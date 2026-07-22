21 ఉద్యోగ సంఘాలతో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం భేటీ - పలు కీలక డిమాండ్లు ఇవే
ఉద్యోగులు, పింఛన్దారుల సంఘాలతో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం భేటీ - వినతులు ఇచ్చేందుకు ఒక్కో సంఘానికి అవకాశం ఇచ్చిన ఉపసంఘం - ప్రధానంగా పీఆర్సీ, ఐఆర్, పెండింగ్ డీఏల గురించి ప్రస్తావించిన ఉద్యోగ సంఘాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 8:08 PM IST
Cabinet Subcommittee with 21 Employee Unions : రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన పలు అంశాలను సాధ్యమైనంత వరకు పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ప్రయత్నం చేస్తుందని రాష్ట్ర ఆర్ధిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఉద్యోగ సంఘాలకు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలో 21 ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో ఆయన నేతృత్వంలోని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం భేటీ అయ్యి, సుమారు ఐదు గంటల పాటు ఉద్యోగులు పలు అంశాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. 21 ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి తెలుసుకున్న సమస్యలను క్రోడీకరించి ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి త్వరితగతిన పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తామని మంత్రి పయ్యావుల హామీ ఇచ్చారు.
ప్రధానంగా వేతన సవరణ కమీషన్ ఏర్పాటు, ఐఆర్ ప్రకటన,పెండింగ్ డీఏలు, ఇతర పెండింగ్ బిల్లులు సకాలంలో చెల్లించాలనే డిమాండ్లు అన్ని ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి వచ్చాయని వాటన్నిటినీ సీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని మంత్రి పయ్యావుల తెలిపారు. అవి సానుకూలంగా పరిష్కారం అయ్యేలా ప్రయత్నం చేస్తామన్నారు. ఉద్యోగులు వేరు ప్రజా ప్రతినిధులు వేరు కాదని ఇరువురు కలిసి పని చేస్తేనే రాష్ట్రం అన్ని విధాలా అభివృద్ధి పధంలో ముందుకు వెళ్తుందన్నారు. ఉద్యోగులపై చేసే ఖర్చును ప్రభుత్వం భారంగా పరిగణించడం లేదని పెట్టుబడిగానే భావించడం జరుగుతోందని మంత్రి పయ్యావుల చెప్పారు.
PRC కమిటీని వెంటనే నియమించటం సహా ఐఆర్ను వెంటనే ప్రకటించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు ఉద్యోగ సంఘాలు తెలిపాయి. తమ సమస్యలను మంత్రుల బృందానికి వివరించామని ఇప్పటివరకు ఐదు డీఏలు పెండింగ్ ఉన్నాయిని చెప్పామని సంఘం నేతలు వెల్లడించారు. పొరుగుసేవల సిబ్బందిని ప్రభుత్వ పథకాల్లో భాగస్వామ్యం చేయాలని ఆపివేసిన పదోన్నతులు వెంటనే అమలు చేయాలని కోరామని తెలిపారు.
70 సమస్యలను మంత్రుల బృందానికి వివరించాం : ఉద్యోగ సంఘాలతో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సమావేశం ముగిసిన అనంతరం సచివాలయ ఉద్యోగ సంఘం నేతలు మీడియాతో మాట్లాడారు. " సుహృద్భావ వాతావరణంలో చర్చలు జరిగాయి. పీఆర్సీ, ఐఆర్, పెండింగ్ డీఏలపై జీవోఎంకు వివరించాం. హెచ్వోడీ శాఖలన్నీ ఒకే టవర్లో ఉండేలా చూడాలని కోరాం. ఉద్యోగుల సమస్యలను మంత్రుల బృందానికి వివరించాం. పీఆర్సీ కమిటీని వెంటనే నియమించాలని కోరాం. ఐఆర్ను వెంటనే ప్రకటించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరాం. ఇప్పటివరకు 5 డీఏలు పెండింగ్ ఉన్నాయిని చెప్పాం. ఉద్యోగులు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పాం.
సరెండర్ లీవ్ బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలని కోరాం. మా డిమాండ్లపై రోడ్ మ్యాప్ ప్రకటించాలని కోరాం. ఆరోగ్య కార్డులపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ స్పష్టత ఇవ్వడం లేదు. పొరుగుసేవల సిబ్బందిని ప్రభుత్వ పథకాల్లో భాగస్వామ్యం చేయాలి. పొరుగుసేవల సిబ్బంది వయోపరిమితిని 62 ఏళ్లకు పెంచాలి. ఆపివేసిన పదోన్నతులు వెంటనే అమలు చేయాలని, సీపీఎస్పైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరాం. మాకున్న 70 సమస్యలను మంత్రుల బృందానికి వివరించాం. ఈ వారంలోనే సీఎంకు నివేదిక ఇస్తామని మంత్రులు చెప్పారు. ముఖ్యమైన డిమాండ్లపై వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది, ఇక జాప్యం చేయవద్దని కోరాం" అని సచివాలయ ఉద్యోగ సంఘం నేతలు మాట్లాడారు.
4 వేల కొత్త బస్సులను ఆర్టీసీ ద్వారానే కొనుగోలు చేయాలి : మరోవైపు ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై మంత్రుల కమిటీకి ఆర్టీసీ ఐకాస మెమోరాండం ఇచ్చింది. మంత్రుల కమిటీ భేటీలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాల ఐకాస కన్వీనర్లు పాల్గొన్నారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ, " ఉద్యోగుల పెండింగ్ ఆర్థిక బకాయిలన్నింటినీ తక్షణమే చెల్లించాలి. వేతన సవరణ అంశాన్ని వెంటనే పరిష్కరించాలి. డీఏ బకాయిలు, ఇతర ఆర్థిక ప్రయోజనాలు విడుదల చేయాలి. రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ, లీవ్ ఎన్క్యాష్మెంట్ బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలి. ఆర్టీసీలో ఖాళీ పోస్టులను శాశ్వత నియామకాల ద్వారా భర్తీ చేయాలి.
4 వేల కొత్త బస్సులను ఆర్టీసీ ద్వారానే కొనుగోలు చేయాలి. స్త్రీశక్తి పథకం కింద ప్రతి నెలా రూ.350 కోట్లు పూర్తిగా చెల్లించాలి. విద్యుత్ బస్సులను ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు అప్పగించే విధానాన్ని రద్దు చేయాలి. సిబ్బందిపై పెరుగుతున్న దాడులు అరికట్టించేలా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. బదిలీలలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు బ్యాన్ లేకుండా పాత పద్దతిలోనే కొనసాగాలి. ప్రభుత్వ స్పందనను బట్టి ఈనెల 30న కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాం" అని ఆర్టీసీ ఐకాస కన్వీనర్లు స్పష్టం చేశారు.
20 ఏళ్ల కల నెరవేర్చిన సీఎం చంద్రబాబు - ఉద్యోగ సంఘాల హర్షం
ఏపీ ప్రభుత్వోద్యోగులకు బిగ్ అప్డేట్ - సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఇ-ఎస్ఆర్ 2.0 తప్పనిసరి