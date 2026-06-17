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రుషికొండ ప్యాలెస్‌ను రిసార్ట్‌గా కొనసాగించడం ఉత్తమమైన మార్గం : మంత్రివర్గ ఉపసంఘం

రిసార్ట్‌గా మార్చేందుకు ఇప్పటికే కొందరు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ముందుకొచ్చారు - మా సిఫారసులపై తుది నిర్ణయం సీఎం, కేబినెట్ తీసుకుంటాయి - రుషికొండ ప్యాలెస్‌పై రెండు, మూడు రోజుల్లోనే ప్రభుత్వానికి నివేదిక :మంత్రివర్గ ఉపసంఘం

Cabinet Sub Committee Suggestions on Rushikonda Buildings
Cabinet Sub Committee Suggestions on Rushikonda Buildings (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 9:54 PM IST

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Cabinet Sub Committee Suggestions on Rushikonda Buildings : రుషికొండ ప్యాలెస్‌ను రిసార్ట్‌గా కొనసాగించడం ఉత్తమమైన మార్గమని భావిస్తున్నట్లు మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్‌, కందుల దుర్గేశ్‌ తెలిపారు. దీన్ని రిసార్ట్‌గా మార్చేందుకు ఇప్పటికే కొందరు ముందుకు వచ్చారని, కొండ కింద కొంత భూమిని కూడా ఇస్తే కలిపి అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పినట్లు వివరించారు. నేడు(బుధవారం) రిషికొండ భవనాలను మంత్రివర్గ ఉపసంఘం(పయ్యావుల కేశవ్‌, కందుల దుర్గేశ్, డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి) పరిశీలించింది.

రూ.450 కోట్ల ప్రజాధనం ఖర్చు : అనంతరం మంత్రులు మాట్లాడుతూ, "అనేక నిబంధనలు ఉల్లంఘించి రుషికొండ ప్యాలెస్‌ నిర్మించారు. రీడెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ రిసార్ట్స్ పేరుతో జీవోలు ఇచ్చారు. రుషికొండ ప్యాలెస్‌ నిర్మాణంలో కోర్టులనూ మోసం చేశారు. రిసార్ట్స్ అభివృద్ధి పేరుతో రూ.450 కోట్ల ప్రజాధనం ఖర్చు చేశారు. రుషికొండ ప్యాలెస్‌ను ఏం చేయాలనే దానిపై అభిప్రాయాలు స్వీకరించాం. రిసార్ట్‌గానే కొనసాగించడం ఉత్తమమైన మార్గమని భావిస్తున్నాం. రిసార్ట్‌గా మార్చేందుకు ఇప్పటికే కొందరు ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ముందుకొచ్చారు. కింద ఉన్న భూమి కూడా ఇస్తే కలిపి డెవలప్ చేస్తామని అడిగారు.

ఒక బ్లాక్‌ను కల్చరల్ బ్లాక్‌గా మార్చి ప్రజల సందర్శనకు ఉంచుతాం. మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫారసులు మాత్రమే చేస్తుంది. మా సిఫారసులపై తుది నిర్ణయం సీఎం, కేబినెట్ తీసుకుంటాయి. రుషికొండ ప్యాలెస్‌పై రెండు, మూడు రోజుల్లోనే ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇస్తాం. రెండు వారాల సమయం ఇచ్చి ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంటరెస్ట్ ఆహ్వానిస్తాం. టాటా, తాజ్, లీలా, అట్మాస్ఫియర్ హోటల్స్ ఆసక్తి చూపించాయి. అధికారిక నోటిఫికేషన్ల ద్వారానే ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. హరిత రిసార్ట్‌ కూల్చివేసి, నిబంధనలు ఉల్లంఘించి వీటిని నిర్మించారు.

సీఆర్‌జడ్ నిబంధనలను కూడా తుంగలో తొక్కారు. మేం మాత్రం నిబంధనల మేరకు, చట్టపరిధిలోనే ముందుకెళ్తాం. రూ.వందల కోట్ల ప్రజాధనంతో నిర్మించిన ఆస్తులను మేం కూల్చం. మరింత మెరుగ్గా ఎలా వాడుకోవచ్చనే దానిపై నిపుణుల సలహాలు తీసుకుంటాం. టూరిజంశాఖ ద్వారా నిర్వహిస్తే ప్రభుత్వానికి గుదిబండగా మారుతుంది." అని మంత్రులు తెలిపారు.

తుది నిర్ణయం సీఎం, క్యాబినెట్​కే : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం రుషికొండను తొలిచేసి రూ. 452 కోట్ల ప్రజాధనంతో నిర్మించిన విలాసవంతమైన భవనాలు వివాదాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక వీటిని దేనికి వినియోగించాలన్నదానిపై సుదీర్ఘ చర్చలు నడుస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ సూచన మేరకు ముగ్గురు మంత్రులతో కేబినెట్ సబ్ కమిటీని ప్రభుత్వం నియమించింది.

మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్‌, కందుల దుర్గేశ్, డోలా శ్రీబాల వీరాంజనేయస్వామి నేతృత్వంలోని ఈ కమిటీ ఇప్పటికే ఐదుసార్లు సమావేశమైంది. తాజాగా నేడు మరోసారి రుషికొండ భవనాలను పరిశీలించింది. అనంతరం పలు ఈ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం పలు సూచనలు చేసింది. రిషికొండ భవనాల వినియోగంపై తుది నిర్ణయం క్యాబినెట్‌ తీసుకుంటుందని చెప్పింది.

రుషికొండ ప్యాలెస్​ వినియోగంపై ఉత్కంఠ - నేడు మంత్రుల కమిటీ విస్తృత చర్చ

రుషికొండ ప్యాలెస్‌లపై కూటమి ప్రభుత్వం అసంతృప్తి - భవన పనుల్లో ఆలస్యం ఎందుకు?

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