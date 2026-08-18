స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - నేడు కేబినెట్లో కీలక నిర్ణయం
స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - ఎన్నికల హామీపై ముందుకెళ్లాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం - రిజర్వేషన్లపై నేడు మంత్రివర్గ సమావేశంలో నిర్ణయం, ఉత్తర్వులు - కేబినెట్ భేటీ అనంతరం శాసనసభలో చర్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 8:04 AM IST
34 Percent Reservation for BCs in Local Bodies : స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీపై ముందుకు వెళ్లాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. బీసీలకు పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 33.50 శాతం, పంచాయతీరాజ్ సంస్థల్లో 34.50 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ జీవో జారీ చేయనుంది. నేడు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో దీనిపై నిర్ణయం తీసుకొని ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తారు. కేబినెట్ సమావేశం అనంతరం శాసనసభలో ఈ అంశంపై చర్చిస్తారు.
సీఎం చంద్రబాబు సోమవారం మధ్యాహ్నం, రాత్రి కొందరు సీనియర్ మంత్రులు, బీసీ ఎమ్మెల్యేల MLAలు, అధికారులతో ఈ అంశంపై పలు దఫాలు చర్చలు జరిపారు. న్యాయ నిపుణులతోనూ చర్చించారు. బీసీలకు రిజర్వేషన్లపై ఏర్పాటు చేసిన డెడికేటెడ్ కమిషన్ నివేదికపై ఎలా ముందుకెళ్లాలి? అనే కోణంలో కూలంకషంగా చర్చించారు. కమిషన్ నివేదికను అమలు చేస్తే బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ అమలు చేయడం వీలు కాదు కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయాలేంటన్న అంశంపై లోతుగా చర్చలు జరిపారు.
ప్రస్తుతానికి ఆ నివేదికను పక్కనపెట్టి గతంలో ఉన్న చట్టాల ప్రకారం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయడంతో పాటు, స్థానిక సంస్థలకు అక్టోబరులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. దానికి తగ్గట్లుగా ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందిగా అధికారులను ఆదేశించారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం ఆ తీర్మానానికి నేడు మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదం తెలపనుంది. అనంతరం చట్ట సవరణకు బిల్లును శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు మాత్రం ఇప్పుడున్న విధానంలోనే ఎన్నికలు జరుగుతాయి.
బీసీలకు రిజర్వేషన్పై చర్చ: స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి డెడికేటెడ్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికపై మంగళవారం శాసనసభలో చర్చించనున్నారు. అదే రోజు ఉదయం మంత్రివర్గ సమావేశంలో నివేదికను ఆమోదించి, తర్వాత సభలో దానిపై చర్చ చేపట్టనున్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి శాసనసభలో తీర్మానం లేదా బిల్లు ప్రవేశపెట్టే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్టు సమాచారం. దీనితో పాటు సోమవారం నుంచి నాలుగు రోజులపాటు జరిగే శాసనసభ సమావేశాల్లో చర్చించాల్సిన అంశాలపై మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, అచ్చెన్నాయుడు, అనిత, నాదెండ్ల మనోహర్, సత్యకుమార్ యాదవ్ తదితరులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శనివారం టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - రేపు కేబినెట్లో చర్చ
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