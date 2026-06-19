రాష్ట్ర ఆదాయంలో అధిక భాగం జీతాలు, వడ్డీలు, పింఛన్లకే - కాగ్ నివేదికలో వెల్లడి
ఏపీలో పింఛన్ల కన్నా వడ్డీ చెల్లింపుల ఖర్చే అధికం - గత పదేళ్లూ చేబదుళ్లు తీసుకున్న రాష్ట్రాల్లో ఏపీ ఒకటి- ప్రజారుణంలో 27% మూలధన వ్యయంగా ఖర్చు- పదేళ్ల తీరులోనే 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 9:44 AM IST
CAG Report in AP : రాష్ట్ర ఆదాయంలో అధిక భాగం జీతాలు, వడ్డీ చెల్లింపులు, పింఛన్లకే సరిపోతోందని కాగ్ స్పష్టం చేసింది. పింఛన్ల కన్నా వడ్డీ చెల్లింపుల ఖర్చే అధికంగా ఉంటోందని వెల్లడించింది. గత పదేళ్లూ చేబదుళ్లు చేసిన రాష్ట్రాల్లో ఏపీ ఒకటిగా నిలిచిందని కాగ్ తెలిపింది. అదే సమయంలో 2024-25లో ప్రజారుణంలో 27శాతం మూలధన వ్యయంగా ఖర్చు చేశారని తెలిపింది. పదేళ్ల తీరులోనే 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరం కొనసాగిందని పేర్కొంది.
దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో గత పదేళ్లలో 131శాతం మేర ఖర్చులు పెరిగిపోయాయని కాగ్ తన నివేదికలో తెలిపింది. 2014-15లో 22,18,024 కోట్లు ఖర్చుచేయగా 2024-25 వచ్చేసరికి అన్ని రాష్ట్రాల ఖర్చు కలిపి 51 లక్షల 20 వేల 365 కోట్లకు చేరిందని వెల్లడించింది. ఇందులో జీతాలు, అప్పులపై వడ్డీల చెల్లింపులు, పింఛన్లకే అధికభాగం ఖర్చవుతోందని స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రాల బడ్జెట్ ఖర్చుల్లో ఈ మూడింటికే అధికంగా వెచ్చిస్తున్నారని తెలిపింది.
వడ్డీ చెల్లింపుల ఖర్చే అధికం: ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా దేశంలోని 12 రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు పింఛన్ల కోసం ఖర్చుపెడుతున్న మొత్తం కన్నా అప్పులపై వడ్డీ చెల్లింపులకే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నాయని పేర్కొంది. రాష్ట్రంలో పదవీవిరమణ చేసిన ఉద్యోగులు, చట్టసభల సభ్యులకు పింఛన్లు, ఇతర పదవీవిరమణ ప్రయోజనాల రూపంలోనే ప్రతి ఏటా మొత్తం ఖర్చులో ఏపీ 10 నుంచి 15 శాతం మధ్య ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోందని తెలిపింది.
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సాధారణ, జీతాల ఖర్చుల కోసం మ్తొతం ఖర్చులో 32 నుంచి 42 శాతం ఖర్చుచేసిన రాష్ట్రాల్లో ఏపీ ఉందని కాగ్ వివరించింది. ఇలాంటివి దేశంలో ఐదు రాష్ట్రాలున్నాయని తెలిపింది. గత పదేళ్లలో దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో మూలధన వ్యయం 294 శాతం పెరిగిందని ఆస్తులు సృష్టించేందుకు ఇది ఉపకరిస్తుందని పేర్కొంది.
ఏపీలో రెవెన్యూ లోటు 77 శాతం: ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఆధారంగా ఆస్తులు సృష్టించే హెడ్ ఆఫ్ ఎకౌంట్ ఏర్పాటు చేయలేదని కాగ్ ప్రస్తావించింది. యంత్రపరికరాల కోసం 2024-25లో ఏపీ 300 కోట్ల లోపే ఖర్చుచేసిందని వెల్లడించింది. అప్పులు చేసి ఆస్తులు సృష్టించడానికి ఉపయోగిస్తే అది ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉపకరిస్తుందనేది ఆర్థిక సూత్రమన్న కాగ్ ఏపీలో 2024-25లో నికర ప్రజారుణంలో 27 శాతం మూలధన వ్యయంగా ఖర్చుచేశారని తెలిపింది. అనేక రాష్ట్రాలు రెవెన్యూ లోటును సర్దుబాటు చేసుకోవడానికే నికర ప్రజారుణాన్ని వినియోగించుకుంటున్నాయని నికర ప్రజారుణంలో రెవెన్యూ లోటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో 77 శాతంగా ఉందని వివరించింది.
గత పదేళ్లూ చేబదుళ్లతోనే: 2024-25లో దేశంలోని 16 రాష్ట్రాలు చేబదుళ్లు, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సౌలభ్యం కింద 6.87 లక్షల కోట్లు ఆర్బీఐ నుంచి వినియోగించుకోగా అందులో 62శాతం మూడు రాష్ట్రాలే వినియోగించుకున్నాయని తెలిపింది. వాటిలో పంజాబ్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లు తొలి మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాయంది. పంజాబ్ 365 రోజులు, తెలంగాణ 357 రోజులు చేబదుళ్లు తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ 357 రోజుల పాటు చేబదుళ్ల రూపంలో అప్పు తీసుకుందని వీటికి వడ్డీ చెల్లించాలని స్పష్టం చేసింది.
ఏడాది పొడవునా ఇలా చేబదుళ్లతోనే కాలం వెళ్లబుచ్చారన్న కాగ్ 2024-25లో ఆంధ్రప్రదేశ్ చేబదుళ్ల రూపంలో లక్ష 72వేల 532 కోట్లు తీసుకుందని తెలిపింది. గత పదేళ్లలో ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలోనూ చేబదుళ్లు తీసుకున్న 9 రాష్ట్రాల్లో ఏపీ ఉందని వెల్లడించింది. 2023-24తో పోలిస్తే 2024-25లో ద్రవ్యలోటు పెరిగిన రాష్ట్రాల్లో ఏపీ కూడా ఉందని కాగ్ వివరించింది.
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