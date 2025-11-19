ఏపీలో జోరుగా పన్నుల రాబడి - 7 నెలల్లోనే సగం వచ్చేసింది
ఏడాదికి అంచనా రూ.1,66,573 కోట్లు - ఏపీ లెక్కలు విడుదల చేసిన కాగ్
Published : November 19, 2025 at 11:56 AM IST
Cag Released State Revenue Details: రాష్ట్రంలో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంచనా వేసిన పన్ను ఆదాయంలో రాబడి సగం మేర ఖజానాకు చేరింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తం మీద రాష్ట్ర పన్నుల రాబడి రూ.1,66,573.09 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. అక్టోబరు నెలాఖరుకు రూ.82,983.17 కోట్లు వచ్చింది. ఏడు నెలల్లో సగం రాబడి సాధించింది. బడ్జెట్ అంచనాలతో పోలిస్తే జీఎస్టీ వసూళ్లలో 52.49%, అమ్మకపు పన్నులో 49.10%, కేంద్ర పన్నుల్లో వాటా 56% సాధించింది. మొత్తం మీద రాష్ట్ర రెవెన్యూ రాబడి రూ.91,638 కోట్లకు చేరింది. ఇది ఏడాది మొత్తం అంచనాల్లో 42.04%.
అప్పులు రూ.67,283.53 కోట్లు: ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తం మీద రూ.79,926.89 కోట్ల నికర అప్పు తీసుకుంటామని బడ్జెట్ అంచనాల్లో పేర్కొన్నారు. ఏడు నెలల్లో రూ.67,283.53 కోట్ల నికర రుణం కాగ్ లెక్కల్లో చూపించారు. ఇందులో రూ.37,178.69 కోట్ల నికర ప్రజా రుణం, మరో రూ.30,104.83 కోట్ల నికర ప్రజాఖాతా మొత్తాలు వినియోగించుకున్నట్లు వివరించారు. పన్నుల రాబడికి తోడు పన్నేతర రాబడి, కేంద్రం నుంచి వచ్చిన గ్రాంట్లు కలిపి మొత్తం రూ.91,638.98 కోట్ల రెవెన్యూ రాబడి ఈ ఏడు నెలల్లో సాధించారు. అప్పుల తదితర మూలధన వసూళ్లు కూడా కలిపి మీద ఏడు నెలల్లో రూ.1,58,960 కోట్లు ఖజానాకు చేరాయి.
ఆస్తుల సృష్టికి రూ.13,942.50 కోట్లు: ఏడు నెలల్లో రాష్ట్రం ఆస్తుల సృష్టికి ఉపయోగపడే ఖర్చు రూ.13,942.50 కోట్లు చేసింది. ఇది బడ్జెట్ అంచనాల్లో దాదాపు 35%. రెవెన్యూ ఖర్చులను రూ.1,39,444.97 కోట్లుగా పేర్కొంది. రెవెన్యూ రాబడితో పోలిస్తే ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంది. రెవెన్యూ లోటు బడ్జెట్ అంచనాల్లో ఏడు నెలలకు 144.05% ఉంది. ఏడాది అంచనాలతో పోలిస్తే రెవెన్యూ లోటు ఇప్పటికే 44% అధికంగా ఉంది.
పన్నుల రాబడి అంచనాలు, సాధించింది (అంకెలన్నీ రూ.కోట్లలో)
|అంశం
|ఏడాది బడ్జెట్ మొత్తం అంచనా
|అక్టోబరు నెలాఖరు వరకు వచ్చింది
|జీఎస్టీ
|57,477.15
|30,170.98
|స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల వసూళ్లు
|13,150. 44
|6,227.48
|భూమి శిస్తు
|221.94
|98.03
|అమ్మకపు పన్ను
|20,873.65
|10,249.14
|రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ డ్యూటీ
|27,097.26
|9,998.00
|కేంద్ర పన్నుల్లో వాటాలు
|40,807.28
|23,017.05
|ఇతర పన్నులు, సుంకాలు
|6,945.37
|3,222.49
|మొత్తం పన్నుల రాబడి
|1,66,573.09
|82,983.17
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు 5 ఏళ్లలో రూ.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పని చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. విశాఖ సీఐఐ సమ్మిట్ చరిత్ర తిరగరాసేలా సూపర్ హిట్ అయ్యిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన 17 నెలల్లో రూ.20 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు సాధించామన్నారు. విశాఖ వేదికగా జరిగిన 30వ సీఐఐ 2 రోజుల భాగస్వామ్య సదస్సులో 613 ఒప్పందాలు ద్వారా 13.25 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించామని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించిన విషయం తెలసిందే. తద్వారా 16 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
