (కాగ్) నివేదిక కీలక అంశాలను వెల్లడించింది. సొంత పన్నుఆదాయాన్ని సమీకరించడంలో దేశంలో అగ్రరాష్ట్రాల సరసన తెలంగాణ నిలవగా, అప్పులు, వడ్డీ చెల్లింపులు, నగదు నిర్వహణ కోసం రిజర్వ్ బ్యాంకు నుంచి తీసుకునే చేబదుళ్లపై అధికంగా ఆధారపడుతోంది. 2024-25 రెవెన్యూ రాబడుల్లో 60 శాతం వరకు సొంత పన్ను ఆదాయం కలిగిన రాష్ట్రాల జాబితాలో తెలంగాణ చోటు దక్కించుకుంది. భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు, జీఎస్టీ వసూళ్లు, మద్యం పన్నులు, వాహన పన్నులు, వాణిజ్య కార్యకలాపాల విస్తరణ ద్వారా తెలంగాణ గణనీయమైన సొంత ఆదాయ వనరులు అభివృద్ధి చేసుకున్నట్లు కాగ్ పేర్కొంది.
అయితే దేశంలో రెవెన్యూ రాబడుల కంటే రెవెన్యూ వ్యయం అధికంగా చేసిన 15 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఉంది. ఎక్సైజ్ ఆదాయంలో మన రాష్ట్రం దేశంలో ఆరో స్థానంలో ఉంది. 2024-25లో ఎక్సైజ్ ఆదాయం రూ.18,604 కోట్లుగా ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చిన పన్నేతర ఆదాయంలో 71 శాతం భూముల అమ్మకం ద్వారానే ఉంది. 2024 - 25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రెవెన్యూ మిగులు ఉంటుందని అంచనా వేసినా, అందుకు భిన్నంగా రూ.9420 కోట్ల రెవెన్యూ లోటు నమోదైంది.
గత పదేళ్లుగా చేబదుళ్లు తీసుకుంటున్నరాష్ట్రం : కాగ్ నివేదికలో ప్రధానంగా రాష్ట్ర నగదు నిర్వహణ చర్చకు వచ్చింది. ప్రభుత్వాలు కొన్ని సందర్భాల్లో తాత్కాలిక నగదు కొరత ఏర్పడితే రిజర్వ్ బ్యాంకు నుంచి వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్స్ రూపేణ స్వల్పకాలిక రుణాలు తీసుకుంటాయి. 2024-25లో దేశవ్యాప్తంగా 16 రాష్ట్రాలు చేబదుళ్లు వినియోగించాయి. వాటిలో రాజస్థాన్, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ కలిసి మొత్తం వేస్ అండ్ మీన్స్, ఓవర్డ్రాఫ్ట్ వినియోగంలో 62 శాతం వాటా కలిగి ఉన్నాయి. అధికంగా పంజాబ్ 365 రోజులు ఆ సౌలభ్యాన్ని వినియోగించుకుంటే, తెలంగాణ 363 రోజులు, ఏపీ 357 రోజులు, కేరళ 325 రోజులు, రాజస్థాన్ 271 రోజులు వినియోగించుకున్నాయి. గత పదేళ్లలో ప్రతి ఏడాది రిజర్వు బ్యాంకు నుంచి చేబదుళ్లు తీసుకున్న తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఉంది.
పెట్టుబడుల పరంగా ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో ఒకటి : 2024-25 రాష్ట్ర వ్యయంలో ఎక్కువ మొత్తం వివిధ సంస్థలకు గ్రాంట్లు, వేతన చెల్లింపులకే వెళ్లిందని కాగ్ నివేదిక వెల్లడించింది. 2024-25లో పెట్టుబడి వ్యయం కింద తెలంగాణ రూ.18,610 కోట్లు ఖర్చు చేసింది దేశవ్యాప్తంగా పెట్టుబడులపరంగా ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. రాష్ట్ర మొత్తం మూలధనవ్యయంలో పెట్టుబడుల వాటా 45 శాతంగా నమోదైంది. ప్రధానంగా మౌలిక వసతులు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఈక్విటీ పెట్టుబడులు, డిపాజిట్లు, ఇతర దీర్ఘకాలిక ఆస్తుల సృష్టి కోసం మొత్తాన్ని ఖర్చు చేసినట్లు కాగ్ పేర్కొంది. రోడ్లు - భవనాలు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, పట్టణ మౌలిక వసతుల అభివృద్ధిపై ఎక్కువగా ఖర్చు చేసిందని వివరించింది.
అభివృద్ధికి వినియోగించే నిధులు తగ్గే అవకాశం : మూలధన వ్యయాన్ని కొనసాగిస్తున్నా రుణాలపై రాష్ట్రం ఆధారపడటం కొనసాగుతోందని గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. రాష్ట్ర రుణాలు 2015-16 నుంచి 2024-25 మధ్య 352 శాతం పెరిగినట్లు నివేదిక పేర్కొంది. 2024-25 లో మొత్తం వ్యయంలో 10 శాతం కంటే ఎక్కువగా వడ్డీ చెల్లింపులకే ఖర్చు చేసిన రాష్ట్రాల జాబితాలో తెలంగాణ ఉంది. అప్పులపై వడ్డీ చెల్లింపులు పెరగడం వల్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు వినియోగించగల నిధులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా భవిష్యత్ బడ్జెట్లపై అదనపు ఒత్తిడి పడే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని కాగ్ పేర్కొంది. 2024- 25 ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసే నాటికి రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి అయిన రూ.16,40,901 కోట్లలో అప్పులు రూ. 3,91,881 కోట్లు 23.88 శాతంగా ఉన్నట్లు తెలిపింది. వివిధ సంస్థలకు గ్యారెంటీలు ఇచ్చిన రూ.2.41,528 కోట్ల మొత్తం జీఎస్డీపీలో పది శాతానికి పైగా ఉంది.
సొంత ఆదాయాన్ని గణనీయంగా పెంచుకున్నా పెట్టుబడులు, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి, రుణభారం పెరగడంతో నగదు నిర్వహణ కోసం ప్రభుత్వం దాదాపు ఏడాది పొడవునా రిజర్వ్ బ్యాంక్పై ఆధారపడుతోంది. వ్యయాలు, రుణ చెల్లింపులు, నగదు నిర్వహణ రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన సవాళ్లుగా నిలుస్తున్నాయని కాగ్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
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