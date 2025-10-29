ఏపీలో మరో 2 కొత్త జిల్లాలు! - మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సు
మార్కాపురం, మదనపల్లె కేంద్రాలుగా రెండు కొత్త జిల్లాలు! - కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సు
October 29, 2025
Cabinet sub-committee recommends formation two New District Reorganization : మార్కాపురం, మదనపల్లె కేంద్రాలుగా రెండు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫార్సు చేసింది. కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లుగా పుంగనూరు లేదా పీలేరు, అద్దంకి, గిద్దలూరు, మడకశిరను ప్రతిపాదించింది. సీఎం ఆదేశాలతో నేడు మరోసారి సమావేశం కానున్న ఉపసంఘం మరిన్ని మార్పులు, చేర్పులను పరిశీలించనుంది.
అల్లూరి జిల్లాలోని చింతూరు, రంపచోడవరం రెవెన్యూ డివిజన్లను తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కలపాలని జిల్లాలు, రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాలు, గ్రామాల సరిహద్దుల్లో మార్పులు, చేర్పులపై ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ప్రాథమిక నివేదికలో వెల్లడించింది. మార్కాపురం, మదనపల్లె కేంద్రాలుగా రెండు కొత్త జిల్లాలు, పుంగనూరు లేదా పీలేరు, అద్దంకి, గిద్దలూరు, మడకశిర కేంద్రాలుగా నాలుగు రెవెన్యూ డివిజన్లు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. 10 జిల్లాల్లోని రెవెన్యూ డివిజన్లు, మండలాల్లో మార్పుచేర్పులు చేయాలని ప్రతిపాదించింది.
అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగా రాజంపేట ఏర్పాటయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉపసంఘం రూపొందించిన ప్రాథమిక నివేదికపై సచివాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ చర్చించారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో చేసిన అశాస్త్రీయ విభజనను సరిదిద్దేందుకు దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని, రెవెన్యూ డివిజన్లపై ప్రత్యేకంగా దృష్టిపెట్టాలని నిర్దేశించారు. అందుకు అనుగుణంగా ఉపసంఘం నేడు మరోసారి సమావేశమై చర్చించి నివేదిక తయారుచేయనుంది.
వారిని ఆ జిల్లాలోకే చేర్చే అవకాశం : చింతూరు, రంపచోడవరం డివిజన్ల పరిధిలోని గ్రామాలు జిల్లా కేంద్రమైన పాడేరుకు దూరంగా ఉన్నాయి. వీటితో ప్రత్యేక జిల్లా ఏర్పాటు చేసినా చిన్నదిగా అవుతుంది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 26 జిల్లాలున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రెండు డివిజన్లను తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కలపాలని ప్రతిపాదించారు. దీంతో ఆ జిల్లాలో రెవెన్యూ డివిజన్ల సంఖ్య నాలుగు అవుతుంది. మండలాల సంఖ్య 19 నుంచి 30కి పెరుగుతుంది. అల్లూరి జిల్లాలో పాడేరు రెవెన్యూ డివిజన్ మాత్రమే ఉంటుంది. 11 మండలాలకే పరిమితమవుతుంది. పోలవరం ముంపు మండలాల ప్రజలకు ఏ నియోజకవర్గాల్లో పునరావాసం కల్పిస్తే వారిని ఆ జిల్లాలోకే చేర్చే అవకాశం ఉంది. మార్కాపురం కొత్త జిల్లా ఏర్పాటుతో అక్కడ గిద్దలూరు కేంద్రంగా మరో రెవెన్యూ డివిజన్ ప్రతిపాదించారు. దీంతో ఈ జిల్లాలో మార్కాపురం, కనిగిరితో కలిపి మూడు రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉంటాయి.
తిరుపతి జిల్లాలో నగరి రెవెన్యూ డివిజన్ : అద్దంకి డివిజన్ ఏర్పాటు ద్వారా ప్రకాశం జిల్లాలో మూడు డివిజన్లు అవుతాయి. బాపట్ల జిల్లాలోని అద్దంకి, నెల్లూరు జిల్లాలోని కందుకూరు నియోజకవర్గాల్ని ప్రకాశం జిల్లాలో కలపాలని ప్రతిపాదించారు. నెల్లూరు జిల్లాలోని కందుకూరు డివిజన్ ప్రకాశం జిల్లాలోకి, ఇదే సమయంలో గూడూరు రెవెన్యూ డివిజన్ను తిరుపతి జిల్లా నుంచి నెల్లూరు జిల్లాలోకి కలపాలని నివేదికలో ప్రతిపాదించారు. చిత్తూరు జిల్లాలోని నగరి రెవెన్యూ డివిజన్ను తిరుపతి జిల్లాలో కలపాలని సిఫార్సు చేశారు.
మంత్రివర్గ ఉపసంఘం చేసిన ప్రతిపాదనలపై పలు నియోజకవరాల్లోని ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధుల్లో అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఏకపక్షంగా చేసిన జిల్లాల విభజనను సరిచేయడమంటే ఇదా? అని పెదవి విరుస్తున్నారు. ఉదాహరణకు గన్నవరం, పెనమలూరు నియోజకవర్గాలు విజయవాడ నగరంలో భాగంగా ఉన్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్ని కృష్ణాజిల్లాలో కలిపింది. విజయవాడ నగరం మూడొంతులు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఉంటే ఒకవంతు కృష్ణా జిల్లాలో ఉంటుంది. ఇది ఇబ్బందికరం. వాటిని సరిచేయాల్సిన బాధ్యత మంత్రివర్గ ఉపసంఘంపై లేదా? అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
